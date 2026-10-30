Megütötték a magyar tőzsdét is: nem jó irányba mentek a dolgok, sokan veszíthettek megtakarításaikból

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására csökkenéssel zárt pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - mondta az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1930,88 pontos, 1,31 százalékos csökkenéssel, 145 257,34 ponton zárt pénteken.

Czibere Ákos hozzátette: a rossz hangulat a nap végéig kitartott, az amerikai gyorsjelentések hatása indított eladási hullámot a befektetők között. A vezető részvények esetében is főleg a kedvezőtlen hangulattal magyarázta a csökkenést, mert egyéb hír nem érkezett.

A Richter partnere, az AbbVie globális Vraylar forgalma lassulást mutat, elmaradt a várakozásoktól, ennek hatására gyengülhetett a részvény - vélekedett.

A részvénypiac forgalma 24,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 50 forinttal, 0,99 százalékkal 5000 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 950 forinttal, 2,22 százalékkal 41 800 forintra esett, forgalmuk 16,2 milliárd forintot tett ki.

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A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,16 százalékkal 2800 forintra erősödött, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,15 százalékkal 12 950 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8694,49 ponton zárt pénteken, ez 1,77 pontos, 0,02 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.