Nagyot nyerhetnek majd a hitelfelvételnél az új KATA-ra váltók: tízmilliók is múlhatnak rajta

A kata tervezett átalakítása a vállalkozók hitelfelvételi lehetőségeit is jelentősen átírhatja. A Bankmonitor számításai szerint egy évi 18 millió forintos bevételű, átalányadózásból katába visszatérő vállalkozó esetében a maximálisan felvehető lakáshitel összege 34,6 millió forintról akár 64,3 millió forintra emelkedhet, miközben a bevétele egyáltalán nem változik. A különbséget az okozza, hogy a bankok eltérő módon számítják ki az átalányadózók és a katások hitelbírálatnál elfogadható jövedelmét.

A bejelentett tervek szerint ismét választhatnák a katát a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták, emellett újra lehetne cégeknek és más szervezeteknek számlázni. Az éves bevételi határ 18 millióról 22 millió forintra emelkedne. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lenne, ugyanakkor azok, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2027-ben még havi 75 ezer forintot fizetnének, majd 2028-tól náluk is 100 ezer forintra nőne az összeg. A mellékállásúak tételes adója havi 50 ezer forint lenne.

A hitelfelvétel szempontjából azért lehet különösen fontos az adónemváltás, mert a bankok eltérően számolják az átalányadózók és a katások elfogadható jövedelmét. Átalányadózásnál a bevételt először a tevékenységhez tartozó költséghányaddal csökkentik, majd banktól függően a fizetendő közterheket is figyelembe veszik. Katánál ezzel szemben jellemzően a bevétel 60 százalékából indulnak ki, bár egyes pénzintézetek ebből további tételeket is levonnak.

A Bankmonitor három, egyaránt évi 18 millió forintos bevétellel rendelkező főállású vállalkozó helyzetét hasonlította össze. A számításban az átalányadózók jövedelmét a közterhekkel nettósították, a katásoknál pedig a bevétel 60 százalékából levonták a havi 100 ezer forintos tételes adót. Az átalányadózóknál a minimálbér alapján fizetendő minimális szja-, szocho- és tb-kötelezettséggel számoltak.

Ezzel a módszerrel évi 18 millió forintos bevételnél a katás vállalkozó bank által figyelembe vehető havi nettó jövedelme 800 ezer forint lenne. Átalányadózásnál viszont döntő jelentősége van a költséghányadnak: 80 vagy 90 százalékos költséghányad esetén a számított nettó jövedelem még a nettó minimálbért sem érné el, így az érintett vállalkozó a példában gyakorlatilag nem lenne hitelképes.

45 százalékos költséghányadnál már kedvezőbb a helyzet: a bank által figyelembe vehető nettó jövedelem havi 516 400 forint lenne. Ez azonban még mindig csaknem 284 ezer forinttal marad el a példában szereplő katás 800 ezer forintos jövedelmétől.

Ez a különbség közvetlenül megjelenik a felvehető hitel összegében is. A katás vállalkozó a jövedelemarányos törlesztőrészletre vonatkozó szabályok alapján legfeljebb havi 480 ezer forintos törlesztést vállalhatna, ami 20 éves futamidő és 6,5 százalékos kamat mellett körülbelül 64,3 millió forintos lakáshitelnek felel meg.

A 45 százalékos költséghányaddal számolt átalányadózó ezzel szemben legfeljebb 258 200 forintos havi törlesztőt vállalhatna, ami ugyanezekkel a feltételekkel nagyjából 34,6 millió forintos hitelt jelent. Vagyis ugyanaz a vállalkozó ugyanakkora, évi 18 millió forintos bevétellel az adónemváltás után elméletileg közel kétszer akkora lakáshitelhez juthatna.

Az adónemváltás időzítése is számíthat

Az azonban nem biztos, hogy a katára visszatérők azonnal élvezhetik a kedvezőbb jövedelemszámítás előnyeit. A bankok a vállalkozói múltat is vizsgálják, és sok esetben elvárják, hogy az ügyfél legalább egy éve ugyanabban az adózási formában működjön. Más pénzintézeteknél már fél év is elegendő lehet.

Van ugyanakkor korábbi példa arra, hogy az adónemváltást rugalmasabban kezelték. A kata 2022-es szigorítása után több bank beszámította az adózási formát váltó ügyfelek korábbi vállalkozói múltját is, és külön módszert dolgozott ki jövedelmük meghatározására. Elképzelhető, hogy az újabb változás után is megjelennek hasonló eljárások, de ennek részletei egyelőre nem ismertek. A hitelbírálathoz várhatóan továbbra is fontos lesz a megfelelő vállalkozói múlt, és egyes esetekben egy teljes, 12 hónapos lezárt adóévre is szükség lehet.

A mostani katásoknál akár csökkenhet is a felvehető összeg

A tervezett változtatás nemcsak a katába visszatérőket, hanem a jelenleg is így adózó vállalkozókat érintheti. A hatás itt is attól függ majd, milyen számítási módszert alkalmaz az adott bank.

Egyes pénzintézetek jelenleg a bruttó bevétel 60 százalékát teljes egészében nettó jövedelemként fogadják el. Évi 18 millió forintos bevételnél ez havi 900 ezer forintos igazolt jövedelmet jelentene, amelyet a tételes adó emelkedése sem feltétlenül érintene.

Más bankok viszont a bevétel 60 százalékából levonják a havi kata összegét is. Ebben az esetben a jelenlegi 50 ezer forintos tételes adó mellett számított 850 ezer forintos havi jövedelem 800 ezer forintra csökkenne, ha az adó havi 100 ezer forintra emelkedik. A Bankmonitor számítása szerint ez 20 éves futamidő és 6,5 százalékos kamat mellett körülbelül 4 millió forinttal csökkenthetné a jövedelem alapján maximálisan felvehető hitel összegét.

További nyitott kérdés, hogyan kezelik majd a bankok a cégeknek számlázó katások bevételét. A Bankmonitor szerint elképzelhető, hogy ezeket a bevételeket az új szabályokhoz kapcsolódó 15 százalékos adóval csökkentik majd a hitelbírálat során, de a pénzintézetek konkrét gyakorlata még nem ismert.

Összességében tehát az átalányadózásból katába visszatérők hitelképessége jelentősen javulhat, miközben egyes jelenlegi katásoknál a magasabb tételes adó akár ronthat is a bank által elfogadott jövedelmen. A tényleges hatás azonban bankonként eltérhet, és a végleges adószabályok mellett a pénzintézetek később kialakuló gyakorlata is meghatározó lesz. Lakáshitelnél pedig természetesen nemcsak a jövedelem, hanem a fedezetként szolgáló ingatlan értéke és terhelhetősége is korlátozza a felvehető összeget.