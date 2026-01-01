A kutyák követése néhány éve még jóval körülményesebb volt: külön eszközök, bonyolult beállítások és nagy méretű nyomkövetők jelentették az egyetlen megoldást.
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
A névadás az egyik legmegmeghatározóbb döntés, amelyet a szülők meghozhatnak gyermekük életével kapcsolatban, hiszen a név egy életre velünk marad. Mindig vannak új divatok, meghatározó hagyományok, egyes szülők kerülnék a divatneveket, míg mások nem szeretnék, ha furcsa nevével gyermekük kilógna a sorból. Sokan hangzás, vagy jelentés, esetleg valamilyen személyes kapcsolat miatt választják a sokszáz név közül éppen azt az egyet gyermekük számára. Akárhogy is, az már most látszik, milyen keresztnevekre kerestek a magyar szülők a Googleben. Mutatjuk az utónevek listáját, amelyek iránt a legélénkebb volt az érdeklődés 2025 folyamán.
2025 novemberéig a KSH adatai szerint csaknem 66 ezer kisgyermek született Magyarországon, azt még azonban nem tudni, melyek voltak idén a legnépszerűbb keresztnevek. Ez valószínűleg majd 2026 márciusában derül ki, egyelőre csak a 2024-es év legnépszerűbb utóneveiről van pontos statisztika. Az biztos, hogy az elmúlt évek favoritjai jövőre is népszerűek lesznek. Most azt vizsgáltuk, milyen újdonságok jöhetnek a névadási trendben 2026-ban.
Bár a Google keresési adatai nem olyan egzakt forrás, mint a hivatalos adattárakból kiolvasott trendváltozás, azt viszont elárulja, milyen új nevek lehetnek népszerűek a következő évben. Akárcsak tavaly, idén is sokan kerestek a Dion névre - melynek oka feltehetően az lehet, hogy Kulcsár Edináék így keresztelték a 2024-ben született gyermeküket. A Dion név egyébként görög eredetű, a Dionysos rövidülése, jelentése 'Zeusz fia', 'isten fia', vagy 'bortól mámorított' lehet. Magyarországon is anyakönyvezhető. A fiú nevek között bukkant fel többek közt a Merse, az Ezra, az Ugocsa és a Zéta is.
A lánynevek terén pedig sokan az Otília és Olívia, vagy Olivia nevekre voltak kíváncsiak, de érkezett sok keresés Gyopár, Csermely és Neste névre is. Mutatjuk a listát, mik fordultak elő a leggyakrabban ábécé sorrendben. (Nem mindegyik név anyakönyvezhető, amelyre rákerestek, ha ilyen fordult elő a listában, ezt jeleztük külön.)
Női nevek:
- Csermely
- Gyopár
- Hedvig
- Lelle
- Neste
- Olivia (és anyakönyvezhető a hosszú í-s Otília is)
- Otília
- Xénia
Férfi nevek
- Cecil (nem anyakönyvezhető csak a Cecilián)
- Dion
- Ermin (nem anyakönyvezhető, csak egy másik változata: a Herman)
- Ezra
- Jácint
- Kende
- Merse
- Quentin (ilyen formában nem anyakönyvezhető, csak Kventin alakban)
- Ubul
- Ugocsa
- Ugor
- Ulászló
- Xavér
- Xerxész
- Zéta
Érdekes, hogy míg tavaly sokan kerestek a Gudmund, Özséb, Eliot, Kolen, Noa férfinevekre, és a Hella, Nadin, Milla, Ivett női nevekre, idén már nem ezek voltak felkapottak. Egyedül a Dion név őrizte meg az élénk érdeklődést, amit tavaly kapott. Természetesen, ahogy minden évben, a régi klasszikus nevekből 2026-ban is sok várható, mint a Dominik, Levente, Olivér, Marcell, Máté, Milán, Bence és a már sok éve népszerű Noel. Női nevek közt is nagy számban fordulhat elő jövőre is a Hanna, Anna, Luca, Emma, Léna, Olívia és a szintén régóta favorit Zoé.
Már egy ideje hódít az új trend kislányoknál: a nagyon rövid nevek, mint a Mia, Nia, Tia, Zia - a Dia, Lia, Ria és Via még nem annyira hódít. Ezek mellett ugyancsak népszerű a Mira, Zira, Kira, Milla, Killa, Lilla, Lili, Lara, Zara, Mara, Nara stb., a TOP20 név között már a legnépszerűbbek meg is jelentek közülük.
