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Budapest, 2026. augusztus 27.Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Nyomozás indult Kisfaludy Program ügyében, Kapitány István jelentette be a fejleményt

Pénzcentrum
2026. november 3. 15:21 1 perc

Nyomozás indult a Kisfaludy Program ügyében tett feljelentés nyomán – jelentette be kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A feljelentés a programhoz kapcsolódó, összesen 475 milliárd forintnyi állami támogatást érinti.

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Nyomozás indult a Kisfaludy Program ügyében tett feljelentés nyomán, amely 475 milliárd forintnyi állami támogatást érint – jelentette be kedden Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

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Kapitány minisztériuma október 16-án tett feljelentést csaknem 23 ezer szerződés miatt. A miniszter akkori tájékoztatása szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, valamint versenykorlátozó megállapodások gyanúja merült fel. A tárca átvilágítása alapján Kapitány azt állította, hogy a 475 milliárd forintnyi támogatás jelentős része az Orbán-kormány szűk köréhez került. Ezzel összefüggésben Mészáros Lőrincet és Pintér Sándort is név szerint említette.

Az ügy előzménye, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség 2018 és 2022 között 316,8 milliárd forint állami támogatást osztott ki a programon keresztül, valamint hogy a turisztikai támogatások kétharmada a pályázók mindössze fél százalékához került.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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