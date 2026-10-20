2026. október 20. kedd Vendel
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kartonládák egy mozgó szállítószalagon egy elosztóraktárban. Modern raktár automatikus szállítószalaggal.
Vásárlás

Óriási könnyítést szavaztak meg az EU-ban: rengeteg magyar kisvállalkozó lélegezhet fel

Pénzcentrum
2026. október 20. 21:02

Az Európai Parlament elsöprő többséggel megszavazta, hogy a kis- és mikrovállalkozások mentesüljenek a csomagolási hulladékra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól. A döntés értelmében a kisebb cégeknek egyelőre nem kell minden exportpiacon külön meghatalmazott képviselőt fenntartaniuk, ami eddig aránytalanul nagy adminisztratív és pénzügyi terhet rótt az exportáló családi vállalkozásokra.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a jogszabály eredeti célja a körforgásos gazdaság erősítése és a hulladékcsökkentés volt, az adminisztratív kötelezettség komoly akadályt gördített az uniós kisvállalkozások elé. A kedden elfogadott – 616 igen szavazattal, köztük az összes magyar képviselő támogatásával jóváhagyott – parlamenti álláspont célzott felfüggesztést javasol.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A könnyítés az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató, illetve a 10 millió eurós éves árbevételt meg nem haladó cégekre vonatkozna egészen 2035-ig. Ezenfelül az adminisztratív terheket közös jelentéstételi kötelezettségekkel és a tagállami rendszerek összehangolásával is enyhítenék - tudósított a Telex.

A probléma súlyát jól érzékelteti Kulja András magyar EP-képviselő beszámolója, aki számos panaszt kapott a hazai vállalkozóktól. Egy kézműves babajátékokat készítő magyar családi cég példája szerint már egyetlen külföldön eladott termék után is több tízezer forintos fix költséget jelent a helyi képviselő kinevezése. Ami a nagyvállalatoknak csupán rutinszerű papírmunka, az a kisebb szereplők számára sokszor létkérdés, ami indokolatlanul nehezíti a részvételüket az egységes európai piacon.

Az Európai Bizottság már tavaly decemberben kezdeményezte a kötelezettség felfüggesztését, arra kérve a hatóságokat, hogy egyelőre ne büntessék a felkészületlen kkv-kat. A tagállami kormányokat tömörítő Tanács soros elnöksége elismeri a problémát, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a lazítást óvatosan kell kezelni, nehogy az Unión kívüli, nyomon követhetetlen "potyautas" cégek kihasználják a kiskapukat. A mostani parlamenti szavazást követően az EP-nek a Tanáccsal kell megállapodnia a módosítások véglegesítéséről.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kkv #európai parlament #hulladék #adminisztráció #európai unió #európai bizottság #export #csomagolás #kis és középvállalkozások #hulladékgazdálkodás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Helyreigazítás!

Helyreigazítás!

Helyreigazító közlemény az „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.

FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:43
20:34
20:22
20:18
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 19.
Ilyen feltételek mellett javítják a hazai cégek a hibás ruhákat, bútorokat, műszaki cikkeket: erre érdemes odafigyelni, ha vissza akarod kapni a pénzed
2026. október 20.
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
2026. október 20.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
2026. október 20.
Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség: Aki tudja, rövidesen eladhatja a boltjait egy nagy külföldi láncnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 20. kedd
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
3 hete
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
3
4 hete
Ennyi volt, betiltották a Lidl slégertermékét: többé nem lehet árusítani, erről jobb, ha tudnak a vásárlók
4
1 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
5
3 hete
Radikális döntést hozott a Lidl: vége a trükközésnek a kasszáknál, ez sokaknak fájni fog
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 19:01
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
Pénzcentrum  |  2026. október 20. 18:04
Kvíz: Ismered a márkát, de vajon felismered a logóját? Most kiderül, mennyire figyelsz vásárlás közben!
Agrárszektor  |  2026. október 20. 20:28
Külföldön tarol 2 magyar élelmiszer: bekerülhetnek a világ elitjébe