Szedd magad akció 2025! Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét: itt fillérekért megkapod

Siralmasan indul a hazai gyümölcsszezon: brutális árak, kevés kínálat- ez vár ránk 2025-ben?! Sorra nyitnak ugyan a „szedd magad” epresek, és elvileg már a korai cseresznye is érik, de mindebből a piacok árcéduláin vajmi keveset érzékelünk. Mi a helyzet a szedd magad cseresznye-akciókkal? Hol nyitnak ki egyáltalán? Körképünk következik, szakértői véleményekkel.

A tavaszi fagyok óriási pusztítást végeztek a hazai gyümölcsösökben, ez keményen érződik a piaci és bolti árakon is: szinte minden gyümölcs jóval drágább idén, mint tavaly. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb összesítése szerint – hiába nyitottak ki a „szedd magad” epresek – a hazai szamóca kilójának nagykereskedelmi ára (1671 forint/kilogramm) a 15–19. hetek átlagában 13 százalékkal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A hazai szamóca az idén 3900 forint/kilogramm termelői áron lépett a Budapesti Nagybani Piacra a 15. héten, és termelői ára a 15–19. hetek átlagában (3467 forint/kilogramm) 63 százalékkal emelkedett az elmúlt év azonos periódusának átlagárához képest.

A kérdés már csak az: mi a helyzet a magyar cseresznyével? Hiszen május közepe van – elvileg a korai fajták már érnek. De mennyiért kerülhet a kosarunkba a legnépszerűbb májusi gyümölcs? Lesznek egyáltalán 2025-ben Szedd magad akciók? Egy biztos, a hazai cseresznye ágazat történelmi mélypontot él át, miután az áprilisi és májusi fagyok miatt a szokásos termésmennyiség mindössze 20-30 százaléka várható az idei évben - nyilatkozott nemrég a FriutWeb is. Az országban mintegy 2500 hektáron termesztett gyümölcs esetében a szakértők mindössze 2-3 ezer tonna termést prognosztizálnak a normálisnak számító 10-12 ezer tonna helyett.

„Szinte nincs miről beszélni” – brutális terméskiesést okozott a tavaszi fagy a cseresznyénél és a kajszinál

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor.hu főszerkesztője elmondása szerint a mostani adatok egyelőre becsléseken alapulnak, de már most jól látszik, hogy a cseresznye termésének 80–90 százaléka odaveszett. „Nagyon hasonló a helyzet a kajszibaracknál, és körülbelül ugyanennyire rossz az őszibarack-termés is. Talán a cseresznye és a kajszi a legnagyobb vesztes, ahol a termés nagyja odalett” – nyilaztkozta a HelloVidéknek.

Az Agrárszektor főszerkesztője hozzátette: régiónként eltérő a kár mértéke, de pont azokon a területeken csapott le legerősebben a fagy, ahol a legnagyobb az ültetvények koncentrációja. „Persze volt olyan házikert, ahol egy-egy fa megúszta, de országos szinten, ágazati szinten alig maradt értékelhető mennyiség. Előfordulhat, hogy valahol leszednek 50 vagy 100 kilót, de ez érdemi piaci mennyiségként nem értelmezhető. Magyar cseresznye tehát szinte nem lesz a piacon idén.”

Bács-Kiskun megye gyakorlatilag biztosan az egyik legsúlyosabban érintett térség, ott nagyon húzós fagyok voltak – mondta a HelloVidékkel Braunmüller Lajos - De nem csak itt volt gond: az Észak-Alföld egyes részeiről és Somogy megyéből is nagyon rossz hírek érkeztek. Fejér megye déli részén is komoly fagykárokat jeleztek a termelők. A terméskiesés mértéke tehát térségenként eltérhet, de a legsúlyosabb károk éppen azokban a megyékben jelentkeztek, ahol a legnagyobb kiterjedésű gyümölcsösök találhatók – tette hozzá.

„A fagy biztosra ment” – gyakorlatilag mindegy volt, korai vagy késői a cseresznye

"Nincs érdemi különbség a korai és késői cseresznye között – a fagykár mindkettőt teljesen elvitte” - közölte a HelloVidék kérdésére Braunmüller Lajos. Szerinte a 80–90 százalékos terméskiesés az egész hazai cseresznyetermésre igaz: a korai fajtáknál a kötődést, a későbbieknél a virágzást pusztította el a fagy – méghozzá nem egyetlen éjszaka, hanem több hullámban. „Tulajdonképpen azt kell mondjam, a fagy biztosra ment. Nagyon komoly károkat okozott, ilyen mértékű pusztítást tényleg csak évtizedenként egyszer látni.”

A főszerkesztő szerint egyre gyakoribb jelenség, hogy a tél végén – február végén, március elején – hirtelen felmelegedik az idő, a fák kirügyeznek, majd áprilisban vagy május elején hűvös, fagyos éjszakák jönnek. Ez pedig elég ahhoz, hogy a termés jó része odavesszen.

„Ez a tendencia – amit sokan a klímaváltozás következményének tartanak – lassan az új normává válik

– emelte ki.

Barack és alma se nagyon lesz idén

A legnagyobb veszteséget idén is a kajszi és a cseresznye szenvedte el, de más gyümölcsök sem úszták meg maradéktalanul. „Az őszibarackot szintén teljesen elvitte a fagy, ott sem várok semmi jót. Az alma, a meggy és a szilva kevésbé érintett, de a 'kevésbé' is azt jelenti, hogy a mostani becslések szerint ezeknél is legalább a termés harmada már most kiesett. Ez piaci szempontból így is brutális érvágás.” – tette még hozzá.

A korai cseresznye ezekben a napokban már érik, elvileg a szüret is megkezdődhetett volna – de a kínálat gyakorlatilag nulla

A következő hónapokban, egészen nyár végéig, extrém árakkal kell számolnunk. Ez érinti a cseresznyét, a kajszit, sőt, még az almát is – abból ugyan kevesebb fagyott el, de egyre inkább importra szorulunk – mondta Braunmüller. A szakértő szerint a hazai piacra mostantól szinte kizárólag importcseresznye kerül majd, ami tovább hajtja fel az amúgy is elszállt árakat. „Lehet persze adni cseresznyét a főváros kiemelt kerületeiben 12 ezer forintért is, de a magyar vásárlók ezt nem fogják megvenni – már csak azért sem, mert egyszerűen nincs mit eladni. A kínálat olyan szűk, hogy alig van miről beszélni.” – tette hozzá.

A túlélés ára a modernizáció – de miből?

A hazai gyümölcstermesztők közül sokan idén gyakorlatilag bevétel nélkül maradnak, miközben a fenntartási költségek ugyanúgy jelentkeznek. „A növényvédelem, a tápanyag-utánpótlás, az ültetvény fenntartása továbbra is pénzbe kerül. „A baj az, hogy közben bevétel nincs – és sok termelőnek nincs más bevételi forrása. Ők most egy teljes évig nulla forintból kénytelenek működni” – figyelmeztet Braunmüller.

A főszerkesztő szerint sok termelő most komolyan mérlegeli, hogy folytatja-e egyáltalán. „Van, aki már eddig is ingadozott, és most ez az utolsó csepp volt. Mások fejlesztésben gondolkodnak – de nagy kérdés, van-e erre pénzük.” A modernizáció valóban hozhatna előrelépést, de komoly költségekkel jár: „Az ültetvények egy része az elmúlt 10–15 évben már korszerűsödött, de például az almaágazatban még mindig sok az elavult technológia. Lehetne új fajtákat telepíteni, korszerű módszereket bevezetni – de egyik sem képes felülírni a biológiát. Ha jön a fagy, akkor jön a fagy” – tette hozzá.

A fagy elleni védekezés technikailag ugyan megoldható, de rendkívül költséges. Léteznek például felülről csepegtető rendszerek, amelyek vízzel borítják be a rügyeket és virágokat – a jégpáncél védi a növény szöveteit a fagyástól. Vagy ott van a fáklyázás, füstölés, amikor meleg füsttel próbálják megóvni az ültetvényeket. Ezek valóban működő megoldások – de csak ott, ahol van rá pénz. „Az elmúlt években is rengeteg kiadás terhelte a gazdákat. Most, hogy idén sincs termés, aligha lesz, aki újabb fejlesztésekbe fektessen. Azok, akik rendelkeznek tőkével és hosszú távon gondolkodnak, jórészt már eddig is elvégezték ezeket a beruházásokat.” – emelte ki a Braunmüller.

Hiányoznak a tudományos alapú fajtaadaptációs vizsgálatok

Az Agrárszektor főszerkesztője szerint a magyar gyümölcstermesztés egyik legnagyobb hiányossága a tudományos fajtaadaptációs kutatások elmaradása. „Ezek során különböző fajtákat több helyszínen telepítenének, és évekig figyelnék, hogyan alkalmazkodnak az adott mikroklímához. Ez egy precíz, tudományos igényességgel végzett folyamat lenne – de Magyarországon ilyen gyakorlat gyakorlatilag évtizedek óta nem létezik. Most meg csak annyi történik, hogy veszünk egy francia fajtát, és reménykedünk.” – közölte, majd hozzátette, a magyar gyümölcstermesztés válaszút előtt áll: vagy alkalmazkodik az új éghajlati valósághoz korszerűsítéssel, tudományos megalapozottsággal és újragondolt gazdálkodással – vagy leépül. Egy dolog azonban biztos: az idei év sokak számára már így is elviselhetetlen veszteségeket hozott.

Drámai védekezés után – van, ahol sikerült megvédeni a cseresznyést

Bűdi Zsolt, a Bács-Zöldért Zrt. tulajdonosa és vezérigazgatója 25 hektáron, mintegy 20 ezer fával és 21 különböző cseresznyefajtával dolgozik – tavaly épp a cseresznyeszezon kellős közepén készítettünk vele interjút. Ültetvényükön május közepétől július közepéig folyamatosan szedhető a cseresznye, emellett a több mint kétszáz hektáros területükön szedd magad rendszerben más gyümölcsökkel is foglalkoznak: spárgával, különleges paradicsomfajtákkal, kajszival, szilvával és birssel is.

A Bács-Zöldért Zrt. nemrég a Facebookon jelentkezett be az ültetvényről – náluk a sikeres fagykárvédelemnek köszönhetően már most hétvégén lehet cseresznyét szedni, és bő egy hónap múlva is újabb fajták érnek majd be.

Ahogy a videóban Bűdi Zsolt ugyanakkor elmondta, az idei fagykárok komoly következtetések levonására késztetik őket: mit érdemes telepíteni, mi az, ami bírja a fagypusztítást – és mi az, ami nem.

Szedd magad cseresznye-lelőhelyek 2025-ben

Szedd magad Cseresznye, Szombathely

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napjától - 2025 évben június 14 napig.

Magyarország, Vas, Szombathely: Újperint városrész, Dukai Takách Judit út!

Termelő: Zoltán Czenke

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36708814976

Szedd magad Cseresznye, Sóskút

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben május 22 napjától - 2025 évben június 11 napig.

Pest megye, Sóskút, Diós út 6.

Termelő: Dobrovolni Magdolna

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36705433003

Szedd és vedd magad Cseresznye, Érd

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben május 24 napjától - 2025 évben június 11 napig.

Pest megye, Érd, A Görgényi család gyümölcsöse a Battai út és a Sánchegyi út sarkán

Termelő: Görgényi Géza

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36305864752

Szedd és vedd magad Cseresznye, Kecskemét

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 13 napjától - 2025 évben július 15 napig.

Bács-Kiskun megye, Kecskemét, Talfája tanya 139.

Termelő: Kujáni Tanya

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36704535191

Vedd magad Cseresznye, Nagykörű

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 21 napjától - 2025 évben június 30 napig.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nagykörű, nagykörűi benzinkút és helység tábla között.

Termelő: Tóth Rita

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36205875245

Szedd és vedd magad Cseresznye, Nagyvenyim

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 3 napjától - 2025 évben június 30 napig

Fejér megye, Nagyvenyim, Venyim Gyümölcse major 1. 2421

Termelő: Venyim Gyümölcse Kft

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36204699761

Szedd magad Cseresznye, Környe

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 10 napjától - 2025 évben június 24 napig.

Komárom-Esztergom megye, Környe, Tatai út 8119

Termelő: Venter Mihály

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36202158998

Szedd és vedd magad Cseresznye, Mátészalka

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 14 napjától - 2025 évben június 21 napig.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalka, Nagyszőlő

Termelő: Lengyel Család Cseresznyéskert

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: 06204844887

Szedd és vedd magad Cseresznye, Pomáz

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben június 1 napjától - 2025 évben június 30 napig.

Pest megye, Pomáz, Dolinai út vége

Termelő: Piliskert Kft.

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +0626325346

Szedd és vedd magad Cseresznye, Szob

Szezon - korábbi évek alapján: 2025 évben május 25 napjától - 2025 évben június 6 napig.

Pest megye, Szob, Dunakanyar

Termelő: Szobi Gyümölcsöskert

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36204904270

Szedd és vedd magad Cseresznye, Gyöngyös