Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést október 23-a alkalmából 2026-ban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából művészek, tudósok, történészek, oktatók és kutatók kaptak állami kitüntetéseket. A díjazottak között van Krasznahorkai László Nobel-díjas író, Schiff András zongoraművész, valamint Mészáros Márta és Enyedi Ildikó filmrendezők is. Elismerésben részesültek olyan szakemberek is, akik az 1956-os események kutatásában, a magyar történelem feltárásában vagy a tudományos életben végeztek kiemelkedő munkát. A kitüntetettek névsorában sportolók, orvosok, pedagógusok és a közélet más szereplői is szerepelnek.

Átadták az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket az Országház Kupolacsarnokában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából művészek, tudósok, történészek, oktatók és kutatók teljesítményét ismerték el.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Krasznahorkai László Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja Magyarország és a magyar kultúra jó hírnevét világszerte erősítő, kimagasló írói életműve, az emberi lét alapkérdéseit, a kelet-európai történelmi tapasztalatot, valamint a különböző kultúrák szellemi találkozását sajátos elbeszélői világán keresztül megjelenítő, egyedülálló nyelvi és gondolati erejű alkotásai elismeréseként.

Kende Péter politológus, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a forradalmi sajtó megszervezésében vállalt aktív szerepe, valamint nemzetközi szinten is jelentős, nagy hatású tudományos életműve elismeréseként.

Schiff András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester kivételes zenei érzékenységről tanúskodó, világszerte elismert művészi munkássága, valamint a klasszikus zenei tradíciók megőrzését és átadását szolgáló tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

Mészáros Márta Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, érdemes művész a magyar és az egyetemes filmművészetben maradandó értéket teremtő, a történelmi traumákat és a női sorsokat egyedülálló alkotói bátorsággal, mély humanizmussal ábrázoló rendezői és forgatókönyvírói munkássága elismeréseként.

Oravecz Imre Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a paraszti sors, a kivándorlás és az újrakezdés küzdelmeit egyedülálló hangvételű regénytrilógiájában bemutató, a történelmi traumákat és a társadalmi folyamatokat a családi emlékezeten keresztül megjelenítő prózaírói munkássága elismeréseként.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Báldi András ökológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Academia Europaea tagja, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoportjának vezetője az ökoszisztéma-szolgáltatások kutatása terén végzett kimagasló színvonalú tudományos munkássága, valamint szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Enyedi Ildikó Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész nemzetközileg is elismert, mély humanizmus jellemezte művészi munkássága, valamint nagy elhivatottsággal végzett oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Jeszenszky Géza történész, Magyarország volt külügyminisztere, korábbi nagykövet, nyugalmazott egyetemi magántanár több évtizedes kiemelkedő kutatói és oktatói munkássága, valamint a rendszerváltás időszakában a magyar külpolitika alakításában és hazánk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként.

Kéri László politológus több évtizedes, a magyar politikatudomány, a társadalomtudományi oktatás és kutatás, a politikai szocializáció, valamint a rendszerváltás és a magyar közélet folyamatainak feltárása terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Dr. Lázár Gyula, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban fiatal orvostanhallgatóként, a pécsi Egyetemi Nemzetőr Zászlóalj tagjaként tanúsított bátorsága, felelősségteljes személyes helytállása elismeréseként.

Dr. Süle Tamás, az egykori Baranya Megyei Kórház nyugalmazott osztályvezető főorvosa az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban fiatal orvostanhallgatóként, a pécsi Egyetemi Nemzetőr Zászlóalj tagjaként tanúsított bátorsága, felelősségteljes személyes helytállása elismeréseként.

Dr. Verrasztó Zoltán olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó, korábbi világcsúcstartó, edző és sportvezető, a Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja a magyar úszósport hagyományainak és értékeinek több generáción átívelő őrzésében és továbbadásában, a sportág szakmai kultúrájának és örökségének gazdagításában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként.

Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író a XX. századi magyar történelem sorsfordító traumáit és a kollektív emlékezetet egyedi hangvételű, monumentális nagyregényekben és mélyreható szociográfiákban megjelenítő, a kortárs magyar irodalmat egyedülálló módon gazdagító munkássága elismeréseként.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Dr. Barta János történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem professor emeritusa kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományszervezői munkássága, valamint a Debreceni Egyetem történeti örökségének, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc debreceni vonatkozásainak feltárása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Bácsi Attila molekuláris biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Immunológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár az immunológiai és allergológiai folyamatok kutatása terén végzett kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint oktatói munkássága és aktív szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Dr. Czirják László István az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, Általános Orvostudományi Kara Reumatológiai, Immunológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Klinikájának alapító igazgatója a klinika megalapításában betöltött meghatározó szerepe, a szisztémás autoimmun kórképek epidemiológiai, klinikai és immunológiai vonatkozásainak vizsgálata terén végzett tudományos munkássága, iskolateremtő oktatói tevékenysége, valamint aktív szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Dr. Cseh Gergő Bendegúz történész, levéltáros, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, levéltári vezető szakfelügyelő, a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa elnöke a hazai titkosszolgálatok történetének feltárása, valamint a második világháborút követő magyar történelem meghatározó folyamatainak és összefüggéseinek mélyebb megismerése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája, továbbá az ügynökakták nyilvánosságra hozatalában való szerepvállalása elismeréseként.

Eörsi László történész az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek és meghatározó személyeinek hiteles bemutatását szolgáló kutatómunkája, különösen Király Béla életútját és történelmi szerepét árnyaltan megjelenítő nagymonográfiája elismeréseként.

Dr. Horváth Gábor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Fizikai és Csillagászati Intézetének egyetemi tanára a képalkotó polarimetriai módszerek kidolgozása, illetve polariméterek tervezése és széles körű alkalmazása terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Dr. Mező Gábor Miklós vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportjának vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Kémiai Intézetének oktatója a modern, személyre szabott onkológiai terápiák jövőjét megalapozó, nemzetközileg is elismert, iskolateremtő kutatómunkája elismeréseként.

Dr. Papp Sándor történész, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a HUN-REN–SZTE Oszmán Kori Kutatócsoportjának alapító vezetője kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatói munkássága, valamint a tudományosutánpótlás-nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Ifj. Pongrátz Ernő, a kiskunmajsai Pongrátz Gergely '56-os Emlékmúzeum támogatója az 1956-os forradalom és szabadságharcban hősiesen helytálló Pongrátz testvérek emlékének, valamint szellemi örökségének megőrzését elhivatottan szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Standeisky Éva történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára az 1956-os forradalom és szabadságharc társadalmi-kulturális hátterének vizsgálata, valamint a kommunista diktatúra kultúrpolitikai folyamatainak, különösen az értelmiség és a hatalom viszonyának feltárása és bemutatása terén végzett kimagasló tudományos munkássága elismeréseként.

Dr. Túri József Mihály orvos, a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet volt igazgatója, a Túri Poliklinika alapítója, vezetője az 1956-os forradalom és szabadságharc idején orvostanhallgatóként tanúsított helytállása, valamint több évtizedes kimagasló szakmai és vezetői munkája, helyi közéleti szerepvállalása elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Gerencsér Balázs Árpád szociológus, közgazdász, a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány igazgatója, az Egyenlítő Alapítvány kuratóriumának tagja a civil szervezetek működését sokoldalúan támogató, kimagasló szakmai munkája elismeréseként.

David Hurn fotóművész, fotóriporter az 1956-os magyar forradalom eseményeit és szabadságharcosait megrázó erejű képekkel dokumentáló, mély empátiával végzett művészi tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kalotás Zsolt agrármérnök és vadgazdálkodási szakmérnök, zoológus, természetfotós, az egykori Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség volt főosztályvezető-helyettese, a „naturArt” Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület alapító elnöke a természetvédelem, valamint a természetvédelmi szemléletformálás terén végzett több évtizedes, sokoldalú munkássága elismeréseként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kenyeres Zoltán, a „MOGYI” Kereskedelmi Kft. alapító társtulajdonosa a magyar élelmiszeripari márkaépítés, a saját márkás export fejlesztése, valamint a magyar agrár-élelmiszeripari hozzáadott érték növelése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő, író a kortárs magyar irodalmat több műfajban is gazdagító, kiemelkedő alkotói munkássága, különösen az 1956-os forradalom történetének és a szabadság értékének a fiatalabb generációk számára történő érzékeny, közérthető és hiteles közvetítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Dr. Laszlovszky József András történész, régész, a Közép-európai Egyetem Történettudományi Tanszékének professzora több mint négy évtizeden át végzett, magas színvonalú oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként.

Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító, korábbi világcsúcstartó, a Magyar Atlétikai Szövetség volt alelnöke sportolóként elért kimagasló eredményei, valamint edzőként és sportvezetőként végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Szendrődiné Gombás Ágnes Ferenczy Noémi-díjas restaurátorművész, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum osztályvezetője a magyar népi kultúra tárgyi emlékeinek megőrzésében és megújításában öt évtizeden át végzett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Tóth Eszter Mária levéltáros, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgató-helyettese a második világháború utáni magyar államvédelmi és állambiztonsági szervek működésének kutatása, a korszak titkosszolgálati iratanyagának feltárása terén végzett tevékenysége, valamint magas színvonalú vezetői munkája elismeréseként.

Vörös Ákos, a Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központjának nyugalmazott mestertanára kiemelkedő nyelvoktatói és helytörténeti munkássága, valamint az 1956-ban a kanadai Vancouverbe menekült soproni erdészközösséggel és intézményeikkel való kapcsolatok ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozat kitüntetést kapta:

Gaspor Tibor nyugállományú ezredes, a Magyar Honvédség 25. Klapka György Páncélosdandár volt dandárparancsnok-helyettese több mint négy évtizedes példaértékű szolgálata, kimagasló színvonalú munkája elismeréseként.

Dr. Seres József rendőr dandártábornok, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság általános főigazgató-helyettese a rendőrség állományában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége, vezetői munkája elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta:

Dr. Haris Andrea Gabriella művészettörténész, a Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete elnöke a hazai műemlékállomány kutatásában, nyilvántartásában, továbbá a tudományos kutatások alapelveinek meghatározásában végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Dr. Horvát Ferenc vasútépítési és -fenntartási szakmérnök, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa a vasúti pálya-infrastruktúra terén végzett több évtizedes, kiemelkedő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Riegler Mária gyógypedagógiai tanár, szociális munkás, a budapesti Kaffka Margit Utógondozói és Gyermekotthoni Központ intézményvezetője a gyermekvédelem, a szociális munka és a szakmaiutánpótlás-képzés terén végzett, több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

Zágon Bertalanné pedagógus, közoktatási szakértő, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Alternatív Pedagógiák Módszertani Központjának oktatója, a „Lépésről lépésre” program magyarországi szakmai vezetője a differenciált tanulásszervezéssel, a kooperatív tanulási módszerekkel és a befogadó iskolai környezet kialakításával kapcsolatos munkája, valamint a pedagógusok továbbképzése terén végzett tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést kapta:

Pelleg József László rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője a rendőrség állományában végzett több mint három és fél évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta:

Benkovics Edit, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának vezető gyógytornásza az intenzív terápiás és perioperatív fizioterápia, kiemelten a légzési fizioterápia területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a gyógytornász-munkacsoport vezetőjeként végzett munkája elismeréseként.

Erdészné Nagy Éva Judit, a budapesti Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola nyugalmazott főigazgatója nagy elhivatottsággal végzett intézményvezetői munkája, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének biztosítása terén végzett tevékenysége elismeréseként.

Horváthné dr. Duga Erika, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője, volt járási tisztifőorvos a közigazgatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Juhász Imre József, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikumának nyugalmazott igazgatója több mint négy évtizeden át végzett kiemelkedő oktatói és vezetői munkája elismeréseként.

Jungné Besze Mária, az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház Urológia és Andrológiai Osztályának vezető ápolója a betegek és a szakdolgozói közösség iránti elhivatottsággal végzett közel négy évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként.

Dr. Király Erzsébet művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott főmuzeológusa a művészettörténet-tudomány és a kulturális örökségvédelem területén több mint öt évtizeden át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként.

Marczona Tamás mérnöktanár, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium igazgatója a hazai szakképzés fejlesztése és korszerűsítése érdekében több évtizeden át végzett, magas színvonalú vezetői, szakértői és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Sarkadi Péter újságíró, fotóriporter, környezetvédelmi ismeretterjesztő, a Greenfo hírportál alapítója és vezetője, a Kossuth Rádió környezetvédelmi műsorának vezető szerkesztője a környezet- és természetvédelem ügyének hiteles bemutatásában, valamint a társadalmi szemléletformálásban végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést kapta:

Szőke István tűzoltó őrnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Lenti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának szolgálatparancsnoka a katasztrófavédelem állományában végzett közel három és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapta:

Ábel József Mihály, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának nyugalmazott ügyintézője a közigazgatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.

Déri Tamás, az egykori Nemzeti Közlekedési Hatóság nyugalmazott szakértője magas színvonalú szakmai munkája, különösen az európai uniós és a nemzetközi hatósági kapcsolatok fejlesztése területén végzett tevékenysége elismeréseként.

Címlapi kép: Illyés Tibor / MTI,MTVA