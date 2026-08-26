Kiderült a magyar akkugyárak sötét titka: súlyos egészségügyi veszélynek vannak kitéve a dolgozók

A hatóságok felfüggesztették a munkavégzést a debreceni CATL három üzemében, miután kilenc dolgozó szervezetében a megengedettnél jóval magasabb nikkel- és kobaltszintet mutattak ki. A súlyos munkavédelmi hiányosságok miatt elrendelt leállás mindaddig érvényben marad, amíg a vállalat nem orvosolja a szabálytalanságokat.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a problémát maga a munkáltató jelezte a hatóságoknak, miután a belső biológiai expozíciós vizsgálatok nehézfém-terhelést mutattak ki a munkavállalóknál. Civil értesülések szerint a szennyezést katódpor-szivárgás okozta a papíron még nem is működő cellagyárban, a dolgozóknál pedig a határérték négyszeresét mérték. A helyszíni hatósági ellenőrzés megerősítette, hogy a gyár nem biztosított megfelelő védőfelszerelést az alkalmazottaknak, ezért a munkavégzést azonnal betiltották, a bírságolási eljárást pedig már megindították.

A történtekkel párhuzamosan a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal részben döntött az üzem használatbavételi engedélyéről is. Miközben a beruházás első ütemére a napokban megadták az engedélyt, a második ütem kérelmét tervrajzi pontatlanságok miatt elutasították. A debreceni önkormányzat hivatalosan csak a sajtóból értesült a mérgezéses esetről, mivel állításuk szerint nem rendelkeznek hatáskörrel az ügyben.

Az akkumulátorgyárakat érintő szabálytalanságok sora ezzel nem ér véget. Mindössze két nappal ezelőtt derült ki, hogy a debreceni CATL hulladékgazdálkodási hiányosságok miatt egy 10 millió forintos bírságot is kapott.

Nem sokkal korábban, augusztus 13-án az iváncsai SK On Hungary üzemére szabott ki 100 millió forintos bírságot a munkavédelmi hatóság. Ott 65 dolgozó egészségét veszélyeztették súlyosan, mivel az összeszerelő részlegen 2024 augusztusa óta – vagyis immár két éve – egyáltalán nem végeztek kötelező munkatéri levegőszennyezettség-mérést. A korábbi vizsgálatok ott is magas nikkelszintet mutattak ki a munkavállalóknál, és a debreceni esethez hasonlóan a megfelelő védőeszközök biztosítása is elmaradt.