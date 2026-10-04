Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés

Az idei szőlőtermés az elmúlt évtizedek egyik leggyengébbje lehet, hiszen az aszály mellett még a tavaszi fagykár is pusztította az ültetvényeket. Ha ez nem lenne elég gond, a szőlő aranyszínű sárgasága már mind a 22 hazai borvidéken jelen van, a fertőzött tőkét pedig nem lehet meggyógyítani. A Pénzcentrum vlogja a CashTag mai adásában annak jártunk utána, hogy értékelik az évet a hazai borászok, mekkora lehet az idei szőlőtermés, várható-e áremelkedés vagy akár hiány egyes borokból.

A CashTag mai adásában Soltvadkerten Frittmann János borászt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét kérdezte arról, hogyan érinti a gazdákat a szőlőbetegség, az aszály, a fagykár és az egyre súlyosabb vízhiány. A műsorban Dr. Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője pedig azt magyarázza el, mi okozza az aranyszínű sárgaságot, hogyan terjeszti az amerikai szőlőkabóca, milyen tünetekre kell figyelni, és mit lehet tenni a fertőzés megfékezéséért.

A Cashtag legújabb adásban azt is megnéztük, mi történik Tokajban, mekkora lehet az idei szőlőtermés, jelent-e veszélyt a fogyasztókra a fertőzött tőkéről származó szőlő vagy bor, valamint várható-e áremelkedés vagy akár hiány egyes borokból.

A CashTag korábbi adásában: Ennyit keres egy vidéki gyümölcsaszaló-mester 2026-ban

Meg lehet még élni az ősi mesterségből, ha valaki egy több mint 40 éves, fatüzeléses aszalóban dolgozik? A CashTag a zalai Aszalka családi vállalkozásnál járt utána, milyen gazdasági realitás áll a hagyományos szilvaaszalás mögött.

A CashTag múlt heti adásában azt is megmutattuk, hogyan működik a hagyományos aszaló, mitől más a fatüzeléses aszalás, és hogyan készül a töltött aszalt szilva. Szó esik egy ilyen családi vállalkozás legnagyobb költségeiről, a fejlesztési tervekről, és arról is, miért éri meg a családnak minden nehézség ellenére folytatni.