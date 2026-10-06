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Gazdaság

Videón a palackgyűjtő bandák harca a pesti éjszakában: "elvágom a nyakad" - ordította

Pénzcentrum
2026. október 6. 16:47

Újabb, a palackvisszaváltás körüli problémákat jól illusztráló felvételt osztottak meg egy Facebook-oldalon. A videóról szóló beszámoló szerint egy üzlet előtt, a visszaváltó pontnál két férfi keveredett heves szóváltásba. A vita során fenyegetések is elhangzottak, végül az üzlet eladói, biztonsági őrei és vásárlói, valamint járókelők avatkoztak közbe, hogy szétválasszák őket.

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A 2024-ben elindult kötelező visszaváltási rendszer jelentősen növelte az italcsomagolások visszagyűjtését. A csatolt háttéranyagban ismertetett MOHU-adatok szerint a visszaváltási arány 2025 végére 88,8 százalékra emelkedett, 2026 májusáig pedig több mint ötmilliárd italcsomagolást vittek vissza a rendszer indulása óta.

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A darabonkénti 50 forintos visszaváltási díj ugyanakkor közvetlen bevételi forrássá tette az eldobott palackokat és dobozokat. Ma nagyjából 5–6 ezerre becsülik a budapesti palackgyűjtők számát, akik között eltérő élethelyzetű emberek jelennek meg: nem kizárólag hajléktalanok, hanem alacsony jövedelmű fővárosiak, vidékről ingázók és a nyugdíjukat kiegészítők is. A forgalmas, turisták által látogatott belvárosi területeken különösen sok visszaváltható csomagolás maradhat a kukákban vagy a közterületeken, ami versenyt teremt a gyűjtők között - sok helyen már fel is osztották egymás között a területeket, a jobb helyeken pedig egy éjszaka alatt több tízezer forintot is össze tudnak szedni.

A napokban kialakult konfliktus pontos előzményei nem ismertek, a videón már csak a szóváltás látszik egy belvárosi üzlet előtt, ahol több, palackokkal teli zsákkal várakozó ember esett egymásnak. A vitázó feleket az üzlet eladói és járókelők avatkoztak közbe.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a visszaváltó pontoknál a hosszú sorok és az automaták működési hibái mellett biztonsági kockázatok is felmerülhetnek. Emellett a köztéri kukák átvizsgálása, a szétszóródó hulladék és a visszaváltó pontok körüli zsúfoltság önkormányzati szinten is problémává vált. A MOHU nemrég a készpénzes visszafizetés megszüntetését vetette fel a tömeges köztéri palackgyűjtés mérséklésére. 

Így érzékelik olvasóink a visszaváltási rendszert

A Pénzcentrum 10 664 olvasó részvételével készült felmérése azt mutatja, hogy a palackvisszaváltás a válaszadók mindennapjainak részévé vált, de sokan tapasztalnak problémákat. A kitöltők 43 százaléka havonta néhányszor, 32,4 százaléka hetente egyszer viszi vissza a csomagolásokat.

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A válaszadók 48,8 százaléka gyakran, további 31 százaléka időnként találkozik hosszú sorral. Megtelt vagy nem működő automatával 43,1 százalék gyakran, 33,3 százalék pedig időnként szembesül. A kitöltők 55 százalékával már előfordult, hogy a körülményes folyamat miatt lemondott a visszaváltásról. A kukákból történő palackgyűjtés megítélése megosztottabb: 55,7 százalékot nem zavar különösebben, 36,1 százalék viszont zavarónak tartja, míg 8,2 százalék még nem találkozott a jelenséggel.

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A Pénzcentrum több mint tízezer olvasó megkérdezésével végzett felmérést arról, hogyan vált be a kötelező palackvisszaváltási rendszer.

A közbiztonság esetében jelentős különbség látszik a teljes válaszadói kör és a budapestiek tapasztalatai között. Összességében 65,9 százalék nem érzékelt negatív változást a rendszer bevezetése óta. A fővárosi kitöltők 51,8 százaléka ugyanakkor valamilyen mértékű romlásról számolt be: 26,5 százalék kisebb, 25,4 százalék tartós romlást jelzett. Ezek az adatok a válaszadók tapasztalatait tükrözik, és önmagukban nem igazolják, hogy a változást a palackvisszaváltás okozta. A rendszerrel összességében 59,2 százalék elégedett, miközben 69,4 százalék indokoltnak tartja a felülvizsgálatát. A készpénzes visszafizetés megszüntetését viszont a többség, 57,7 százalék elutasítja.
Címlapkép: Getty Images
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