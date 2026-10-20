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Óriási könnyítést szavaztak meg az EU-ban: rengeteg magyar kisvállalkozó lélegezhet fel
Az Európai Parlament elsöprő többséggel megszavazta, hogy a kis- és mikrovállalkozások mentesüljenek a csomagolási hulladékra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól. A döntés értelmében a kisebb cégeknek egyelőre nem kell minden exportpiacon külön meghatalmazott képviselőt fenntartaniuk, ami eddig aránytalanul nagy adminisztratív és pénzügyi terhet rótt az exportáló családi vállalkozásokra.
Bár a jogszabály eredeti célja a körforgásos gazdaság erősítése és a hulladékcsökkentés volt, az adminisztratív kötelezettség komoly akadályt gördített az uniós kisvállalkozások elé. A kedden elfogadott – 616 igen szavazattal, köztük az összes magyar képviselő támogatásával jóváhagyott – parlamenti álláspont célzott felfüggesztést javasol.
A könnyítés az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató, illetve a 10 millió eurós éves árbevételt meg nem haladó cégekre vonatkozna egészen 2035-ig. Ezenfelül az adminisztratív terheket közös jelentéstételi kötelezettségekkel és a tagállami rendszerek összehangolásával is enyhítenék - tudósított a Telex.
A probléma súlyát jól érzékelteti Kulja András magyar EP-képviselő beszámolója, aki számos panaszt kapott a hazai vállalkozóktól. Egy kézműves babajátékokat készítő magyar családi cég példája szerint már egyetlen külföldön eladott termék után is több tízezer forintos fix költséget jelent a helyi képviselő kinevezése. Ami a nagyvállalatoknak csupán rutinszerű papírmunka, az a kisebb szereplők számára sokszor létkérdés, ami indokolatlanul nehezíti a részvételüket az egységes európai piacon.
Az Európai Bizottság már tavaly decemberben kezdeményezte a kötelezettség felfüggesztését, arra kérve a hatóságokat, hogy egyelőre ne büntessék a felkészületlen kkv-kat. A tagállami kormányokat tömörítő Tanács soros elnöksége elismeri a problémát, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a lazítást óvatosan kell kezelni, nehogy az Unión kívüli, nyomon követhetetlen "potyautas" cégek kihasználják a kiskapukat. A mostani parlamenti szavazást követően az EP-nek a Tanáccsal kell megállapodnia a módosítások véglegesítéséről.
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