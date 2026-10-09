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Magyar Péter miniszterelnök (j) és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. szeptember 18-án.
Gazdaság

Magyar Péter fontos intézkedéseket jelentett be: a pénztárcánkon és az orvosi rendelőkben is érezhetjük a hatásukat

Pénzcentrum
2026. október 9. 11:39

Tíz órától kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvivők, ahol a szerdai és a múlt hétvégi, Erdőbényén tartott kihelyezett kormányülés döntéseiről számolnak be. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.

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A miniszterelnök először a paksi fenékküszöbről és a Duna alacsony vízállása elleni küzdelemről beszélt. Ahogy jelezte, jelenleg alacsonyabb a Duna vízhozama Paksnál, mint a nyár közepén volt, azaz a fenékküszöb megépítése nélkül jó eséllyel ismét leállt volna a paksi erőmű összes turbinája. Hangsúlyozta, hogy Romániában a csernovodai erőmű már két hónapja nem működik. Egyhavi leállás 50 milliárd kiesést okozott volna a költségvetésben, így a fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kiesésétől mentette meg az országot, miközben a beruházás bekerülési értéke 6 milliárd forint körül alakul. 

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A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a paksi védekezési munkában résztvevőket - többek között a belügyminisztérium, a rendőrség, a Vízügyi Igazgatóság és a Paksi Atomerőmű egyes munkatársait - a kormány elismerésben és jutalomban részesíti. Az intézkedés mintegy 1100 embert érint, az egyhavi illetménnyel megegyező jutalmat október 23-án kapják majd meg, ez 889 millió forintot jelent az államnak. 

Magyar Péter miniszterelnök ezután a vagyonadóról beszélt, hogy a vállalatok többsége pozitívan fogadta a kormány új adóterveit, amelyek korábban már a Tisza Párt programjában is szerepeltek. A vagyonadó bevezetését elsősorban azzal indokolta, hogy Magyarországon a fogyasztási adók aránya túl magas, miközben a vagyonjellegű adóké alacsony, a vagyoni egyenlőtlenségek pedig folyamatosan növekednek.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben jelentős lobbitevékenység zajlott a vagyonadó enyhítése és különböző kivételek bevezetése érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tervezet kidolgozásakor igyekeztek kizárni azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tennék az adófizetési kötelezettség megkerülését. A javaslat benyújtását a Pénzügyminisztérium az érintett szervezetekkel, szakértőkkel és a leendő adóalanyok egy részével folytatott konzultációkkal készítette elő.

Magyar Péter megismételte Kármán András korábbi érvelését is, amely szerint a vagyonadó ösztönözheti, hogy a tőke a produktív, gazdasági értéket teremtő beruházások felé áramoljon. Kiemelte, hogy az új adó kizárólag a magánvagyonokat terhelné, a vagyonelemek értékének meghatározásakor pedig 2026. december 31. lenne az irányadó fordulónap. 

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Magyar Péter miniszterelnök a vagyonadó után a KATA szabályainak tervezett módosításait ismertette. Elmondása szerint az átalakítás elsődleges célja a gazdaság fehérítése, valamint azoknak a kisvállalkozóknak a helyzetbe hozása, akiket a 2022-es szigorítások kedvezőtlenül érintettek. A kormány egy olyan adózási rendszert szeretne kialakítani, amely több vállalkozó számára kínál kedvező feltételeket, miközben a szociális ellátások és a későbbi nyugdíjak szempontjából is előnyösebb lehet.

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A miniszterelnök a tételes adó összegének emelését azzal indokolta, hogy 2013 óta a magyar minimálbér 3,3-szorosára nőtt, miközben a kata összege változatlan maradt. Szerinte ez önmagában is indokolttá tenné az adómérték felülvizsgálatát, a kormány azonban elsősorban azért döntött a magasabb összeg mellett, hogy a katás vállalkozók kedvezőbb szociális ellátásra és magasabb nyugdíjra szerezhessenek jogosultságot.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tervezett emelés ellenére a kata továbbra is a legkedvezőbb vállalkozói adózási forma maradna. A Pénzügyminisztérium előzetes felmérései alapján 2027-ben mintegy 100–150 ezer vállalkozó választhatja a katát a tételes átalányadózás és más adózási formák helyett.

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A kormányfő arról is beszélt, hogy a módosítás várhatóan költségvetési szempontból semleges lesz, vagyis összességében nem eredményezne többletbevételt az állam számára. Állítása szerint ez is azt mutatja, hogy a változtatásokkal nem az adóbevételek növelése, hanem a vállalkozók helyzetének javítása és egy kedvezőbb, szélesebb körben elérhető adózási rendszer kialakítása a cél.

Mielőtt átadta volna a szót Vitézy Dávid miniszternek, a kormányfő azt is bejelentette, hogy 2027-ben 500 milliárd forinttal fog nőni az egészségügyre fordított állami forrás. Mindez már a hamarosan nyilvánosságra hozandó 2027-es költségvetési tervben is szerepelni fog. Ezt az összeget elsősorban a humánerőforrás fejlesztésére, szakdolgozói béremelésre, az alapfinanszírozás rendezésére, valamint az ellátáshoz való hozzáférés javítására fordítják. Cél a kórházak adósságának mérséklése is. Hangsúlyozta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már a héten bejelentette, hogy elindult a várólisták csökkentését célzó program is. Az első körben a térd- és csípőprotézis, illetve a szürkehályog kezelését célozzák.

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Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy már zajlik a 2027-es költségvetés előkészítése, a tervezetet pedig a törvényi előírásoknak megfelelően még októberben megküldik a Költségvetési Tanácsnak. A kormányfő ígérete szerint ezzel egy időben a nyilvánosságot is tájékoztatják a tervezett intézkedésekről. A következő évi büdzsé egyik legfontosabb célja a költségvetési hiány jelentős csökkentése lesz, amelyet az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtése és az államháztartás fenntartható finanszírozása miatt is elengedhetetlennek nevezett.

Hangsúlyozta, hogy a kormány a korábbi időszakból jelentős költségvetési nehézségeket örökölt, ezért már idén megkezdte a kiadások visszafogását. Elmondása szerint 2026-ban mintegy 1200 milliárd forintot takarítottak meg a szükségtelennek ítélt kiadások megszüntetésével, és ezt a takarékossági szemléletet a jövő évi költségvetésben is folytatni kívánják. A kiadáscsökkentés nemcsak a kormányzati intézményeket, hanem a nagy állami vállalatokat is érintené.

A miniszterelnök ugyanakkor elismerte, hogy fél év alatt, illetve egyetlen költségvetéssel nem lehet az ország valamennyi gazdasági problémáját megoldani. A 2027-es büdzsével és a középtávú makrogazdasági előrejelzésekkel ezért elsősorban a gazdaságpolitikai irányváltást és a következő évekre vonatkozó terveket szeretnék bemutatni. A kormányfő szerint ezeknek az intézkedéseknek a választások előtt ígért rendszerváltás megvalósítását is szolgálniuk kell.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
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