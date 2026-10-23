A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint fia, Matolcsy Ádám két bizalmasának letartóztatását.
Vegyesen mozgott a forint kora este: így áll most az euróval és dollárral szemben
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben pénteken kora este a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 366,25 forintról 366,56 forintra erősödött 18 órakor, napközben 365,86 forint és 366,99 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 397,71 forintról 396,79 forintra csökkent, míg a dolláré 326,74 forintról 327,32 forintra nőtt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1210 dollárról 1,1199 dollárra gyengült.
A Heineken arra figyelmeztette brit vendéglátóipari partnereit, hogy a GLP-1-készítmények használói kevesebb alkoholt fogyasztanak.
Kármán András megszólalt a 93 milliárdos norvég támogatásról: ezeken a területeken jöhetnek fejlesztések
Magyarország közel 93 milliárd forint fejlesztési forrást kap Norvégiától a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek támogatására.
Órákig beszélt a bíróság előtt Matolcsy György: délután dönthetnek a volt jegybankelnök letartóztatásáról
Zárt ülésen dönt a bíróság a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két gyanúsított társa letartóztatásáról.
Ítéletet mondott Magyarországról a Fitch: érinti a 2032-es euróbevezetést is a hitelminősítő előrejelzése
A Fitch szerint a magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők az euróövezeti csatlakozás feltételeivel.
Letartóztathatják Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak.
Megugrott a dohánytermékek iránti kereslet a november 1-jén életbe lépő jövedékiadó-emelés előtt, a dohányboltok ugyanis előre feltöltik készleteiket.
Egy most kihirdetett kormányrendelet tizenöt napos határidőt ír elő a közös képviselők nyilvántartásba vételére és az éves beszámolók benyújtására
Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A cégek hangulata javult, de a gazdasági környezet kiszámíthatósága romlott, a lakosság pedig borúlátóbb lett.
Megszólalt a Bankszövetség elnöke: fontos mutató állt földbe a magyar gazdaságban, kulcskérdés, újraindítható lesz-e
A következő hat-kilenc hónapban dőlhet el, sikerül-e érdemben beindítani a magyarországi beruházásokat, és ezen keresztül növelni a GDP-t.
A volt jegybankelnök őrizetbe vétele után kezdett el terjedni az az álhír, hogy közvetlenül Matolcsy Györgytől 91,8 milliárd forintnyi készpénzt foglaltak le.
Nem ez volt az utolsó bombariadó: minden magyar iskola készülhet, súlyos ok állhat a tömeges bombafenyegetések hátterében
A biztonságpolitikai szakértő szerint a fenyegetések célja a lakosság elbizonytalanítása, és újabb akciók is jöhetnek.
A Paks II. Zrt. határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint már döntés született volna a Roszatom leváltásáról az atomerőmű-bővítés kapcsán.
Januárra fizetésképtelenné válhat Dunaújváros, ha nem kapja vissza az elmúlt években elvont iparűzési adóbevételeit, vagy nem jut sürgős kormányzati mentőövhöz.
Október végéig benyújtja az Országgyűlésnek a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, amelynek legfőbb célja az államháztartási hiány radikális csökkentése.
Kitálalt az uniós politikus, ezért nem szűnt még meg az óraátállítás: a most vasárnapi lehet az utolsó?
Több mint negyven európai parlamenti képviselő sürgeti a tagállamok közlekedési minisztereit, hogy végre lépjenek az óraátállítás megszüntetése érdekében.
Romló nemzetközi hangulat árnyékolhatja be a tőzsdenyitást, miközben az OTP és a Richter célárfolyama is változott.
Itt az október 23-i ünnepség külföldi vendéglistája: rengeteg csúcspolitikus érkezik Budapestre - Macron végül nem jön
Nagyszabású nemzetközi ünnepségsorozattal emlékeznek meg Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról. Ursula von der Leyen és António Costa is a magyar fővárosba érkezik.
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Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
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Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.