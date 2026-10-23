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Vegyesen mozgott a forint kora este: így áll most az euróval és dollárral szemben

Pénzcentrum
2026. október 23. 18:47 1 perc

Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben pénteken kora este a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 366,25 forintról 366,56 forintra erősödött 18 órakor, napközben 365,86 forint és 366,99 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 397,71 forintról 396,79 forintra csökkent, míg a dolláré 326,74 forintról 327,32 forintra nőtt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1210 dollárról 1,1199 dollárra gyengült.

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Címlapkép: Getty Images
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