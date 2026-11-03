A tőzsdei befektetők feszülten latolgatják az amerikai félidős választások várható piaci hatásait.
Hatalmas pofont kapott a zloty, miközben nagy dobásra készül a magyar piacon a német sztáralapkezelő
A lengyel zloty hároméves mélypontra gyengült az euróval szemben kedden, miközben a forint délelőtt csak kisebb elmozdulást mutatott. A befektetők az amerikai félidős választásokra és a geopolitikai kockázatokra figyelnek. Közben a német Union Investment kedvező beszállási lehetőséget lát a magyar állampapírokban, az Európai Központi Banknál pedig jelentős vezetőváltás körvonalazódik.
Kedd délelőtt az euró jegyzése átmenetileg 4,4337 zlotyig emelkedett, ami a lengyel deviza hároméves mélypontját jelentette. A forint az euróval szemben délelőtt mintegy 0,1 százalékos gyengüléssel, 364,7 körül járt, miután reggel még 365 közelében állt a jegyzés. A dollárért reggel nagyjából 326 forintot kellett fizetni, az euró-dollár árfolyam pedig délelőtt kevéssel 1,12 alatt mozgott.
A zlotyt elsősorban a lengyel belpolitikai és intézményi feszültségek terhelték. A kormány és az Alkotmánybíróság körüli konfliktus miatt a befektetők magasabb kockázati prémiumot várnak el a lengyel eszközök tartásáért. Az ING elemzői szerint a zloty a közép-kelet-európai régió leggyengébben teljesítő devizája lehet. A további leértékelődés kockázatát a lengyel jegybank kamatvágás felé hajló monetáris politikai kommunikációja és a magas költségvetési hiány is növeli.
A brazil kötvénypiacon szintén jelentős mozgás alakult ki. A legutóbbi elnökválasztási fordulót követő eladási hullámban a tízéves állampapírok hozama átmenetileg 15 százalék fölé ugrott.
Az amerikai választásokra figyelnek a befektetők
A forint és az euró-dollár jegyzésének visszafogott délelőtti mozgása mögött a keddi amerikai félidős választások előtti kivárás is állhatott. A kongresszusi erőviszonyok átrendeződése érdemben befolyásolhatja az amerikai kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét, miközben a geopolitikai feszültségek továbbra is bizonytalanságot okoznak.
Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS munkaerőpiaci jelentés is megjelenik, amely a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulásáról ad képet. Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét teszi közzé, betekintést nyújtva a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába.
Forinterősödésre és kötvénypiaci nyereségre számít a német alapkezelő
A Union Investment túlzottnak ítélte a brazil állampapírok eladási hullámát, ezért növelte kitettségét. Christian Kopf, az alapkezelő kötvényüzletágának vezetője szerint a helyi devizában kibocsátott papírok kiemelkedően vonzó hozamot kínálnak, ez a lehetőség azonban várhatóan nem marad fenn sokáig.
Az alapkezelő a magyar állampapírokban is komoly vételi lehetőséget lát. Befektetési stratégiáját a májusi kormányváltás után javuló uniós kapcsolatokra, a befagyasztott uniós források lehetséges felszabadítására, valamint a jegybanki kamatcsökkentésekre és a forint felértékelődésére építi.
Kopf szerint az uniós források beáramlása érdemben támogathatná a forintot, és további teret nyithatna a kamatvágások előtt. A csökkenő piaci hozamok felértékelhetik a már forgalomban lévő, fix kamatozású kötvényeket, így a külföldi befektetők jelentős árfolyamnyereséget és devizanyereséget is elkönyvelhetnének. Az alapkezelő hosszabb távon a magyar kormány 2031-es euróbevezetési céldátumát is kedvező katalizátornak tekinti.
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Közeleg az EKB vezetőváltása
Az euróövezeti tagállamok kormányai november 6-ig nevezhetik meg hivatalos jelöltjeiket az Európai Központi Bank elnöki tisztségére. Christine Lagarde bejelentése szerint 2027. február 7-én, mandátumának hivatalos lejárta előtt távozik posztjáról. A pénzügyminiszterek november 9-én tekintik át a javaslatokat, vagyis a közelgő határidő még nem a végleges utód kiválasztását jelenti.
A legesélyesebb jelöltek között Pablo Hernández de Cost, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) vezetőjét és Klaas Knot volt holland jegybankelnököt tartják számon. A piac által megkérdezett közgazdászok jelenleg a spanyol szakembert tekintik favoritnak.
Az elnökváltással párhuzamosan a hattagú Igazgatóság két további székéről is dönteni kell. Isabel Schnabel január elején távozik, Philip Lane vezető közgazdász megbízatása pedig májusban jár le. A három kinevezés egy átfogó politikai csomag része lehet; az elnöki utódlásról a feszes menetrend miatt várhatóan még decemberben egyezségre jutnak.
Rogoff adósságválságtól és az AI-lufi kidurranásától tart
Kenneth Rogoff, a Harvard professzora és az IMF korábbi vezető közgazdásza a tartósan magas kamatszintek, az elszálló államadósságok és a geopolitikai konfliktusok együttes kockázataira figyelmeztetett. Saját becslése szerint mintegy 50 százalékos valószínűsége van annak, hogy az Egyesült Államok öt éven belül súlyos adósságválsággal szembesül.
A közgazdász úgy véli, a ragadós infláció miatt a Fednek a következő hat-nyolc hónapban akár két-három kamatemelésre is szüksége lehet. A dollártól való függőség csökkentésére irányuló nemzetközi törekvések szerinte tartósan támogathatják az arany iránti keresletet; az unciánkénti 8000–10 000 dolláros árszintet sem tartja kizártnak a jövőben. Ezek Rogoff prognózisai, nem az aktuális piaci árazást tükrözik.
A mesterséges intelligencia hosszú távú termelékenységi előnyei mellett Rogoff súlyos átmeneti munkaerőpiaci sokkokra számít. Európa makrogazdasági kilátásait az elöregedő társadalom, a magas adósságteher és az ellátórendszerek finanszírozási nehézségei miatt kifejezetten borúsnak látja, míg Indiát a következő évek globális gazdasági nyertesei közé sorolja.
Bár az aranyat évszázadok óta a legbiztosabb menedékeszköznek tartják válságok idején, az elmúlt bő fél évszázad adatai rácáfolnak erre a mítoszra.
Az iráni tárgyalások folytatásáról szóló bejelentés javította hétfőn a nemzetközi tőzsdei hangulatot, miközben meredeken estek az energiaárak.
Széles körben erősödik a forint hétfő délelőtt.
Hamar kifulladt a hétfő reggeli felpattanás az európai tőzsdéken.
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