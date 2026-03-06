Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának

Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését - jelentette a Portfolio.

A jelenlegi sorozat értékesítése 2026. március 12-én lezárul. A rákövetkező naptól a befektetők már az új szériát vásárolhatják meg. Az ötéves futamidejű, 2031. április 23-án lejáró állampapír alapvető feltételei nem változnak. A papír továbbra is évi 7 százalékos fix kamatot biztosít, ami 7,18 százalékos Egységesített Értékpapír Hozammutatót (EHM) jelent.

A kamatfizetés negyedévente történik. Az első, némileg hosszabb kamatperiódus végén, 2026. július 23-án a papír időarányosan 2,55 százalékot fizet. Ezt követően minden év októberében, januárjában, áprilisában és júliusában a névérték 1,75 százalékát kapják meg a tulajdonosok. A kizárólag magánszemélyek számára elérhető konstrukcióra továbbra is érvényes az értékesítési korlát. Ez azt jelenti, hogy egy befektető egy adott forgalmazónál legfeljebb 250 millió forint névértékű papírt vásárolhat.

A FixMÁP jelenleg toronymagasan a magyar befektetők kedvence. Az év első kilenc hetében az újonnan vásárolt lakossági állampapírok 58 százalékát, mintegy 524 milliárd forintot ez a típus tette ki. Népszerűsége olyan dinamikusan növekszik, hogy januárban a teljes állományt tekintve is megelőzte az évekig egyeduralkodó Prémium Magyar Állampapírt (PMÁP). A friss adatok szerint a lakosság már több mint 3926 milliárd forintot tart a fix kamatozású papírban. Ezzel jócskán megelőzi a PMÁP 3560 milliárd forintos, valamint a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 2074 milliárd forintos állományát.

Mindez igazolja az Államadósság Kezelő Központ stratégiájának sikerét. A korábban meghirdetett cél ugyanis éppen a lakossági állampapírok átlagos futamidejének meghosszabbítása volt. Emellett a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozásával az állam kamatkockázatának mérséklését is el akarták érni. A számok alapján a törekvés egyértelműen bevált, hiszen a háztartások az elmúlt hónapokban szinte kizárólag a fix hozamot garantáló konstrukciókat választják.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA