Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó

Baranya megye szívében, a Geresdi-dombság szelíd lankái között minden advent idején életre kel egy különleges hagyomány: Geresdlak mézeskalácsfaluja.
A Geresdi-dombságon fekvő, alig 800 lelkes Geresdlak neve ma már országosan is egyet jelent a mézeskalácsból épült falucska adventi hagyományával. A látványosságot 15 évvel ezelőtt Kettné Schmidt Tímea álmodta meg: aki kezdetben csupán saját házát szerette volna megörökíteni mézeskalácsból. Ötletéhez hamarosan csatlakoztak a falu asszonyai, és így született meg a minden évben bővülő édes Geresdlak.
Az aprólékos munkával elkészített mézeskalácsházak és utcák ma már az egész falut megelevenítik, méghozzá méretarányosan. A kiállítás 25 négyzetmétert foglal el, ami a valóságban 88 hektárnyi területet jelent. Az apróságok pontossága, az utcák és épületek méretarányos kivitelezése olyan élményt nyújt, mintha a látogató egy cukormázzal bevont időutazás részese lenne.
Az advent közeledtével hetekig tartó, összehangolt munka kezdődik a faluban
A régi iskolaépületben berendezett műhelyekben fahéj- és gyömbérillat lengi be a levegőt, miközben kezek tucatjai formázzák az édes utcákat és épületeket. A mézeskalácsfalu ma már nemcsak a házakat és közintézményeket örökíti meg, hanem:
- a bolt és a templomok aprólékos mását,
- a helyi focipályát és közösségi tereket,
- sőt a környék állatait is: lovakat, teheneket, kutyákat, mókusokat – mindet ehető műalkotásként.
A látvány önmagában lenyűgöző, de ami igazán különlegessé teszi, az a közösség ereje: a falu lakói együtt dolgoznak azon, hogy minden évben valami újat és még szebbet mutathassanak. A kiállításnak ma is a régi iskolaépület ad otthont, és advent idején Geresdlak megtelik látogatókkal.
