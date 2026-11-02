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Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett
Bombafenyegetés miatt Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a Wizz Air Londonból Szófiába tartó járata. Az utasszállítót a NATO riasztása nyomán a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe kísérte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol a gép biztonságosan földet ért.
Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.
A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el: a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten - tájékoztatott a miniszter.
A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át - tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.
Fotó: Snoj Péter, MTI/MTVA
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