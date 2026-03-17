2026. március 17. kedd Gertrúd
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Állat - vaddisznó a vadonban. Fiatal medvék játszanak a természetben. (Sus scrofa)
HelloVidék

Őrülten cuki, de eszedbe ne jusson megsimogatni: életveszély a hazai erdőkben – erre figyelj túrázáskor!

HelloVidék
2026. március 17. 17:15

Tavasszal új élet születik az erdőkben, megérkeztek az idei vadmalacok is. A szakemberek azonban figyelmeztetnek: a malacos kocákkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet a kirándulókra.

Elindult a vaddisznók szaporodási időszakának leglátványosabb szakasza: országszerte egyre több helyen bukkannak fel a csíkos, sőt olykor „babos” mintázatú malacok. A vaddisznó kocák az őszi-téli búgási időszak után, nagyjából 115 napos vemhességet követően hozzák világra utódaikat, jellemzően február és május között - írta Facebook-oldalán a SEFAG Hunting.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A természet ilyenkor különösen aktív, ám a szakértők szerint a tavaszi erdőjárás fokozott odafigyelést igényel. Bár a vaddisznók alapvetően kerülik az embert, a malacokat nevelő kocák viselkedése kiszámíthatatlanabb lehet: az erős anyai ösztön miatt veszély esetén akár támadóan is felléphetnek.

A kirándulók számára ezért több fontos szabályt is érdemes betartani:

  • Maradjunk nyugodtak és jól észlelhetők: ha normál hangerővel beszélünk, az állatok általában időben kitérnek előlünk.
  • Ne közelítsük meg a malacokat: még akkor sem, ha ártalmatlannak tűnnek – az anyjuk a közelben van.
  • Kutyát csak pórázon vigyünk: egy elszabaduló kutya könnyen konfliktust idézhet elő, ami veszélyes helyzethez vezethet.
  • Adjunk utat az állatoknak: ha egy konda keresztezi az utunkat, várjuk meg, amíg elhaladnak.

A szakemberek azt is javasolják, hogy ilyenkor inkább a forgalmasabb turistautakat válasszuk, és kerüljük a sűrű, bozótos területeket, ahol nagyobb eséllyel rejtőznek az állatok. A vadállatok nyugalmának tiszteletben tartása nemcsak az élővilág védelme miatt lényeges, hanem a saját biztonságunk érdekében is.
Címlapkép: Getty Images
#veszély #túra #tavasz #állat #kirándulás #természet #hellovidék #vadállat #természetvédelem #vadállatok #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Referencia kamatláb
Publikus kamatláb (pl. BUBOR, EURIBOR, Euro LIBOR, LIBOR, jegybanki alapkamat), amely a kamatmérték alapja, ezt egészíti ki a kamatmarge.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
