Nagy leállás jön az online közigazgatásban: rengeteg ügyet nem lehet majd elintézni, érdemes felkészülni

Tervezett karbantartás miatt november 8-án, vasárnap hajnalban több órára elérhetetlenné válik a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és számos kapcsolódó digitális közigazgatási szolgáltatás. A leállás idején többek között az EESZT-be, az EgészségAblakba és a Webes Ügysegédbe sem lehet majd belépni. Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás azonosítási funkciói sem működnek majd megfelelően.

Tervezett háttérrendszeri karbantartás miatt 2026.11.08-án éjszaka, 00:01 és 05:00 között időszakosan leáll a Központi Azonosítási Ügynök és néhány kapcsolódó digitális ügyintézési szolgáltatás.

A leállás ideje alatt a szolgáltatást használó digitális ügyintézési felületekre – többek között az EESZT-be, az EgészségAblak alkalmazásba, a Webes Ügysegédbe – nem lehet majd belépni sem Ügyfélkapu+-szal, sem DÁP mobilalkalmazással.

Emellett nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete – azaz nem lehet majd új Ügyfélkapu-regisztrációt létrehozni –, valamint a FEDOR szolgáltatás sem lesz használható.

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás elérhető marad, de nem lehet majd regisztrálni az alkalmazásba, valamint nem lehet majd az alkalmazással belépni a KAÜ-t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem működik majd.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A halaszthatatlan ügyintézési teendőket érdemes a leállást figyelembe véve időzíteni. A Központi Azonosítási Ügynök és a kapcsolódó szolgáltatások tervezetten 05:00-tól lesznek újra elérhetők.