2026. október 30. péntek Alfonz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
forint részlet
Megtakarítás

Megütötték a magyar tőzsdét is: nem jó irányba mentek a dolgok, sokan veszíthettek megtakarításaikból

MTI
2026. október 30. 20:02 2 perc

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására csökkenéssel zárt pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - mondta az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1930,88 pontos, 1,31 százalékos csökkenéssel, 145 257,34 ponton zárt pénteken.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Czibere Ákos hozzátette: a rossz hangulat a nap végéig kitartott, az amerikai gyorsjelentések hatása indított eladási hullámot a befektetők között. A vezető részvények esetében is főleg a kedvezőtlen hangulattal magyarázta a csökkenést, mert egyéb hír nem érkezett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Richter partnere, az AbbVie globális Vraylar forgalma lassulást mutat, elmaradt a várakozásoktól, ennek hatására gyengülhetett a részvény - vélekedett.

A részvénypiac forgalma 24,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 50 forinttal, 0,99 százalékkal 5000 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 950 forinttal, 2,22 százalékkal 41 800 forintra esett, forgalmuk 16,2 milliárd forintot tett ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,16 százalékkal 2800 forintra erősödött, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,15 százalékkal 12 950 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8694,49 ponton zárt pénteken, ez 1,77 pontos, 0,02 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #részvény #richter #bux #részvénypiac #bét #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:32
21:03
20:44
20:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 30. 16:46
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
Bankmonitor  |  2026. október 30. 10:33
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt,...
Holdblog  |  2026. október 30. 10:08
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platfo...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
2026. október 30.
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2
2 hete
Könnyen megúszhatja a vagyonadót az Ötöslottó milliárdosa: megtaláltuk a tízmilliókat érő kiskaput
3
2 hete
Mindenkit érintő változás jön az adózásban januártól: közel kétmillió magyar járhat jól az új rendszerrel
4
4 hete
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
5
2 hete
Nem semmi mázli a régiségvásáron: kiderült, hogy a 10 ezer forintért vásárolt festmény valójában több száz milliót ér
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 19:04
Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 18:03
Kvíz: Mit tudsz a reformáció történetéről? Lássuk, mennyit felejtettél történelemből!
Agrárszektor  |  2026. október 30. 20:28
Ez kemény: egyre több ilyen húst árulhatnak rengeteg boltban