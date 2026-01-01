2026. január 1. csütörtök Fruzsina
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két hónapos ikertestvérek, akik apró, felfújható, rózsaszín és kék úszógumikon alszanak. Horgolt fürdőruhát és napszemüveget viselnek.
Otthon

Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában

Pénzcentrum
2026. január 1. 08:08

A névadás az egyik legmegmeghatározóbb döntés, amelyet a szülők meghozhatnak gyermekük életével kapcsolatban, hiszen a név egy életre velünk marad. Mindig vannak új divatok, meghatározó hagyományok, egyes szülők kerülnék a divatneveket, míg mások nem szeretnék, ha furcsa nevével gyermekük kilógna a sorból. Sokan hangzás, vagy jelentés, esetleg valamilyen személyes kapcsolat miatt választják a sokszáz név közül éppen azt az egyet gyermekük számára. Akárhogy is, az már most látszik, milyen keresztnevekre kerestek a magyar szülők a Googleben. Mutatjuk az utónevek listáját, amelyek iránt a legélénkebb volt az érdeklődés 2025 folyamán.

2025 novemberéig a KSH adatai szerint csaknem 66 ezer kisgyermek született Magyarországon, azt még azonban nem tudni, melyek voltak idén a legnépszerűbb keresztnevek. Ez valószínűleg majd 2026 márciusában derül ki, egyelőre csak a 2024-es év legnépszerűbb utóneveiről van pontos statisztika. Az biztos, hogy az elmúlt évek favoritjai jövőre is népszerűek lesznek. Most azt vizsgáltuk, milyen újdonságok jöhetnek a névadási trendben 2026-ban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a Google keresési adatai nem olyan egzakt forrás, mint a hivatalos adattárakból kiolvasott trendváltozás, azt viszont elárulja, milyen új nevek lehetnek népszerűek a következő évben. Akárcsak tavaly, idén is sokan kerestek a Dion névre - melynek oka feltehetően az lehet, hogy Kulcsár Edináék így keresztelték a 2024-ben született gyermeküket. A Dion név egyébként görög eredetű, a Dionysos rövidülése, jelentése 'Zeusz fia', 'isten fia', vagy 'bortól mámorított' lehet. Magyarországon is anyakönyvezhető. A fiú nevek között bukkant fel többek közt a Merse, az Ezra, az Ugocsa és a Zéta is. 

A lánynevek terén pedig sokan az Otília és Olívia, vagy Olivia nevekre voltak kíváncsiak, de érkezett sok keresés Gyopár, Csermely és Neste névre is. Mutatjuk a listát, mik fordultak elő a leggyakrabban ábécé sorrendben. (Nem mindegyik név anyakönyvezhető, amelyre rákerestek, ha ilyen fordult elő a listában, ezt jeleztük külön.)

Női nevek:

  • Csermely
  • Gyopár
  • Hedvig
  • Lelle
  • Neste
  • Olivia (és anyakönyvezhető a hosszú í-s Otília is)
  • Otília
  • Xénia

Férfi nevek

  • Cecil (nem anyakönyvezhető csak a Cecilián)
  • Dion
  • Ermin (nem anyakönyvezhető, csak egy másik változata: a Herman)
  • Ezra
  • Jácint
  • Kende
  • Merse
  • Quentin (ilyen formában nem anyakönyvezhető, csak Kventin alakban)
  • Ubul
  • Ugocsa
  • Ugor
  • Ulászló
  • Xavér
  • Xerxész
  • Zéta

Érdekes, hogy míg tavaly sokan kerestek a Gudmund, Özséb, Eliot, Kolen, Noa férfinevekre, és a Hella, Nadin, Milla, Ivett női nevekre, idén már nem ezek voltak felkapottak. Egyedül a Dion név őrizte meg az élénk érdeklődést, amit tavaly kapott. Természetesen, ahogy minden évben, a régi klasszikus nevekből 2026-ban is sok várható, mint a Dominik, Levente, Olivér, Marcell, Máté, Milán, Bence és a már sok éve népszerű Noel. Női nevek közt is nagy számban fordulhat elő jövőre is a Hanna, Anna, Luca, Emma, Léna, Olívia és a szintén régóta favorit Zoé.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Már egy ideje hódít az új trend kislányoknál: a nagyon rövid nevek, mint a Mia, Nia, Tia, Zia - a Dia, Lia, Ria és Via még nem annyira hódít. Ezek mellett ugyancsak népszerű a Mira, Zira, Kira, Milla, Killa, Lilla, Lili, Lara, Zara, Mara, Nara stb., a TOP20 név között már a legnépszerűbbek meg is jelentek közülük. 

Már nem a Hanna és a Noel a favorit? Itt a leggyakoribb fiú és lány utónevek friss listája
EZ IS ÉRDEKELHET
Már nem a Hanna és a Noel a favorit? Itt a leggyakoribb fiú és lány utónevek friss listája
Nyilvánosságra hozta a Belügyminisztérium a 2024-ben legnépszerűbb, leggyakoribb utónevek listáját.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gyerekek #gyerek #magyarország #születés #ksh #szülő #statisztika #újszülött #név #trend #trendek #szülők #névadás #keresztnév

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:35
08:08
07:45
07:07
06:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2026. január 1.
Friss! A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
2025. december 31.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 1. csütörtök
Fruzsina
1. hét
Január 1.
Újév napja
Január 1.
A béke világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
3 napja
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
5
1 hónapja
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 07:07
Gyönyörű idővel indul a 2026-os év: nem sokáig élvezhetjük, ezt ki kell használni
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 06:05
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
Agrárszektor  |  2026. január 1. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.01.01. csütörtök