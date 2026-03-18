Hatalmas bejelentést tett a Sziget Fesztivál: új színpad lesz idén, régi ismerősök térnek vissza rajta
Idén egy új, kifejezetten a hazai zenei élet sztárjaira fókuszáló helyszínnel bővül a Sziget Fesztivál. A Budapest Parkkal együttműködésben létrejövő színpadon öt napon át a magyar könnyűzene színe-java fellép. A fellépők között a legendás veteránoktól kezdve a legújabb generáció legnépszerűbb előadói is helyet kapnak - tudósított a HVG.
A közönség eddig is találkozhatott magyar produkciókkal a fesztivál különböző helyszínein. A szervezők azonban idén még nagyobb hangsúlyt fektetnek a hazai fellépőkre. Gerendai Károly alapító elmondása szerint az új helyszín célja a magyar zenei színtér koncentrált bemutatása. Emellett egy fix találkozási pontot is szeretnének nyújtani a hazai közönségnek.
A Budapest Park Stage by Johnnie Walker nevű színpadon öt napon keresztül, napi négy-öt idősávban váltják egymást az előadók. A program valódi zenetörténeti időutazást kínál. Olyan kultikus zenekarok is színpadra lépnek, amelyek már a legelső Diákszigeten is jelen voltak. Érkezik a Kispál és a Borz, valamint a Tankcsapda is. Utóbbi zenekar az akkori korszak meghatározó punk-rock lemeze, az A legjobb méreg dalaival készül a fellépésre. Eközben a megszokott módon magában a Budapest Parkban sem áll le az élet, így ott is tartanak koncerteket a fesztivál ideje alatt.
A felhozatalban a hazai könnyűzene szinte minden generációja és műfaja képviselteti magát. Koncertet ad a Quimby, a Bëlga, a Pál Utcai Fiúk és a Péterfy Bori & Love Band. Színpadra lép továbbá az Irie Maffia, Majka, a Blahalouisiana, az Ivan & the Parazol, az Esti Kornél és az AWS is. A fiatalabb generációt és az újhullámos rap- és popprodukciókat többek között Beton.Hofi, a Pogány Induló, Co Lee, ByeAlex és a Slepp, valamint Manuel képviseli.
Különleges közös műsorral készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt. Mellettük fellép még az Analog Balaton, a Platon Karataev, a Lazarvs, a Kolibri, a Mirror Glimpse és Mehringer is.
Az új színpad programját, és egyben az idei Sziget Fesztivált egy igazán különleges fellépés zárja. A társalapító Müller Péter Sziámi és zenésztársai adnak koncertet, amelyen egyúttal a frontember 75. születésnapját is megünneplik.
