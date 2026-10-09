A kiadások racionalizálása már korábban megkezdődött az egyesületnél.
Ezeket a problémákat orvosolják januártól az új KATA-val: Kármán András ismertette a részleteket
2027 januárjától átfogóan megújul és szélesebb körben válik elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA). Az új szabályozás ismét lehetővé teszi a cégek felé történő számlázást és a mellékállású vállalkozást, miközben jelentősen növeli a kisadózók társadalombiztosítási védelmét – a módosítás részleteit Kármán András pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében ismertette.
A korábbi adórendszer 2022-es szigorítása után a kormány úgy alakítja át a KATA szabályait, hogy az ismét nyitott legyen a vállalati ügyfelekkel dolgozó vállalkozók előtt. Azok, akik cégeknek is számláznak, az onnan származó árbevételük után 15 százalékos adót fizetnek majd, de havonta legalább 100 ezer forintot.
A módosítással a miniszter szerint megszűnik az a kényszerhelyzet, amely választásra kényszerítette a vállalkozókat a kedvező adózás és a vállalati megrendelések között. "Egy jól működő gazdaságban természetes, hogy egy kisvállalkozó magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt nyújthat szolgáltatást" – mutatott rá a tárcavezető.
Az új rendszer a nem főfoglalkozású kisadózók előtt is megnyitja a lehetőséget, így a jövőben a főállásuk mellett vállalkozók, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos hallgatók is választhatják ezt az adózási formát. Emellett a kormány orvosolja a korábbi szabályozás egyik legnagyobb hiányosságát, az alacsony társadalombiztosítási járulékalap problémáját.
A jövőben háromszorosára emelik azt az összeget, amely a táppénz, a nyugdíj és a különböző anyasági ellátások alapját képezi. "A kedvező és egyszerű adózás nem jelentheti azt, hogy valaki betegség, gyermekvállalás vagy időskor esetén kiszolgáltatott helyzetbe kerül" – hangsúlyozta Kármán András.
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A kizárólag lakossági ügyfeleknek számlázó új belépők számára a havi adóteher 100 ezer forint lesz 2027. január 1-jétől, ami minden közterhet lefed. A jelenleg is katázó, csak magánszemélyeknek szolgáltató vállalkozóknak ugyanakkor fokozatos átmenetet biztosítanak: az adó összege a következő évben havi 75 ezer, míg 2028-ban 100 ezer forintra változik.
Ezzel párhuzamosan a KATA éves bevételi határa a jelenlegi 18 millió forintról 22 millió forintra emelkedik, igazodva az alanyi adómentesség tervezett új küszöbéhez. A Pénzügyminisztérium várakozásai szerint az új feltételek mellett több mint százezer kisadózó csatlakozhat majd a rendszerhez.
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