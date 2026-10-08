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Gazdaság

Vagyonadó: erre készülnek most a magyar milliárdosok, hatalmas fordulat jöhet a piacon

Pénzcentrum
2026. október 8. 08:35

A kormány által október 6-án bemutatott új vagyonadó-tervezet várhatóan nem vált ki tömeges tőkemenekítést, de alapjaiban formálhatja át a hazai vagyonos réteg befektetési, cégvezetési és öröklési szokásait a privátbanki és vagyonkezelési szakemberek szerint. Elmondták azt is, hogy a legfőbb kihívást nem maga az adóteher ténye jelenti, hanem a nehezen árazható vagyonelemek – például a tőzsdén nem jegyzett cégek és az egyedi ingatlanok – értékelése, valamint az adó megfizetéséhez szükséges készpénz évről évre történő előteremtése, írta meg a Portfolio.

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A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet értelmében az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyont évente 1 százalékos, míg a 100 milliárd forint feletti részt 1,5 százalékos adó terhelné. Az adókötelezettség a belföldi és külföldi magánszemélyekre, valamint a különböző vagyonkezelési struktúrákra egyaránt kiterjed, miközben a házastársak vagyonát elkülönítve kezelik.

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A kormány négy év alatt 800 milliárd forintos bevételt remél az intézkedéstől, bár piaci források szerint a megcélzott évi 200 milliárd forint viszonylag alacsony összeg ahhoz a jelentős bürokráciához képest, amelyet a rendszer fenntartása megkövetel.

A vagyonkezelői szektor szereplői egyetértenek abban, hogy a gyakorlatban az eszközök értékelése okozza majd a legnagyobb fejtörést. Míg egy bankszámla vagy egy befektetési alap egyenlege egyértelmű, egy vállalat, egy műtárgy vagy egy ingatlan árazása meglehetősen bonyolult folyamat. Különösen igaz ez a cégekre, hiszen egy vállalkozás papíron számított értéke – amely gépekben, ingatlanokban vagy éppen követelésekben testesül meg – nem azonos a tulajdonos rendelkezésére álló készpénzzel.

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Mivel az adót önbevallás útján, pénzben kell megfizetni, ez komoly likviditási nehézségeket szülhet. Ha egy cég nyeresége egy adott évben visszaesik, az adófizetési kötelezettség aránytalanul nagy terhet róhat a tulajdonosra, akinek sok esetben osztalékként kell kivennie a fedezetet, amit további adók sújtanak.

Ez a helyzet komoly likviditási kihívást teremt. Ahol a vagyon nagy része nem termel folyamatos jövedelmet – például a saját használatú vagy üresen álló ingatlanok esetében –, ott kényszermegoldásokra, vagy akár hitelfelvételre is szükség lehet az adó befizetéséhez.

A szabályozás így az ingatlanpiacra is rányomhatja a bélyegét, hiszen azok a befektetők, akik több tucatnyi, érdemi készpénzt nem termelő ingatlannal rendelkeznek, kénytelenek lehetnek átalakítani a portfóliójukat. Ha ezek az eszközök a piacra kerülnek, az akár a budapesti lakáspiac kínálatát is érezhetően megnövelheti. Ezzel párhuzamosan a jól tervezhető hozamot kínáló, likvid pénzügyi eszközök szerepe jelentősen felértékelődhet.

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Bár drasztikus vagyonkimenekítésre nem számítanak a szakemberek, a családi vagyonstruktúrák látványos átalakulása borítékolható. Várhatóan felgyorsul a generációváltás, és a családon belüli vagyonmegosztás révén sok esetben felaprózódnak majd a nagyobb vagyonok. Fontos azonban, hogy a tisztán adóelkerülési célú, mesterséges vagyonmozgatásokat a hatóság visszamenőleg is vizsgálhatja. Egy külföldre költözés, egy családon belüli vagyonátadás vagy egy bizalmi vagyonkezelési struktúra létrehozása csak akkor állja meg a helyét tartósan, ha valós üzleti, öröklési vagy vagyonvédelmi cél húzódik meg mögötte.

A vagyonadó a hazai vállalkozások versenyképességét is befolyásolhatja. Egy magyar tulajdonú családi cég vezetőjének évről évre adóznia kell a cég értéke után, miközben egy külföldi multinacionális vállalat hazai leányvállalatát nem feltétlenül sújtja ilyen teher. Ez a különbség a beruházások elhalasztásához vagy bizonyos tulajdonosi struktúrák átszervezéséhez vezethet.

Jelenleg az érintett vagyonos réteg körében az információgyűjtés és a kivárás a jellemző. Ahogy azonban tisztázódnak a végleges jogszabályi keretek és az értékelési módszertanok, intenzív vagyontervezési munka veszi majd kezdetét, amelynek során a legvagyonosabb magyaroknak újra kell gondolniuk teljes portfóliójuk összetételét és jövedelemtermelő képességét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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