Elszabadult az olaj ára a közel-keleti konfliktus miatt: hidegzuhany vár a magyarokra?

Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett hordónként. Az amerikai légicsapások és az iráni válaszlépések újra felerősítették a kínálati aggodalmakat, ami különösen kedvezőtlen fejlemény az energiaimportra szoruló országok, köztük Magyarország számára.

A hétfői kereskedés során még több mint 7 százalékot esett az olaj ára, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni tárgyalások folytatásáról. A befektetők abban bíztak, hogy a konfliktus enyhülése stabilizálhatja a közel-keleti olajkínálatot és mérsékelheti a szállítási kockázatokat. A Brent-olaj határidős jegyzése egyetlen nap alatt több mint 8 dollárral csökkent, ami jelentős elmozdulásnak számít az olajpiacon.

A bizakodást azonban gyorsan felváltotta az újabb bizonytalanság. Az amerikai támadást követően Irán a Perzsa-öböl menti olajtermelő államokat is célba vette, miközben a konfliktus egyik legérzékenyebb pontja, a Hormuzi-szoros körüli feszültség ismét előtérbe került. A szoros stratégiai jelentőségű a globális energiakereskedelemben, hiszen a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. Bármilyen tartós fennakadás komoly kínálati sokkot okozhat, ami további áremelkedést idézhet elő. – írta a CNBC.

A fejlemények különösen kedvezőtlenek az energiaimportőr országok, köztük Magyarország számára. A magasabb energiaárak nemcsak a háztartások üzemanyagköltségeit növelhetik, hanem a vállalatokon keresztül az inflációra és a gazdasági növekedésre is nyomást gyakorolhatnak. A piac számára most az a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e visszatérni a diplomáciai megoldás útjára, vagy a konfliktus újabb kínálati kockázatokat hoz az energiapiacon.