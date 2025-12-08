2025. december 8. hétfő Mária
Budapest
HelloVidék

Csodájára járnak a mézédes adventi minifalunak: 15 éve épül Geresdlak elbűvölő miniatűr világa + Videó

Pénzcentrum
2025. december 8. 11:15

Baranya megye szívében, a Geresdi-dombság szelíd lankái között minden advent idején életre kel egy különleges hagyomány: Geresdlak mézeskalácsfaluja.

A Geresdi-dombságon fekvő, alig 800 lelkes Geresdlak neve ma már országosan is egyet jelent a mézeskalácsból épült falucska adventi hagyományával. A látványosságot 15 évvel ezelőtt Kettné Schmidt Tímea álmodta meg: aki kezdetben csupán saját házát szerette volna megörökíteni mézeskalácsból. Ötletéhez hamarosan csatlakoztak a falu asszonyai, és így született meg a minden évben bővülő édes Geresdlak.

Az aprólékos munkával elkészített mézeskalácsházak és utcák ma már az egész falut megelevenítik, méghozzá méretarányosan. A kiállítás 25 négyzetmétert foglal el, ami a valóságban 88 hektárnyi területet jelent. Az apróságok pontossága, az utcák és épületek méretarányos kivitelezése olyan élményt nyújt, mintha a látogató egy cukormázzal bevont időutazás részese lenne.

Az advent közeledtével hetekig tartó, összehangolt munka kezdődik a faluban

A régi iskolaépületben berendezett műhelyekben fahéj- és gyömbérillat lengi be a levegőt, miközben kezek tucatjai formázzák az édes utcákat és épületeket. A mézeskalácsfalu ma már nemcsak a házakat és közintézményeket örökíti meg, hanem:

  • a bolt és a templomok aprólékos mását,
  • a helyi focipályát és közösségi tereket,
  • sőt a környék állatait is: lovakat, teheneket, kutyákat, mókusokat – mindet ehető műalkotásként.

A látvány önmagában lenyűgöző, de ami igazán különlegessé teszi, az a közösség ereje: a falu lakói együtt dolgoznak azon, hogy minden évben valami újat és még szebbet mutathassanak. A kiállításnak ma is a régi iskolaépület ad otthont, és advent idején Geresdlak megtelik látogatókkal. 
Címlapkép: Getty Images
