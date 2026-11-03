Hatalmas csalódás érheti az oktatásban és szociális szférában dolgozókat: megszólaltak az érdekképviseletek

Bár a 2027-es költségvetési tervezet szerint több pénz jut az oktatásra, a szakszervezetek szerint a béremelések mértéke elmarad a várakozásoktól. A Pedagógusok Szakszervezete különösen a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók fizetésemelését tartja kevésnek. A szociális ágazat érdekképviseletei szintén elégedetlenek: szerintük a tervezett 15 százalékos bértömeg-emelés nem oldja meg az ágazat régóta fennálló bérproblémáit.

Emelkedik az oktatásra fordítandó összeg a jövő évi költségvetés tervezete szerint, de a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók béremelésének mértéke elmarad attól, amit a választási kampányban ígért a Tisza párt - nyilatkozta Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke. Az érdekvédő úgy kommentálta a múlt héten benyújtott javaslatot, hogy az oktatásban "mindenre kicsivel több jut, de a válságból való kilábaláshoz ez kevés".

Elmondta, hogy a tankerületek 1280,8 milliárd forinttal, a szakképzési centrumok pedig 318,6 milliárd forinttal számolhatnak jövőre, mindez azt jelenti, hogy a köznevelésre és a szakképzésre szánt összeg egyaránt emelkedik 2027-ben. Gosztonyi Gábor ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt a választási kampányban azt ígérte: a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók fizetésemelése már ebben az évben eléri a 25 százalékos mértéket.

"Ehhez képest a miniszterelnök a parlamentben nemrég 21 százalékról beszélt, a költségvetési tervezetben pedig már csak 15 százalékos emelés szerepel, ráadásul ezt is csak 2027-ben kapják meg a kollégák. Még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mit várhatunk" - fogalmazott az alelnök, nagy kérdésnek nevezve azt is, hogy a soron következő minimálbér-emelés, illetve a garantált bérminimum emelése beleszámít-e a fizetésemelés mértékébe, vagy azon felül értendő.

A PSZ alelnöke közölte: a pedagógusok 5,5 százalékos béremelése "inkább csak bérkorrekció", a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok fizetése ugyanis már eléri a diplomás átlagbér 80 százalékát. Felidézte: a magyar kormány és az Európai Bizottság megállapodása arról szól, hogy 2031-ig a diplomás átlagbér 80 százalékán tartják a pedagógusok átlagbérét. Gosztonyi Gábor hangsúlyozta: a PSZ szorgalmazza, hogy a kormány működtesse az érdekegyeztető fórumokat.

Elégedetlenek a szociális érdekképviseletek is

Elégedetlenek a szociális érdekképviseletek a jövő évi büdzsétervezet ágazatukra vonatkozó számaival. Szűcs Viktória, a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum (SZÁÉF) munkavállalói oldalának ügyvivője a parlamentnek benyújtott tervezetet úgy kommentálta: sebtapasz érkezik a kivéreztetett ágazat problémáira, de továbbra is megmaradnak a nehézségek.

Szűcs Viktória közölte: a költségvetési törvényjavaslat szerint az ágazatban átlagosan bruttó 15 százalékos lesz a béremelés, ám hogy ez kinek mennyit jelent majd, az továbbra is kérdés, miként az is, hogy az adójóváírás és adókedvezmények mellett hogyan alakulnak a fizetések nettóban.

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"Nincs elégedettség a részünkről, az ágazat rendelkezésére álló bértömeg összességében kevés ahhoz, hogy megoldja a szociális szféra bérproblémáját" - hangsúlyozta az ügyvivő. Szavai szerint a szaktárca feladata lesz, hogy kidolgozza a rendelkezésre álló keret elosztását, és bár erről bővebb részleteket egyelőre nem tudnak, "az már most látszik, hogy a 101 ezres létszámra előirányzott 90 milliárd forintos bértömeg kevés lesz".

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) keddi közlése szerint a 2027. évi költségvetésben szereplő bruttó 15 százalékos bértömeg-emelés nem alkalmas arra, hogy érdemben javítsa a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat jelenlegi bérhelyzetét.

Címlapi kép: MTI/Koszticsák Szilárd