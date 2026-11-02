Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett

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Bombafenyegetés miatt Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a Wizz Air Londonból Szófiába tartó járata. Az utasszállítót a NATO riasztása nyomán a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe kísérte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol a gép biztonságosan földet ért.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el: a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten - tájékoztatott a miniszter. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át - tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Snoj Péter, MTI/MTVA

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