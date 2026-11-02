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Sármellék, 2023. november 14.A HM Zrínyi Nonprofit Kft./honvedelem.hu által 2023. november 14-én közreadott képen JAS-39 Gripen típusú vadászrepülõgépek a levegõben, amikor az MH vitéz Szentgyörgyi Dezsõ 101. Repülõdandár katonái a s
Gazdaság

Bombafenyegetés történt a magyar légtérben! Azonnal felszállt egy honvédségi Gripen, rögtön intézkedni kellett

Pénzcentrum
2026. november 2. 13:23 1 perc

Bombafenyegetés miatt Budapesten hajtott végre kényszerleszállást a Wizz Air Londonból Szófiába tartó járata. Az utasszállítót a NATO riasztása nyomán a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe kísérte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ahol a gép biztonságosan földet ért.

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Ruszin-Szendi Romulusz azt írta, bombafenyegetést kapott a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat, amely emiatt megszakította eredeti útvonalát, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget.

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A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el: a Magyar Honvédség Gripenje perceken belül a levegőbe emelkedett és biztosította az utasszállító repülőgép leszállását Budapesten - tájékoztatott a miniszter.

A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át - tette hozzá Ruszin-Szendi Romulusz.

Fotó: Snoj Péter, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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