Már a tavasz felé tartunk, mégis télies jeleneteket rögzítettek az ország legmagasabb pontján.
Őrülten cuki, de eszedbe ne jusson megsimogatni: életveszély a hazai erdőkben – erre figyelj túrázáskor!
Tavasszal új élet születik az erdőkben, megérkeztek az idei vadmalacok is. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: a malacos kocákkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet a kirándulókra.
Elindult a vaddisznók szaporodási időszakának leglátványosabb szakasza: országszerte egyre több helyen bukkannak fel a csíkos, sőt olykor „babos” mintázatú malacok. A vaddisznó kocák az őszi-téli búgási időszak után, nagyjából 115 napos vemhességet követően hozzák világra utódaikat, jellemzően február és május között - írta Facebook-oldalán a SEFAG Hunting.
A természet ilyenkor különösen aktív, ám a szakértők szerint a tavaszi erdőjárás fokozott odafigyelést igényel. Bár a vaddisznók alapvetően kerülik az embert, a malacokat nevelő kocák viselkedése kiszámíthatatlanabb lehet: az erős anyai ösztön miatt veszély esetén akár támadóan is felléphetnek.
A kirándulók számára ezért több fontos szabályt is érdemes betartani:
- Maradjunk nyugodtak és jól észlelhetők: ha normál hangerővel beszélünk, az állatok általában időben kitérnek előlünk.
- Ne közelítsük meg a malacokat: még akkor sem, ha ártalmatlannak tűnnek – az anyjuk a közelben van.
- Kutyát csak pórázon vigyünk: egy elszabaduló kutya könnyen konfliktust idézhet elő, ami veszélyes helyzethez vezethet.
- Adjunk utat az állatoknak: ha egy konda keresztezi az utunkat, várjuk meg, amíg elhaladnak.
A szakemberek azt is javasolják, hogy ilyenkor inkább a forgalmasabb turistautakat válasszuk, és kerüljük a sűrű, bozótos területeket, ahol nagyobb eséllyel rejtőznek az állatok. A vadállatok nyugalmának tiszteletben tartása nemcsak az élővilág védelme miatt lényeges, hanem a saját biztonságunk érdekében is.
