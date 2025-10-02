2025. október 2. csütörtök Petra
Poisonous mushrooms
HelloVidék

Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök

Pais-Horváth Szilvia
2025. október 2. 19:01

A szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan ismerhetik fel a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát. Mert a tudatos gombafelismerés és a szakellenőri vizsgálat életet menthet – de vajon mi, hobbista gombászok, hova és kihez fordulhatunk? Tudtátok, hogy interaktív térképen is megkereshetitek a hozzátok legközelebbi szakembert?

Beindult végre az őszi gombaszezon. A hazai erdőkben már javában terem a vargánya, bőségesebben a rizike, a tinóru, a nyálkásgomba és az őzláb, ám a mögöttünk álló csapadékos időszak kedvező feltételeket teremtett a „fehér galléros gyilkos”, vagyis a gyilkos galóca növekedéséhez is. A túrázóknak érdemes fokozottan vigyázniuk, hiszen ez a gombafajta okozza a halálos gombamérgezések túlnyomó részét Magyarországon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezért is nagyon fontos tudni, hogy a kosárba kerülő őszi gombák után hova fordulhatunk segítségért. De előtte lássuk, mit érdemes tudni a rettegett gyilkos galócáról, és hogyan lehet megkülönböztetni az ehető gombáktól.

Valóban gyilkolhat a galóca

A gyilkos galócáról és az általa okozott mérgezésekről minden év júniusa és novembere között szomorú híreket olvashatunk a napilapokban. A gyilkos galóca tényleg halálos lehet. Az orvostudomány a mai napig nem rendelkezik egyértelmű és teljesen hatékony gyógymóddal a gomba mérge ellen, miközben a halálozási arány jelentős. Az egyetlen biztos módszer a megelőzés, vagyis a mérgezés elkerülése – ami csak úgy lehetséges, ha a gombát alaposan megismerjük.

A gyilkos galóca (Amanita phalloides) mérgező amatoxinokat tartalmaz, amelyek halálosak lehetnek, mivel lassan halmozódnak fel a májban, és a legsúlyosabb tünetek csak napokkal a fogyasztás után jelentkezhetnek. A korai felismeréssel és megfelelő kezelés mellett azonban akár 90%-ban túl lehet élni a mérgezést, amely intenzív intravénás folyadékpótlással kezelhető.

A gyilkos galóca különösen veszélyes, mert fiatal korában könnyen összetéveszthető ehető fajokkal, például a szalmagombával vagy a pöfeteggombával. Bár más gombafajok, mint a Galerina és a Lepiota is termelnek amatoxinokat, ezek kevésbé okoznak halálesetet, mivel könnyebben megkülönböztethetők az ehető gombáktól. 

Hogyan ismerheted fel a gyilkos galócát?

A szombathelyi piac külön videót is készített arról, hogyan ismerhetjük fel a gyilkos galócát. A vásárcsarnok munkatársa, Fiedler Rita gombaszakellenőr rövid videóban mutatja be Magyarország legmérgezőbb gombafaját. A tudatos gombafelismerés és a szakellenőri vizsgálat ugyanis életet menthet.

Aranyszabály, hogy a gombaszedőknek mindig érdemes követni a „3F szabályt”: fehér lemezek, fehér hús, fehér gallér és bocskor. Ha bizonytalan vagy, soha ne fogyaszd el az erdei gombát, és kérj szakértői segítséget.

A legfontosabb figyelmeztető jelek, amikre érdemes odafigyelni:

  • Kalap: zöldes, olajzöld vagy barnás árnyalatú, sima, fényes.
  • Lemezek: fehérek, sűrűn állók, a tönkhöz nem nőnek hozzá.
  • Tönk: fehér, hosszú, a tövénél gumószerű, bocskorszerű burokmaradvánnyal.
  • Gallér: fejlett, hártyás.
  • Bocskor: zsákszerű, a tönk alján található.

Hol vizsgáltassuk be a gombát? Használd az interaktív térképet!

A természetben gyűjtött gombákat mindig érdemes hivatásos szakellenőrrel bevizsgáltatni, mielőtt fogyasztanánk őket. Ebben nyújt segítséget a térképes gombaszakellenőr kereső, amely megmutatja, hogy a közelünkben hol érhető el szakértői vizsgálat. A térképen nemcsak a helyszínek láthatók, hanem a szakellenőrök elérhetőségei is, így akár rögtön felhívhatjuk őket, hogy a megadott időpontokban segítsenek a gombák azonosításában. (Az adatok a Pest Vármegyei Kormányhivatal weboldalán elérhető táblázatból származnak.)

Térképes gombaszakellenőr keresőTérképes gombaszakellenőr kereső

Az applikációból az is kiderül, hogy Magyarországon jelenleg 770 szakellenőrt tartanak nyilván. A legtöbben Budapesten és környékén dolgoznak, összesen 305-en.

A nagyobb gombász központokban, például Szombathely, Zalaegerszeg, Salgótarján és Pécs környékén is elérhetők szakellenőrök, de még kisebb településeken is találhatók vizsgával rendelkező szakemberek, akikhez bátran fordulhatunk.
Címlapkép: Getty Images
