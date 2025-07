Ünige, Kücsid, Szüvellő: ezeket az extrém fiú- és lányneveket engedélyezték 2025-ben itthon

Hallottál már olyan magyar keresztnevekről, mint Ünige, Kücsid vagy Szüvellő? A hazai névadási trendek gyorsabban változnak, mint hinnénk – miközben a klasszikus nevek tartják magukat, egyre több szülő választ különleges, sőt meghökkentő neveket gyermekének. A NAPICSÁRT friss adásában utánajártunk, hogy mi áll a jelenség mögött, és hogyan formálja a nyelv, a divat és a kultúra a magyar gyerekneveket.

A személynév nemcsak az egyén identitásának egyik alapeleme, hanem tükrözi a kortárs társadalmi, kulturális és nyelvi trendeket is. Magyarországon a gyereknevek divatja folyamatosan változik, és az elmúlt években egyre inkább megfigyelhető a klasszikus, generációkon átívelő nevek mellett a különleges, akár nemzetközi hangzású nevek térnyerése. Míg a Luca és a Dominik továbbra is a legnépszerűbb választások közé tartoznak, addig olyan ritkán hallott nevek is hivatalosan szerepelnek már a névjegyzékben, mint az Ünige, a Kücsid vagy a Szüvellő.

A változások mögött részben a szülők egyediségre való törekvése, részben a média és a globális kulturális hatások állnak. A Központi Statisztikai Hivatal 2024-es adatai szerint a lányoknál továbbra is a Luca, Hanna, Zoé, Anna és Emma nevek dominálnak, míg a fiúknál a Dominik vezeti a listát több mint 1260 névadással. Ugyanakkor egyre több új, akár újra felfedezett magyar név is felkerül a hivatalosan anyakönyvezhető listára, ami a nyelvi kreativitás és a hagyományőrzés egyensúlyára utal. Ezekről a tendenciákról részletesen is szó esik a NAPICSÁRT című műsor legfrissebb adásában.

A névadás jelensége nem csupán szülői döntés, hanem a társadalmi változások indikátora is. A kilencvenes években például a televíziós sorozatok hatására olyan latin-amerikai nevek kerültek előtérbe, amelyek addig ismeretlenek voltak hazánkban. Később a történelmi és mitológiai nevek – például Szigurd vagy Sosána – kaptak hangsúlyt, majd megjelentek a nemzetközi popkultúra inspirálta elnevezések is, mint a Legolász vagy az Ájlá. Mindez a névadási gyakorlat dinamikájára és a kulturális nyitottság fokozódására utal.

A különleges nevek bejegyzéséhez a szülőknek olykor külön kérelmet kell benyújtaniuk a Nyelvtudományi Kutatóközpont felé. A hivatalos jóváhagyás során többek között a név kiejthetőségét, jelentését, nyelvi eredetét és társadalmi viselhetőségét vizsgálják. Érdekesség, hogy az utóbbi időszakban nemcsak újszülöttek esetében, hanem felnőttek részéről is nőtt az igény becenevek hivatalos névvé tételére. Ez is jól mutatja, hogy a név ma már nemcsak az azonosítás, hanem az önkifejezés egyre fontosabb eszközévé válik.

