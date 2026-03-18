Emberek a Sziget fesztiválon, Budapest, 2019
Szórakozás

Hatalmas bejelentést tett a Sziget Fesztivál: új színpad lesz idén, régi ismerősök térnek vissza rajta

2026. március 18. 14:31

Idén egy új, kifejezetten a hazai zenei élet sztárjaira fókuszáló helyszínnel bővül a Sziget Fesztivál. A Budapest Parkkal együttműködésben létrejövő színpadon öt napon át a magyar könnyűzene színe-java fellép. A fellépők között a legendás veteránoktól kezdve a legújabb generáció legnépszerűbb előadói is helyet kapnak - tudósított a HVG.

A közönség eddig is találkozhatott magyar produkciókkal a fesztivál különböző helyszínein. A szervezők azonban idén még nagyobb hangsúlyt fektetnek a hazai fellépőkre. Gerendai Károly alapító elmondása szerint az új helyszín célja a magyar zenei színtér koncentrált bemutatása. Emellett egy fix találkozási pontot is szeretnének nyújtani a hazai közönségnek.

A Budapest Park Stage by Johnnie Walker nevű színpadon öt napon keresztül, napi négy-öt idősávban váltják egymást az előadók. A program valódi zenetörténeti időutazást kínál. Olyan kultikus zenekarok is színpadra lépnek, amelyek már a legelső Diákszigeten is jelen voltak. Érkezik a Kispál és a Borz, valamint a Tankcsapda is. Utóbbi zenekar az akkori korszak meghatározó punk-rock lemeze, az A legjobb méreg dalaival készül a fellépésre. Eközben a megszokott módon magában a Budapest Parkban sem áll le az élet, így ott is tartanak koncerteket a fesztivál ideje alatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A felhozatalban a hazai könnyűzene szinte minden generációja és műfaja képviselteti magát. Koncertet ad a Quimby, a Bëlga, a Pál Utcai Fiúk és a Péterfy Bori & Love Band. Színpadra lép továbbá az Irie Maffia, Majka, a Blahalouisiana, az Ivan & the Parazol, az Esti Kornél és az AWS is. A fiatalabb generációt és az újhullámos rap- és popprodukciókat többek között Beton.Hofi, a Pogány Induló, Co Lee, ByeAlex és a Slepp, valamint Manuel képviseli.

Különleges közös műsorral készül a Bohemian Betyars és a Parno Graszt. Mellettük fellép még az Analog Balaton, a Platon Karataev, a Lazarvs, a Kolibri, a Mirror Glimpse és Mehringer is.

Az új színpad programját, és egyben az idei Sziget Fesztivált egy igazán különleges fellépés zárja. A társalapító Müller Péter Sziámi és zenésztársai adnak koncertet, amelyen egyúttal a frontember 75. születésnapját is megünneplik.
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
2026. március 18.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
2026. március 18.
Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 13:03
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 11:31
Rengeteg magyar kártyabirtokos sétál ebbe a csapdába: fájó pluszköltséget jelenthet ez az apró módosítás
Agrárszektor  |  2026. március 18. 13:29
Így matekoznak a rafinált kerttulajdonosok: ez a trükk tényleg működik