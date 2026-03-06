2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2019. november 28.Nyomtatott Magyar Állampapír Plusz a belvárosi 5-ös számú postán 2019. november 28-án.A november eleje óta megvásárolható nyomtatott Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidejû, névre szóló, nyomdai úton 10.
Megtakarítás

Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Portfolio
2026. március 6. 17:03

Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését - jelentette a Portfolio.

A jelenlegi sorozat értékesítése 2026. március 12-én lezárul. A rákövetkező naptól a befektetők már az új szériát vásárolhatják meg. Az ötéves futamidejű, 2031. április 23-án lejáró állampapír alapvető feltételei nem változnak. A papír továbbra is évi 7 százalékos fix kamatot biztosít, ami 7,18 százalékos Egységesített Értékpapír Hozammutatót (EHM) jelent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kamatfizetés negyedévente történik. Az első, némileg hosszabb kamatperiódus végén, 2026. július 23-án a papír időarányosan 2,55 százalékot fizet. Ezt követően minden év októberében, januárjában, áprilisában és júliusában a névérték 1,75 százalékát kapják meg a tulajdonosok. A kizárólag magánszemélyek számára elérhető konstrukcióra továbbra is érvényes az értékesítési korlát. Ez azt jelenti, hogy egy befektető egy adott forgalmazónál legfeljebb 250 millió forint névértékű papírt vásárolhat.

A FixMÁP jelenleg toronymagasan a magyar befektetők kedvence. Az év első kilenc hetében az újonnan vásárolt lakossági állampapírok 58 százalékát, mintegy 524 milliárd forintot ez a típus tette ki. Népszerűsége olyan dinamikusan növekszik, hogy januárban a teljes állományt tekintve is megelőzte az évekig egyeduralkodó Prémium Magyar Állampapírt (PMÁP). A friss adatok szerint a lakosság már több mint 3926 milliárd forintot tart a fix kamatozású papírban. Ezzel jócskán megelőzi a PMÁP 3560 milliárd forintos, valamint a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 2074 milliárd forintos állományát.

Mindez igazolja az Államadósság Kezelő Központ stratégiájának sikerét. A korábban meghirdetett cél ugyanis éppen a lakossági állampapírok átlagos futamidejének meghosszabbítása volt. Emellett a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozásával az állam kamatkockázatának mérséklését is el akarták érni. A számok alapján a törekvés egyértelműen bevált, hiszen a háztartások az elmúlt hónapokban szinte kizárólag a fix hozamot garantáló konstrukciókat választják.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #kamat #megtakarítás #állampapír #ákk #hozam #fix kamatozás #lakossági pénzügyek #befektetések #megtakarítások #kamatok #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:03
16:44
16:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 6. 16:50
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 6. 15:31
Mégsem indul el Sváby András új műsora a meghirdetett időpontban az RTL-en
Az RTL korábban már plakátokon is reklámozta az új reality-jének március 16-i premierjét, most azonb...
iO Charts  |  2026. március 6. 15:01
A kripto és a részvénypiac korrelációja: követi a Bitcoin a piacot?
A Bitcoin eredeti ígérete a kezdetekben rendkívül vonzó volt: egy decentralizált, független „d...
Holdblog  |  2026. március 6. 09:03
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen pl...
ChikansPlanet  |  2026. március 6. 08:00
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
2 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
2 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 16:13
Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 16:03
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabb turistaparadicsomok a világon
Agrárszektor  |  2026. március 6. 16:33
Ezzel a növénnyel hódítanák meg a Holdat: hihetetlen dolog kelt ki