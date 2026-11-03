Orbán Anita: 2027 őszén le kell válni az orosz gázról, ezt tartja szemelőtt a magyar kormány

Orbán Anita külügyminiszter washingtoni látogatása során energetikai és terrorellenes megállapodásokat írt alá, ami bizonyítja az Egyesült Államok és a kormány közötti szövetségesi viszonyt. A tárcavezető megerősítette, hogy Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel.

A kormány már konkrét lépéseket tesz az energiaellátás diverzifikációja érdekében. A Mol az Adria-kőolajvezetéken (JANAF) keresztül érkező, nem orosz eredetű kőolajjal biztosítaná a hazai üzemanyag-ellátást. Az orosz földgáz kivezetésére az Európai Unió 2027 őszét jelölte meg céldátumként, amelyet Magyarország is szem előtt tart - mondta a Telexnek Orbán Anita külügyminiszter.

Emellett szerb, orosz és magyar részről is megvan a szándék arra, hogy a Mol december 11-ig felvásárolja a szerb NIS olajvállalat jelenleg Gazprom-tulajdonban lévő részesedését. Ez a dátum azért kritikus, mert eddig tart az amerikai szankciók alól a szerbeknek adott mentesség. Hazánknak minden adottsága megvan ahhoz, hogy jelentős regionális elosztóközponttá (hubbá) váljon mind a földgáz, mind a kőolaj piacán, kihasználva a kiterjedt tárolókapacitásokat és a határkeresztező vezetékeket (interkonnektorokat).

A tárcavezető szerint a gyorsan tető alá hozott, magas szintű washingtoni egyeztetés egyértelmű jele annak, hogy az Egyesült Államok partnerként tekint a Tisza-kormányra. Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel két fontos megállapodást is aláírtak, amelyek közül az egyik az energetikai együttműködés elmélyítését, a másik pedig a terrorizmus, azon belül is kifejezetten a szélsőbaloldali szervezetek elleni közös fellépést rögzíti. Az amerikai fél kérésére bekerült baloldali kitétel konkrétan az Antifa Ost nevű hálózatra vonatkozik. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar kormány ideológiától függetlenül lép fel minden radikális csoporttal szemben.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA