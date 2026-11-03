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Nagy leállás jön az online közigazgatásban: rengeteg ügyet nem lehet majd elintézni, érdemes felkészülni
Tervezett karbantartás miatt november 8-án, vasárnap hajnalban több órára elérhetetlenné válik a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és számos kapcsolódó digitális közigazgatási szolgáltatás. A leállás idején többek között az EESZT-be, az EgészségAblakba és a Webes Ügysegédbe sem lehet majd belépni. Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás azonosítási funkciói sem működnek majd megfelelően.
Tervezett háttérrendszeri karbantartás miatt 2026.11.08-án éjszaka, 00:01 és 05:00 között időszakosan leáll a Központi Azonosítási Ügynök és néhány kapcsolódó digitális ügyintézési szolgáltatás.
A leállás ideje alatt a szolgáltatást használó digitális ügyintézési felületekre – többek között az EESZT-be, az EgészségAblak alkalmazásba, a Webes Ügysegédbe – nem lehet majd belépni sem Ügyfélkapu+-szal, sem DÁP mobilalkalmazással.
Emellett nem lesz elérhető a Tárhely, a Cégkapu, az Ügyfélkapu portál és az Ügyfélkapu kormányablakokban használt regisztrációs felülete – azaz nem lehet majd új Ügyfélkapu-regisztrációt létrehozni –, valamint a FEDOR szolgáltatás sem lesz használható.
A Digitális Állampolgár mobilalkalmazás elérhető marad, de nem lehet majd regisztrálni az alkalmazásba, valamint nem lehet majd az alkalmazással belépni a KAÜ-t használó ügyintézési felületekre, emellett az alkalmazás Tárhely funkciója sem működik majd.
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A halaszthatatlan ügyintézési teendőket érdemes a leállást figyelembe véve időzíteni. A Központi Azonosítási Ügynök és a kapcsolódó szolgáltatások tervezetten 05:00-tól lesznek újra elérhetők.
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