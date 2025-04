Gombamérgezés tünetei: fogyasztás után mikor jelentkeznek, mit kell ilyenkor tenni?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A járvány időszaka alatt sokan a természetben kerestek feltöltődést, ennek hatására egyre többen kezdtek el gombát gyűjteni szabadidős tevékenységként. Ez a hobbi nemcsak a kikapcsolódást szolgálja, hanem lehetőséget ad arra is, hogy friss, erdei alapanyagok kerüljenek az asztalra. Ám bármilyen vonzó is ez a szabadidős program, nem kockázatmentes. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint 2024-ben jelentős emelkedés történt a gombamérgezések számában Magyarországon, és ezek közül sok eset súlyos, sürgősségi beavatkozást igényelt. Éppen ezért a Pénzcentrum cikkében most annak jártunk utána, hogy mik a gombamérgezés tünetei? A gombamérgezés tünetei mikor jelentkeznek? Illetve, hogy mennyi lehet a gombamérgezés lappangási idő egyes esetekben.

Gombamérgezések Magyarországon A pandémia idején sokan fordultak a természet felé, és egyre többen fedezték fel új hobbiként a gombagyűjtést. Ez a tevékenység nemcsak nyugalmat és kikapcsolódást ad, hanem friss, vadon termő alapanyagokhoz is juttat. Ugyanakkor nem veszélytelen: a Nébih tájékoztatása szerint 2024-ban drasztikusan megnövekedett a gombamérgezések száma Magyarországon, az esetek sokszor sürgősségi ellátást igényeltek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Fontos tudni, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a gombamérgezésekhez kapcsolódóan a gomba, a tisztítási hulladék, a gombás étel, a hányadék és a gyomormosó folyadék vizsgálatát végzi. Amennyiben ilyen jellegű minták nem állnak rendelkezésre, akkor a Nébih nem értesül az eseményről. Ennek mentén a Nébih 2021-ben 39, 2022-ben 122, 2023-ban 106 eset kivizsgálásában vett részt, 2024-ben pedig 215 esetet regisztrált. 2024-ben januártól szeptemberig a Nébih 63 esethez kapcsolódóan kapott mintát az egészségügyi ellátó intézményektől, ez havonta átlagosan 7 esetet jelentett. Októberben az esetek száma 131-re emelkedett. Tapasztalataik szerint októberben jellemzően magasabb az megbetegedések száma, a 2024-es évben azonban sajnálatos módon kiugrónak mondható, ami indokolttá teszi a lakosság figyelmének felhívását. Novemberben 11, decemberben 9 esethez kapcsolódóan érkezett minta a laboratóriumba. Milyen fajok okozzák a legtöbb gombamérgezést? A Nébih közlése szerint a legtöbb mérgezési esetért felelős három faj jelenleg a nagy döggomba,

a világító tölcsérgomba

és a karbolszagú csiperke.

2024-ben sajnos a gyilkos galóca is több mérgezést okozott. Éppen ezért a Nébih rendszeres oszt meg felhívást arról, mennyire fontos a gombászás során begyűjtött termények ellenőriztetése. Hol lehet bevizsgáltatni a gyűjtött gombákat? A gomba-szakellenőrök hivatalos listáját országosan a Pest Vármegyei Kormányhivatal (PVKH) kezeli, a lista az alábbi linkről tölthető le. Gombamérgezés tünetei mikor jelentkeznek? A gombamérgezés tünetei rendkívül változatosak lehetnek, attól függően, hogy milyen gombát fogyasztottunk. A leggyakoribbak a hányás, hasmenés, hasi görcsök, de akár idegrendszeri zavarok és szervkárosodások is felléphetnek. Fontos tudni, hogy a gombamérgezés tünetei mikor jelentkeznek, nagyban függ a gomba fajtájától: míg egyes esetekben már 1-2 órán belül jelentkeznek a panaszok, máskor – például gyilkos galóca esetén – akár 6-24 órás gombamérgezés lappangási idő is előfordulhat, ami alatt a méreganyagok csendben, de hatékonyan pusztítják a szervezetet. Enyhe és súlyos tünetek – mindkettő veszélyes lehet Fontos tudni azt is, hogy gombamérgezés tünetei mikor jelentkeznek, függetlenül attól, hogy azok az enyhe gombamérgezés tünetei, vagy súlyos tünetei közé tartoznak. Illetve azt is jó, ha ismerjük, hogy meddig tart a gombamérgezés lappangási idő a különböző gombák esetén. Az enyhe gombamérgezés tünetei közé tartozik a hányinger, gyomorfájás, hasmenés vagy rossz közérzet. Ezek néhány óra alatt elmúlhatnak, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell orvoshoz fordulni – ugyanis a tünetek súlyosbodhatnak, vagy a háttérben komolyabb szervi érintettség is állhat. Súlyos tünetek esetén már máj- vagy vesekárosodás, hallucinációk, görcsrohamok, sőt, akár életveszélyes állapot is felléphet. Ezek a tünetek gyakran a késői lappangás után hirtelen és drámaian jelentkeznek, ezért minden gyanús panaszt komolyan kell venni. Mi a teendő gombamérgezés gyanúja esetén? Ha felmerül a gyanú, hogy mérgező gombát ettünk, azonnal forduljunk orvoshoz. Fontos, hogy ha maradt a gombából, azt vagy annak maradványait vigyük magunkkal, mert ezzel segíthetjük a pontos beazonosítást és a megfelelő kezelés megkezdését. Nézzük meg, mik a gombamérgezés tünetei és lappangási idejük! Forrás: Nébih Mire figyeljünk gombagyűjtéskor? Ne szedjünk ismeretlen gombát!

Ha bizonytalanok vagyunk, ne kockáztassunk – kérjük szakértő segítségét.

Tanuljunk meg néhány alapfajtát biztosan felismerni, de ne próbáljuk otthon könyvből vagy applikációból egyedül azonosítani az ismeretlen példányokat.

Kisgyerekeknek és időseknek csak megbízható forrásból származó, ellenőrzött gombát adjunk. A természetjárás és a gombagyűjtés kiváló módja a feltöltődésnek, de meg kell tanulnunk felelősen élvezni ezt a hobbit. Egyetlen rossz döntés súlyos következményekkel járhat – ne kockáztassuk az egészségünket egy ismeretlen gombával. Ne dőljünk be a gombákkal kapcsolatos tévhiteknek! Sokan hisznek olyan hiedelmekben, amelyek legfeljebb néhány gombafajra igazak, de a legtöbb esetben félrevezetők – sőt, veszélyesek is lehetnek. Például téves elképzelés, hogy a gombák forrázással vagy a kalapbőr eltávolításával "méregteleníthetők". A gyilkos galóca mérge például ezek után is ugyanúgy megmarad. Ugyanígy hamis biztonságérzetet ad az a feltételezés, hogy a csigák vagy kukacok által megrágott gomba biztosan ehető – sajnos ezek is lehetnek mérgezők. Szintén gyakori tévhit, hogy csak az a gomba mérgező, amelynek húsa vágáskor elszíneződik. A valóságban például a gyilkos galóca húsa vágás után is fehér marad. Az sem igaz, hogy a mérgező gombákat könnyű felismerni csípős ízük, kellemetlen szaguk vagy rikító színük alapján. Bár van olyan gombacsoport – például a galambgombák –, ahol a csípős íz figyelmeztető jel lehet, ez a szabály más fajokra egyáltalán nem alkalmazható. Sok mérgező gomba – köztük a gyilkos galóca is – sem nem csípős, sem nem büdös, sem nem feltűnő színű, sőt, gyakran ízletesnek tűnik és megbízhatónak látszik. Egyes vidékeken elterjedt tévhit, hogy a mérgező gombák megkékülnek. Ez csak néhány tinórura igaz (pl. farkastinóru, sátántinóru, kesernyés tinóru), ugyanakkor sok teljesen ártalmatlan, ehető tinóru is kékre színeződik. Talán a legveszélyesebb tévhit az, hogy ha egy háziállat – például kutya vagy macska – megeszik egy gombát és nem betegszik meg, akkor az emberre nézve is biztonságos. Ez rendkívül kockázatos! A gyilkos galóca és más halálosan mérgező gombák tünetei gyakran csak másnap jelentkeznek, amikor már túl késő. Ráadásul az állatok szervezete teljesen másképp reagálhat a mérgekre, mint az emberé. Ne tegyük ki se magunkat, se kedvenceinket ilyen veszélynek! A legbiztonságosabb, ha kizárólag olyan gombát fogyasztunk, amelyet szakértő megbízhatónak ítél – minden más esetben inkább mondjunk le róla.

Címlapkép: Getty Images

