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Gazdaság

Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz

MTI
2026. november 3. 19:45 1 perc

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,53 forintról 364,68 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 363,40 forint és 365,19 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 398,03 forintról 396,95 forintra csökkent, míg a dolláré 325,58 forintról 325,81 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1193 dollárról 1,1191 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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