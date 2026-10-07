Rendkívüli bejelentés a KATA-változásokról: rengeteg magyar vállalkozónak azonnal lépnie kell

A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek, ezért a számlázási és adminisztrációs rendszerek üzemeltetői már megkezdték a felkészülést az új szabályokra. A vállalkozói szektorban továbbra is az átalányadózás a legelterjedtebb, miközben a korábbi évekhez képest jelentősen visszaesett a katásként működők száma.

A KATA adózás 2022-es szigorítása gyökeresen átalakította a hazai vállalkozói környezetet. A Számlázz.hu belső statisztikái hűen tükrözik ezt a folyamatot.

2022-ben még 261 ezer vállalkozó mondta magát katásnak, 2024-re az új KATA-sok száma 40 ezer volt.

2025-ben lassú növekedés kezdődött, ekkorra 47 ezerre nőtt a magukat katásnak mondó vállalkozások száma és a lassú növekedés 2026-ban is folytatódott amikor ez a szám meghaladta az 50 ezret.

A korábbi katások nagy része 2022 után átalányadózásra váltott. A rendszerben jelenleg több, mint 300 ezer egyéni vállalkozói (EV) fiók aktív, amelyből több mint 180 ezer az átalányadózást választotta az elmúlt években. Ez annyit jelent, hogy az egyéni vállalkozók közel 60%-a biztosan átalányadózó a Számlázz.hu platformján, ám mivel nem kötelező az adónem megjelölése, a valós szám ennél is magasabb lehet.

Hány vállalkozót érinthet a változás?

“A kormánydöntésből jogszabálytervezet lett és annyi már most is látszik, hogy amennyiben így, vagy jelentősebb változások nélkül lesz végleges, úgy kifejezetten vonzó lehet a vállalkozások egy jelentős körének. Azonban arra bátorítjuk a vállalkozókat, hogy mielőtt a kata adózásra váltanak, tájékozódjanak például a Számlázz.hu oldalain, számoljanak vagy konzultáljanak szakértővel, mert vállalkozásonként eltérhet, hogy megéri-e majd katára váltani. A Számlázz.hu már megkezdte a felkészülést, és januártól nagyon hasznos meglepetésekkel készülünk mind az átalányadózó, mind a katás vállalkozók számára, amely jelentős könnyítést hoz az adminisztrációs teendőik kezelésében.” - mondta el Ángyán Balázs, a cég ügyvezetője.