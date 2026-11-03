A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
Így vész kárba a magyar ivóvíz negyede: óriási pazarlásra figyelmeztet a szakértő
Miközben Magyarországon egyre súlyosabb problémát jelent a vízhiány, a rendelkezésünkre álló víz jelentős részét továbbra is igyekszünk minél gyorsabban elvezetni. A történelmileg kialakult vízgazdálkodási szemlélet mára egyre több ellentmondást hordoz – figyelmeztet dr. Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának Vízellátási és Csatornázási Tanszékén dolgozó adjunktus. A szakember szerint a megoldást nem egyetlen nagy beruházásban, hanem a vízvisszatartás, az újrahasznosítás és az infrastruktúra korszerűsítésének összehangolásában kell keresni.
A hosszabb száraz időszakokat rövid, intenzív esőzések szakíthatják meg, amikor a víz jelentős része gyorsan elfolyik, mielőtt beszivároghatna a talajba, és a növényzet hasznosíthatná. A magyar vízgazdálkodás így sok szempontból egy lyukas vödörre emlékeztet: miközben egyre több erőfeszítést teszünk a vízhiány enyhítésére, a rendelkezésünkre álló víz megtartásáért még mindig nem teszünk eleget – mutatott rá dr. Goda Zoltán a Szunyogh Média által szervezett online szakmai beszélgetésen.
Százötven évig az volt a cél, hogy elfolyjon
Magyarország vízgazdálkodását az elmúlt másfél évszázadban elsősorban az árvízvédelem, a belvízrendezés és a mezőgazdasági területek művelhetővé tétele határozta meg. A vízelvezető rendszerek kiépítésének megvolt a történelmi indokoltsága, a megváltozott körülmények között azonban a víz visszatartása is kulcsfeladattá vált.
Goda Zoltán szerint sok helyen már viszonylag egyszerű beavatkozásokkal, például egy rossz állapotú zsilip helyreállításával is lassítani lehetne a víz elfolyását. A településeken esőkertek, vízáteresztő burkolatok, tározók és korszerű csapadékvíz-rendszerek segíthetik, hogy az eső ne azonnal a csatornákba kerüljön, hanem helyben hasznosuljon.
A megtisztított vizet is elengedjük
A vízhiány kezelésében a bajai adjunktus fontos lehetőségnek tartja a tisztított szennyvíz újrafelhasználását is. A hagyományos rendszerekben a felhasznált vizet megtisztítják, majd jellemzően visszavezetik egy természetes befogadóba, holott megfelelő további kezeléssel és ellenőrzéssel mezőgazdasági célokra vagy más vízpótlási feladatokra is hasznosulhatna. A felszín alatti vízkészletek tudatos utánpótlása szintén a jövő vízgazdálkodásának egyik fontos eszköze lehet.
A vízgazdálkodás másik súlyos problémája az elöregedett ivóvízhálózat. Goda Zoltán szerint Magyarországon a hálózati vízveszteség megközelítőleg 25 százalékos, ami évente mintegy 150 millió köbméter tiszta víz elvesztését jelenti. Ez a víz már a fogyasztókhoz sem jut el, miközben kitermelése és kezelése jelentős költséggel jár. A hálózat korszerűsítése hosszú távú beruházásokat és következetes tervezést igényel.
Nem egyetlen csodamegoldásra van szükség
A vízhiány mérséklésében a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is szerepük lehet. A tetőkről összegyűjtött esővíz megfelelő rendszerrel öntözésre vagy akár WC-öblítésre is felhasználható, a tárolókapacitást meghaladó csapadék pedig – ahol a helyi adottságok megengedik – elszikkasztható.
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A gyakorlati megoldások összehangolásának fontosságára hívta fel a figyelmet a beszélgetésben részt vevő Dienes György és Dienes Gábor, a Hydro-King Kft. két ügyvezetője is. Az esővíz gyűjtése, tárolása, hasznosítása és a felesleges csapadék megfelelő elhelyezése összefüggő feladat: a működőképes rendszer kialakításához az adott ingatlan adottságait és a tényleges vízigényt is figyelembe kell venni.
Goda Zoltán szerint a hazai vízhiányra nincs egyetlen gyors és olcsó megoldás. A táji vízvisszatartás, a települési csapadékvíz-gazdálkodás, a tisztított szennyvíz újrafelhasználása, a felszín alatti vízpótlás és az ivóvízhálózat megújítása egymást kiegészítő feladatok. A sok kisebb és nagyobb beavatkozás együtt hozhat érdemi eredményt.
A szemléletváltás legfontosabb eleme az, hogy a vizet ne kizárólag elvezetendő problémának, hanem megőrzendő, értékes erőforrásnak tekintsük. Az egyre hosszabb száraz időszakok miatt ugyanis különösen fontossá válik, hogy a lehulló csapadékból minél többet helyben tartsunk és hasznosítsunk.
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