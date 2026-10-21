A Pénzcentrum 2026. október 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így áll most a forint az euróval és a dollárral szemben, itt vannak a friss árfolyamok
Kissé gyengült a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró, a dollár és a svájci frank jegyzése egyaránt emelkedett a kedd délutáni szintekhez képest, miközben a magyar fizetőeszköz az év eleje óta továbbra is jelentős erősödést mutat az euróval és a svájci frankkal szemben.
Szerda reggel hét órakor egy euróért 364,26 forintot kellett fizetni, szemben a kedd délután hat órakor jegyzett 363,97 forinttal. A dollár árfolyama 324,50 forintra emelkedett a korábbi 324,08 forintról, míg a svájci frank 393,31 forinton állt a kedd délutáni 392,32 forint után.
Az októberi hónapkezdéshez viszonyítva eltérően alakult a forint árfolyama a három meghatározó devizával szemben. A magyar fizetőeszköz az euróval szemben 0,7 százalékkal erősödött, a dollárral szemben viszont 0,1 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 1,5 százalékos gyengülést mutatott.
Az év eleje óta ugyanakkor összességében kedvezőbb a forint mérlege. A magyar deviza az euróval szemben 5,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben 4,8 százalékkal, a dollárral szemben pedig 0,9 százalékkal erősödött.
A következő időszakban a nemzetközi devizapiaci hangulat, a meghatározó jegybankok kamatpolitikája és a magyar gazdasággal kapcsolatos befektetői várakozások is befolyásolhatják az árfolyam alakulását.
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