Tömegsírok az űrből: a kutatók megdöbbentek, amikor kiderült, mi rejtőzik Lábatlan alatt

Egy 30 éves légifelvétel indította el azt a régészeti nyomozást, amely 2025 tavaszán egy eddig ismeretlen, késő avar kori temetőt tárt fel Rézhegy-dűlőnél. A kutatás nemcsak új lelőhelyet azonosított, hanem egy letűnt közösség életének apró részleteit is feltárta.

A történet 1994-ben kezdődött, amikor egy repülőről készült felvételen Lábatlan határában különös, sötétebb foltok rajzolódtak ki a földön. Évtizedekig senki sem tudta, mit rejthetnek. 2025 májusában azonban a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei úgy döntöttek, utánajárnak a rejtélynek - olvaható a Magyar Nemzeti Múzeum Facebook- oldalán közzétett bejegyzésben.

A kutatás első fázisában a Pécsi Légirégészeti Téka archív képeit elemezték. A foltok soros elhelyezkedése temetkezésekre utalhatott, és a modern műholdképek összevetése megerősítette a gyanút: a terület ma már nem szántó, hanem egy gyümölcsöskert alatt húzódik. A tulajdonos engedélyével magnetométeres felmérés kezdődött, amely egyértelműen kimutatta a sírok jelenlétét.

A terepi munka május 12. és 16. között zajlott. A kutatószondában három sírt tártak fel, amelyek sekély mélységben feküdtek. A sírokból orsógomb, vascsat, fülbevaló, vaskés és vaskarika került elő – mindennapi tárgyak, amelyek egy késő avar kori közösség tagjainak életét idézik meg. Szórványként pénzérme és kerámiatöredék is napvilágra került, ami tovább árnyalja a temetkezések idejét és a környék használatának történetét.

A feltárást részletes fotódokumentáció, rajzok és 3D-modellezés kísérte, így a lelőhely digitálisan is megőrződik a jövő számára. A projekt résztvevői – Lukács Nikoletta, Pap Attila, Ligeti Dániel, Lóki Róbert, Lóki Eszter (PPKE BTK), Jámbor Keve, Kövesi István és Kustra Fülöp – nemcsak a temetőt, hanem a térség avar kori múltjának új fejezetét is feltárták - írták.

Címlapkép: Magyar Nemzeti Múzeum