Erős eladói nyomás alá kerültek pénteken az amerikai technológiai részvények, miután az Amazon és az Intel gyorsjelentése tovább rontotta a befektetői hangulatot.
Megütötték a magyar tőzsdét is: nem jó irányba mentek a dolgok, sokan veszíthettek megtakarításaikból
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására csökkenéssel zárt pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) - mondta az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1930,88 pontos, 1,31 százalékos csökkenéssel, 145 257,34 ponton zárt pénteken.
Czibere Ákos hozzátette: a rossz hangulat a nap végéig kitartott, az amerikai gyorsjelentések hatása indított eladási hullámot a befektetők között. A vezető részvények esetében is főleg a kedvezőtlen hangulattal magyarázta a csökkenést, mert egyéb hír nem érkezett.
A Richter partnere, az AbbVie globális Vraylar forgalma lassulást mutat, elmaradt a várakozásoktól, ennek hatására gyengülhetett a részvény - vélekedett.
A részvénypiac forgalma 24,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A Mol 50 forinttal, 0,99 százalékkal 5000 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 950 forinttal, 2,22 százalékkal 41 800 forintra esett, forgalmuk 16,2 milliárd forintot tett ki.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,16 százalékkal 2800 forintra erősödött, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,15 százalékkal 12 950 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,1 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8694,49 ponton zárt pénteken, ez 1,77 pontos, 0,02 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
A kisebb magyar részvények körében vegyes volt a kép.
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Erős kereslet mellett a meghirdetettnél jóval több államkötvényt értékesített az Államadósság Kezelő Központ a csütörtöki aukción.
A piac az iráni konfliktussal kapcsolatos hírekre reagált, miközben a befektetők az Európai Központi Bank kamatdöntésére és az amerikai makroadatokra vártak.
Többségében emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken, és a magyar részvénypiac is erősödik.
Mérsékelt emelkedést mutattak az európai és az amerikai részvénypiacok szerdán késő délután.
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