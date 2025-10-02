Az olajok és zsírok évek óta a táplálkozási viták középpontjában állnak, nem véletlenül.
Kiadták a riasztást: tömegével nő a halálos gomba a hazai erdőkben – interaktív térképen az ellenőrök
A szombathelyi vásárcsarnok külön videót készített arról, hogyan ismerhetik fel a hazai gombászok legádászabb ellenségét, a gyilkos galócát. Mert a tudatos gombafelismerés és a szakellenőri vizsgálat életet menthet – de vajon mi, hobbista gombászok, hova és kihez fordulhatunk? Tudtátok, hogy interaktív térképen is megkereshetitek a hozzátok legközelebbi szakembert?
Beindult végre az őszi gombaszezon. A hazai erdőkben már javában terem a vargánya, bőségesebben a rizike, a tinóru, a nyálkásgomba és az őzláb, ám a mögöttünk álló csapadékos időszak kedvező feltételeket teremtett a „fehér galléros gyilkos”, vagyis a gyilkos galóca növekedéséhez is. A túrázóknak érdemes fokozottan vigyázniuk, hiszen ez a gombafajta okozza a halálos gombamérgezések túlnyomó részét Magyarországon.
Ezért is nagyon fontos tudni, hogy a kosárba kerülő őszi gombák után hova fordulhatunk segítségért. De előtte lássuk, mit érdemes tudni a rettegett gyilkos galócáról, és hogyan lehet megkülönböztetni az ehető gombáktól.
Valóban gyilkolhat a galóca
A gyilkos galócáról és az általa okozott mérgezésekről minden év júniusa és novembere között szomorú híreket olvashatunk a napilapokban. A gyilkos galóca tényleg halálos lehet. Az orvostudomány a mai napig nem rendelkezik egyértelmű és teljesen hatékony gyógymóddal a gomba mérge ellen, miközben a halálozási arány jelentős. Az egyetlen biztos módszer a megelőzés, vagyis a mérgezés elkerülése – ami csak úgy lehetséges, ha a gombát alaposan megismerjük.
A gyilkos galóca (Amanita phalloides) mérgező amatoxinokat tartalmaz, amelyek halálosak lehetnek, mivel lassan halmozódnak fel a májban, és a legsúlyosabb tünetek csak napokkal a fogyasztás után jelentkezhetnek. A korai felismeréssel és megfelelő kezelés mellett azonban akár 90%-ban túl lehet élni a mérgezést, amely intenzív intravénás folyadékpótlással kezelhető.
A gyilkos galóca különösen veszélyes, mert fiatal korában könnyen összetéveszthető ehető fajokkal, például a szalmagombával vagy a pöfeteggombával. Bár más gombafajok, mint a Galerina és a Lepiota is termelnek amatoxinokat, ezek kevésbé okoznak halálesetet, mivel könnyebben megkülönböztethetők az ehető gombáktól.
Hogyan ismerheted fel a gyilkos galócát?
A szombathelyi piac külön videót is készített arról, hogyan ismerhetjük fel a gyilkos galócát. A vásárcsarnok munkatársa, Fiedler Rita gombaszakellenőr rövid videóban mutatja be Magyarország legmérgezőbb gombafaját. A tudatos gombafelismerés és a szakellenőri vizsgálat ugyanis életet menthet.
Aranyszabály, hogy a gombaszedőknek mindig érdemes követni a „3F szabályt”: fehér lemezek, fehér hús, fehér gallér és bocskor. Ha bizonytalan vagy, soha ne fogyaszd el az erdei gombát, és kérj szakértői segítséget.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A legfontosabb figyelmeztető jelek, amikre érdemes odafigyelni:
- Kalap: zöldes, olajzöld vagy barnás árnyalatú, sima, fényes.
- Lemezek: fehérek, sűrűn állók, a tönkhöz nem nőnek hozzá.
- Tönk: fehér, hosszú, a tövénél gumószerű, bocskorszerű burokmaradvánnyal.
- Gallér: fejlett, hártyás.
- Bocskor: zsákszerű, a tönk alján található.
Hol vizsgáltassuk be a gombát? Használd az interaktív térképet!
A természetben gyűjtött gombákat mindig érdemes hivatásos szakellenőrrel bevizsgáltatni, mielőtt fogyasztanánk őket. Ebben nyújt segítséget a térképes gombaszakellenőr kereső, amely megmutatja, hogy a közelünkben hol érhető el szakértői vizsgálat. A térképen nemcsak a helyszínek láthatók, hanem a szakellenőrök elérhetőségei is, így akár rögtön felhívhatjuk őket, hogy a megadott időpontokban segítsenek a gombák azonosításában. (Az adatok a Pest Vármegyei Kormányhivatal weboldalán elérhető táblázatból származnak.)
Az applikációból az is kiderül, hogy Magyarországon jelenleg 770 szakellenőrt tartanak nyilván. A legtöbben Budapesten és környékén dolgoznak, összesen 305-en.
A nagyobb gombász központokban, például Szombathely, Zalaegerszeg, Salgótarján és Pécs környékén is elérhetők szakellenőrök, de még kisebb településeken is találhatók vizsgával rendelkező szakemberek, akikhez bátran fordulhatunk.
A helyi panziótulajdonosok szerint a nyári idegenforgalmi időszakban egyéb programlehetőség híján vendégek nélkül maradhat az üdülőtelep.
Franciaország utolsó cirkuszi porondon szerepeltetett elefántja, Szamba végleges otthonra lelt a Richter Safari Parkban.
A Mecsek csúcsán álló Zengő-kilátó lett az ország új kedvence, több ezer szavazattal győzve a 2025-ös Év Kilátója versenyben.
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek.
Most jött a hír: ideiglenesen lezárták a pannonhalmi Boldog Mór-kilátót: a faszerkezetek súlyos korhadása már balesetveszélyt jelent.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból
Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.