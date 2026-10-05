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Gazdaság

Nagy változás jön az építőiparban: mától búcsút inthetünk ennek a szigorú korlátozásnak

Pénzcentrum/MTI
2026. október 5. 21:29

Október 1-jétől megszűntek a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások. A változás értelmében az érintett építőanyagok országhatáron túli kiviteléhez már nem kell előzetesen kérelmet vagy bejelentést benyújtani a minisztériumhoz. A korlátozásokat még 2021-ben vezették be az emelkedő építőanyagárakra reagálva. A módosítással az Európai Unió Bírósága által kifogásolt exportkorlátozó mechanizmust is kivezették a törvényből.

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A magyar építészetről szóló törvény módosításával október 1-től hatályukat vesztették a stratégiai építési anyagok kivitelére vonatkozó korlátozások és a kötelező bejelentési eljárások - közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) hétfőn a kormany.hu oldalon.

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Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a továbbiakban nem szükséges semmilyen előzetes bejelentést vagy kérelmet benyújtani a minisztérium felé az érintett építési anyagok országhatáron túli kivitele előtt - hangsúlyozták.

A gazdasági szereplők szabadon, a korábbi adminisztratív terhek nélkül bonyolíthatják a kivitelt - olvasható a területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkárság közleményében.

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A folyamatosan emelkedő építőanyagárakra reagálva jelentette be a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor 2021 júliusában, hogy a kormány abban az évben októbertől kiviteli korlátozást rendel el építőipari termékekre. A volt kormányfő azt is közölte, hogy a korlátozást az Európai Uniónak engedélyeznie kell, a notifikáció négy hónapig tart. Addig a kivitel esetében kötelező bejelentést és állami elővásárlási jogot vezetnek be, hogy megpróbálják Magyarországon tartani az építkezések szempontjából kulcsfontosságú anyagokat. A bevezetett intézkedés egyebek közt az acél- és vastermékekre, szigetelőanyagokra, homokra, kőre, kavicsra és sódere vonatkozott.

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Az építészeti törvény módosításának indoklása szerint kivezették törvényből az Európai Unió Bírósága (EUB) által kifogásolt exportkorlátozó mechanizmus, így a stratégiai jelentőségű építési anyagokhoz kapcsolódó állami elővásárlási jogot és a kivitel bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket.
Címlapkép: Getty Images
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