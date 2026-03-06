Hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves futamidejű államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Hamarosan jön az új FixMÁP: mutatjuk, mekkora lesz a kamata a magyar kedvenc papírjának
Új Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ, miközben lezárja a korábbi széria értékesítését - jelentette a Portfolio.
A jelenlegi sorozat értékesítése 2026. március 12-én lezárul. A rákövetkező naptól a befektetők már az új szériát vásárolhatják meg. Az ötéves futamidejű, 2031. április 23-án lejáró állampapír alapvető feltételei nem változnak. A papír továbbra is évi 7 százalékos fix kamatot biztosít, ami 7,18 százalékos Egységesített Értékpapír Hozammutatót (EHM) jelent.
A kamatfizetés negyedévente történik. Az első, némileg hosszabb kamatperiódus végén, 2026. július 23-án a papír időarányosan 2,55 százalékot fizet. Ezt követően minden év októberében, januárjában, áprilisában és júliusában a névérték 1,75 százalékát kapják meg a tulajdonosok. A kizárólag magánszemélyek számára elérhető konstrukcióra továbbra is érvényes az értékesítési korlát. Ez azt jelenti, hogy egy befektető egy adott forgalmazónál legfeljebb 250 millió forint névértékű papírt vásárolhat.
A FixMÁP jelenleg toronymagasan a magyar befektetők kedvence. Az év első kilenc hetében az újonnan vásárolt lakossági állampapírok 58 százalékát, mintegy 524 milliárd forintot ez a típus tette ki. Népszerűsége olyan dinamikusan növekszik, hogy januárban a teljes állományt tekintve is megelőzte az évekig egyeduralkodó Prémium Magyar Állampapírt (PMÁP). A friss adatok szerint a lakosság már több mint 3926 milliárd forintot tart a fix kamatozású papírban. Ezzel jócskán megelőzi a PMÁP 3560 milliárd forintos, valamint a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 2074 milliárd forintos állományát.
Mindez igazolja az Államadósság Kezelő Központ stratégiájának sikerét. A korábban meghirdetett cél ugyanis éppen a lakossági állampapírok átlagos futamidejének meghosszabbítása volt. Emellett a fix és a változó kamatozású papírok arányának kiegyensúlyozásával az állam kamatkockázatának mérséklését is el akarták érni. A számok alapján a törekvés egyértelműen bevált, hiszen a háztartások az elmúlt hónapokban szinte kizárólag a fix hozamot garantáló konstrukciókat választják.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A budapesti részvénypiac forgalma 62,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára csökkent az előző napi záráshoz képest
Jelentős árfolyam-emelkedést könyvelhettek el az európai védelmi ipar szereplői a kiéleződő közel-keleti konfliktus hatására.
A hétvégén kirobbant iráni háború azonnali piaci pánikot okozott.
Brutális zuhanásban a tőzsde, fejvesztve menekülnek a befektetők: a kereskedést is fel kellett függeszteni
A zuhanás mértéke miatt a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
A bankok rendszeresen végeznek karbantartási, fejlesztési munkákat, erről pedig előre tájékoztatják az ügyfeleket.
Sorozatos karbantartásokat jelentett be a K&H: akadozhat az online és kártyás fizetés, ATM-használat
Február 28-án 23:00 órától 2026. március 1-én 14:00 óráig több mobil- és netbanki szolgáltatás, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek
Két leállás is jön egymás után a magyar banknál a jövő héten: akadozhat a mobil- és a netbank is, a honlapot se lehet majd megnyitni
A rendszerfejlesztés időtartamára a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően üzemszünetet hirdetnek.
Egy brit újságíró egy hétre félretette bankkártyáit, és kizárólag készpénzből élt – az eredmény pedig meglepően látványos spórolás lett.
A részvénypiac forgalma 30,1 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Sok banki ügyfél ütközik bele abba, hogy régebbi okostelefonján egyszer csak nem működik a mobilbank: az alkalmazás nem frissül, nem indul el, a belépést sem...
Durván megszedheti magát, aki ezekbe a papírokba rakja a pénzét: most elárulták a titkos a befektetési guruk
Az SPB elemzése szerint a befektetésre ajánlott minősítéssel és megfelelő likviditással rendelkező állampapírok, illetve vállalati kötvények felé érdemes fordulni.
Ne a matracba, ide rakd a pénzed: rászakadt a zseton rengeteg magyarra, erre biztatják most őket a pénztárak
A biztosítók és nyugdíjpénztárak egybehangzó véleménye szerint a megnövekedett nettó jövedelem összességében inkább erősítheti a megtakarítási hajlandóságot.
Óriásit ment az elmúlt 60 év legjobb befektetése: brutálisan meggazdagodott, aki időben lépett a pénzével
Hiába számít sokak szemében biztonságos választásnak az arany vagy a kötvény, a hosszú távú adatok szerint a valódi vagyonépítést messze a részvények hozták az elmúlt...
A hazai prémium banki szektor jelentős mérföldkőhöz érkezett: a kezelt vagyon meghaladta a 10 ezer milliárd forintot, az ügyfélszámlák száma pedig a 700 ezret.
Jó lóra tett, aki ebbe a magyar papírba fektetett a héten: elképesztő, ami a Budapesti Értéktőzsdén történt
Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait.
A magyar rendszer bukásra van ítélve: súlyos döntéskényszerben a családok, miért nem maradnak otthon az apák?
Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.