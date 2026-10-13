Komoly csapás érheti a magyar építőipart: a hatalmas szárnyalás után beszakadtak a megrendelések

2026 augusztusában az építőipari termelés volumene 21,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg júliushoz képest 14 százalékos növekedést mértek a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentéséből. A jelentős bővülés elsősorban az egyéb építmények, köztük az utak, vasutak és közművek építésének köszönhető, miközben az épületek építése visszaesett.

Az építőipar két fő területe eltérően teljesített augusztusban. Az épületek építésének volumene 9,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, az egyéb építményeké viszont 102,4 százalékkal emelkedett, vagyis több mint megduplázódott.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 4,8 százalékos, a speciális szaképítésben pedig 6 százalékos visszaesést mértek. Ezzel szemben az egyéb építmények építése 183,6 százalékkal bővült, ami részben az egy évvel korábbi rendkívül alacsony bázissal magyarázható. Ezen belül az út- és vasútépítés volumene 142 százalékkal, a közműépítésé pedig 319,9 százalékkal nőtt.

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A termelés jelentős növekedése ellenére az új megrendelések alakulása már kedvezőtlenebb képet mutatott. Az augusztusban megkötött új építőipari szerződések volumene 55,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi, magas bázistól. Az épületek építésére vonatkozó új szerződések volumene 13,8 százalékkal, az egyéb építményekre kötötteké pedig 66,5 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi teljes szerződésállománya szintén visszaesett, volumene 11,4 százalékkal volt kisebb az egy évvel korábbinál. Ezen belül az épületek építésére szóló szerződésállomány 5 százalékkal nőtt, míg az egyéb építményekre vonatkozó állomány 16,7 százalékkal csökkent.