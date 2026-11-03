Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel.
Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,53 forintról 364,68 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 363,40 forint és 365,19 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 398,03 forintról 396,95 forintra csökkent, míg a dolláré 325,58 forintról 325,81 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1193 dollárról 1,1191 dollárra változott.
Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a gazdaság teljesítménye elmaradt az elemzői konszenzusban szereplő 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedéstől.
A korábban nyugdíjba vonult volt Vas megyei főügyészhelyettes 139 igen szavazattal kapta meg a tisztséget.
A DélKerTÉSZ szerint a hazai zöldség-gyümölcs ágazat versenyképességének erősítéséhez az áfacsökkentésre is szükség lenne.
Idén már szabadnap lesz szenteste, ráadásul a legtöbb üzletnek is be kell zárnia december 24-én.
Bizonytalan a nemzetközi hangulat, az elemző negatív nyitást vár. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szintekhez ért.
Nyomoz a rendőrség az Iparkamara ingatlanvásárlásai miatt: az elnök szerint a tranzakciók teljesen szabályosak voltak
Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a fővárosi tagszervezet mintegy 9,2 milliárd forintos ingatlanvásárlásai miatt.
Gyökeres változás jöhet a magyar menzákon: milliárdos fejlesztést kaphat az iskolai és kórházi étkeztetés
A kórházi és iskolai közétkeztetés átfogó fejlesztését ígérik a 2027-es költségvetés újonnan bejelentett programjai.
Mindhárom főbb devizával szemben gyengült a forint kedd reggel, a svájci frank árfolyama már a 398 forintot közelíti.
Van fény az alagút végén? Olyan dolog történt a magyarok pénztárcájával, amiben már nagyon régóta reménykedünk
A magyarok 61 százaléka jelenleg a megtakarítást részesíti előnyben a fogyasztással szemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának (NNI) fejvadászai vették át Matolcsy Ádám és Stofa György nemzetközi körözését.
Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett
A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
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Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizák péntek esti jegyzéséhez képest.
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Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére.
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