Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2025-ös lista, friss árakkal

Jó hír az eperkedvelőknek, lassan, de biztosan érik a magyar eper is, az elkövetkezendő napokban sorra nyitnak országszerte a Szedd magad epresek. A piacokon és útszéli árudákban jelenleg még inkább a fóliában nevelt fajtákat kínálják, de egyre több árus jelenik meg a szabadtéri eperrel is. Friss körképünkben epertermelőket kérdeztünk, de listáztuk azt is, melyik megyében hol hirdetnek 2025-ben "Szedd magad" vagy "vedd magad" akciókat!

Indul az eper főszezonja, de rossz hír is akad: idén a földieper (más néven szamóca) ára is jellemzően 10–20 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Az import eper – főként Spanyolországból – március óta elérhető, 2400–6000 forintos árkategóriában. A hazai fóliasátras eper április végétől szintén kapható, vidéki piacokon, például Fonyódon 3000–4000 forint között mozog a kilónkénti ára – bár kisebb szemű gyümölcsöt már 2000 forint alatt is találni. A Szeged környéki Bordányi eperkertészetben - a közösségi hálón szereplő információk szerint - a héten már csökkennek az árak, így az eper kedvelői kedvezőbb áron juthatnak hozzá a friss terméshez. A kisebb szemű eper ára az alföldi településen 2500 Ft/kg, a nagyobb 3000 Ft/kg, míg az extra minőségű gyümölcs 3500 Ft/kg áron kapható. A hazai termelők szerint az földieper vagy szamóca ára még ennél is tovább mérséklődhet, ahogy a kínálat bővül és megérkezik a szabadföldi eper, várhatóan május közepére.

Bár az áprilisi fagyok helyenként okoztak károkat, a FruitVeB szerint idén normál mennyiségű földieper termés várható – feltéve, hogy a májusi időjárás nem szól közbe. A fóliasátras és szabadföldi szedés idén nem fed majd át lényegesen, a szezon most indul. A magyar szamócatermés jelenleg mintegy 700 hektáron zajlik, évi 8–10 ezer tonnás mennyiségben, leginkább Baranya, Bács-Kiskun és Pest vármegyében.

A magyar eperfajták, mint a Clery, Jolly vagy Asia, kiváló ízük és magas cukortartalmuk miatt kedveltek. A hazai termesztésű eper általában frissebb, mivel a szedést követően gyorsan kerül a piacokra.

Az ország nyugati szélén is hamarosan nyitnak a Szedd magadok

Az ország nyugati sarkában, az Alpokalján, jellemzően utolsóként indul az eperszezon – még Győr-Moson-Sopron megyéhez képest is néhány nappal később. Szalay István és Szalayné Rácz Adél immár nyolcadik éve foglalkoznak epertermesztéssel. A teljes folyamatot – a szalmázástól az indázásig – kézi munkával végzik. Idén 2,5 hektáron várnak termést.

A már ismert szombathelyi ültetvény (Söptei út) mellett a Sárvárhoz közeli Jákfán is bővítették a telepítést. Tavaly nyáron átköltöztették a szombathelyi területet, és Jákfán is bővültek. A szabadföldi szüretet május közepén kezdik, a „Szedd magad” akciók pedig néhány nappal később indulhatnak.

– Szép szezonra számítunk. Nagyon rég láttam ilyen jó állapotban az ültetvényeket – nyilatkozta bizakodva Szalayné Rácz Adél a HelloVidéknek. Bízik benne, hogy elkerülik az extrém meleget, az esőzéseket, a jégesőt vagy a viharos szelet, mert ezek mind ronthatnak a termésen – különösen az ízén.

Áprilisban hirtelen megindult az érés, de a mostani visszahűlés miatt újra lassabb ütemben fejlődik az eper – ezt kifejezetten kedvezőnek tartja. Tapasztalatai szerint a lassan, 20–22 °C-os nappali hőmérsékleten érő gyümölcs sokkal ízletesebb, mint a hirtelen 30 fokban bepirosodó.

Az időzítés is kedvezőnek tűnik: tavaly május 11-én nyitottak, ami az eddigi legkorábbi kezdésük volt. A legkésőbbi indulásuk június 6-án történt, az idei évben pedig május 20. körüli kezdésre számítanak – ez szerintük ideális. A legnagyobb aggodalmat most a csapadék okozza. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szüret alatti esőzések rendszeressé váltak, ami rothadáshoz és súlyos termésveszteséghez vezethet, emellett az eper ízét is rontja.

– Nagyon bízom benne, hogy a májusi esőkkel a szüret közben nem kell számolnunk – tette hozzá. Mivel minden ültetvényük öntözhető, Szombathelyen és Jákfán is, a szárazságtól nem tartanak, de a termésérés idején esőre nincs szükségük, mert az nemcsak a szedés közben okoz kellemetlenséget, de jelentősen rontja a gyümölcs minőségét.

Idén első-, másod- és harmadéves ültetvényekről is szüretelnek majd. A harmadéves állomány tavaly még másodéves volt, de olyan jól fejlődött, hogy idén is meghagyták. A jákfai telep idén már az első naptól nyitva lesz, tavaly ez csak egy hét késéssel történt meg. A megszokott szombathelyi értékesítéssel párhuzamosan idén is árulnak majd előre leszedett epret is.

Az árak kapcsán elmondta: a „Szedd magad” akcióban a kilónkénti ár 2025-ben 100 forinttal emelkedik a tavalyihoz képest, így 1600 forint lesz. Ez mintegy 6–7 százalékos drágulást jelent, amelyet a növekvő költségek – munkaerő, palánta, fólia és egyéb anyagok – tesznek indokolttá. A szedett eper ára 2400 forint körül alakul majd. Szalayné Rácz Adél szerint ez a mértékű áremelés még reálisan elfogadható a vásárlók számára is.

16+1. Szedd és vedd magad eperföld 2025 - országos helyszínek, időpontok, elérhetőségek

Nem kell azonban mindenáron a piacra, illetve a szupermarketekbe mennünk ahhoz, hogy viszonylag olcsón mi is hozzájusson a friss gyümölcshöz, Magyarországon ugyanis számos "Szedd magad" szamócás található, ahol a bolti ár alatt kínálják a garantáltan friss magyar szamócát. Mielőtt azonban bárki elindulna epret szedni, érdemes tájékozódni az eperföld nyitvatartásáról, a szükséges felszerelésről, hogy kell-e vinni valamilyen tárolóeszközt, valamint a "Szedd magad!" akció aktuális feltételeiről:

1. Szedd és vedd magad Eper Földieper, Áporka

Szezon: 2025 évben április 20 napjától. 2025 évben június 15 napig.

Magyarország Pest Áporka Béke u folytatása, a földúton, mely jól járható.

Termelő: Eper szedd magad Áporka

Bejelentkezés: Kötelező a termelő Facebook oldalán keresztül

Telefon: +36309898225

2. Szedd magad Eper Földieper, Győrszemere

Szezon: 2025 évben május 11 napjától. 2025 évben június 15 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Győrszemere Győrszemerei eperföld

Termelő: Eperország Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36702356892

3. Szedd magad Eper Földieper, Szentendre

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 7 napjától. Korábbi évek alapján:

2025 évben június 10 napig.

2025 évben június 10 napig. Magyarország Pest Szentendre Kalászi út (Vízművel szemben)

Termelő: Erdbeerland-Hungária Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +3626368000

4. Szedd magad Eper Földieper, Vasboldogasszony

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 20 napjától. Korábbi évek alapján:

2025 évben június 2 napig.

2025 évben június 2 napig. Magyarország Zala Vasboldogasszony Petőfi út

Termelő: Olah István

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: 06309576194

5. Vedd magad Eper Földieper, Békéscsaba

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 6 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napig.

Magyarország Békés Békéscsaba Felsőnyomás 269/1

Termelő: Povázsayné Kovács Kitti

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: +36706022401

6. Szedd magad Eper Földieper, Fertőszentmiklós

Szezon:Korábbi évek alapján: 2025 évben május 7 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Fertőszentmiklós Rákóczi F u.60

Termelő: Németh Ibolya

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36203549010

7. Szedd magad Eper Földieper, Bocskaikert

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 25 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 22 napig.

Magyarország Hajdú-Bihar Bocskaikert Teleki utca

Termelő: Dancsi Kertészet

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36308674372

8. Szedd és vedd magad Eper Földieper, Nagyvenyim

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 22 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 24 napig.

Magyarország Fejér Nagyvenyim Venyim Gyümölcse major, 2421

Termelő: Venyim Gyümölcse Kft

Bejelentkezés: Kötelező a termelő Facebook oldalán keresztül

Telefon: +36204699761

9. Szedd magad Eper Földieper, Gyömöre

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 15 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 9 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Gyömöre Juliska Mama kertje

Termelő: Szabó-Réti Orsolya

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36706757591

10. Vedd magad Eper Földieper, Lakhegy

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 6 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napig.

Magyarország Zala Lakhegy Pefőfi utca 28.

Termelő: Családi gazdaság Fehérvári Judit

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36307791638

11. Szedd magad Eper Földieper, Solymár

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 7 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 10 napig.

Magyarország Pest Solymár Kövesbérci úttal szemben

Termelő: Erdbeerland-Hungária Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +3626368000

12. Szedd magad Eper Földieper, Marcali

Szezon: Korábbi évek alapján: 2025 évben május 7 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 8 napig.

Magyarország Somogy Marcali Árpád u.

Termelő: Eperliget

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36309906663

13. Szedd magad Eper Földieper, Csikvánd

Szezon: 2025 évben május 12 napjától - 2025 évben június 12 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Csikvánd Arany János u. 011/7. külterület

Termelő: Polgár Kertészet

Gyümölcs vásárlás

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: +36302043600

14. Szedd magad Eper Földieper, Rajka

Szezon: 2025 évben május 11 napjától - 2025 évben június 15 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Rajka Rajka új

Termelő: Eperország Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36702356892

15. Szedd magad Eper Földieper, Budakalász

Szezon:Korábbi évek alapján: 2025 évben május 6 napjától. Korábbi évek alapján: 2025 évben június 10 napig.

Magyarország Pest Budakalász Lupaszigeti út

Termelő: Erdbeerland-Hungária Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +3626368000

16. Szedd magad Eper Földieper, Vámosszabadi

Szezon: 2025 évben május 11 napjától - 2025 évben június 15 napig.

Magyarország Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi 14-es főút

Termelő: Eperország Kft

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36702356892

17. Szedd magad Eper Földieper, Mosonmagyaróvár