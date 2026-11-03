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Gazdaság

Rossz hírt kaptak a befektetők: mínuszban nyithat a magyar tőzsde, ez várhat a nagy részvényekre

Pénzcentrum/MTI
2026. november 3. 08:55 2 perc

Csökkenéssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén a bizonytalan nemzetközi befektetői hangulat miatt. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint a vezető részvények közül az OTP, a Mol és a Richter árfolyamánál is fontos támasz- és ellenállási szintekre kell figyelni. A Magyar Telekom ugyanakkor az előző kereskedési napon jelentősen erősödött, és egy fontos árfolyamküszöböt is átlépett. A BUX hétfőn még enyhe pluszban zárt.

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A keddi kereskedés csökkenéssel kezdődhet a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a bizonytalan nemzetközi befektetői hangulat miatt az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

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A BÉT részvényindexe, a BUX 72,68 pontos, 0,05 százalékos emelkedéssel 145 330,02 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán előrejelzésben kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 200 napos mozgóátlag 42 203 forintnál, a 30 napos mozgóátlag 42 199 forintnál jelent rövid távú ellenállást, míg 41 030 forintnál támasz húzódik. A bankrészvény hétfőn 50 forinttal, 0,12 százalékkal 41 850 forintra erősödött, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 4958 forintos támasz alatt zárt, a következő fontosabb szint 4880 forintnál húzódik. Hétfőn az olajpapír ára 50 forinttal, 1 százalékkal 4950 forintra csökkent 2,4 milliárd forintos forgalomban.

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A Richter a 13 010 forintos ellenállást "tesztelgeti", felette 13 240 forintnál húzódik a következő akadály, míg 12 740 forintnál a következő támasz van. Hétfőn a gyógyszerrészvény árfolyama 50 forinttal, 0,39 százalékkal 13 000 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 2846 forintos ellenállást is átlépte, a következő potenciális akadály 2915 forintnál látható. Árfolyama 76 forinttal, 2,71 százalékkal 2876 forintra nőtt, forgalma 1,6 milliárd forint volt az előző kereskedési nap.
Címlapkép: Getty Images
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