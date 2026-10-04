Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
Az idei szőlőtermés az elmúlt évtizedek egyik leggyengébbje lehet, hiszen az aszály mellett még a tavaszi fagykár is pusztította az ültetvényeket. Ha ez nem lenne elég gond, a szőlő aranyszínű sárgasága már mind a 22 hazai borvidéken jelen van, a fertőzött tőkét pedig nem lehet meggyógyítani. A Pénzcentrum vlogja a CashTag mai adásában annak jártunk utána, hogy értékelik az évet a hazai borászok, mekkora lehet az idei szőlőtermés, várható-e áremelkedés vagy akár hiány egyes borokból.
A CashTag mai adásában Soltvadkerten Frittmann János borászt, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét kérdezte arról, hogyan érinti a gazdákat a szőlőbetegség, az aszály, a fagykár és az egyre súlyosabb vízhiány. A műsorban Dr. Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője pedig azt magyarázza el, mi okozza az aranyszínű sárgaságot, hogyan terjeszti az amerikai szőlőkabóca, milyen tünetekre kell figyelni, és mit lehet tenni a fertőzés megfékezéséért.
A Cashtag legújabb adásban azt is megnéztük, mi történik Tokajban, mekkora lehet az idei szőlőtermés, jelent-e veszélyt a fogyasztókra a fertőzött tőkéről származó szőlő vagy bor, valamint várható-e áremelkedés vagy akár hiány egyes borokból.
A CashTag korábbi adásában: Ennyit keres egy vidéki gyümölcsaszaló-mester 2026-ban
Meg lehet még élni az ősi mesterségből, ha valaki egy több mint 40 éves, fatüzeléses aszalóban dolgozik? A CashTag a zalai Aszalka családi vállalkozásnál járt utána, milyen gazdasági realitás áll a hagyományos szilvaaszalás mögött.
A CashTag múlt heti adásában azt is megmutattuk, hogyan működik a hagyományos aszaló, mitől más a fatüzeléses aszalás, és hogyan készül a töltött aszalt szilva. Szó esik egy ilyen családi vállalkozás legnagyobb költségeiről, a fejlesztési tervekről, és arról is, miért éri meg a családnak minden nehézség ellenére folytatni.
Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér
Az MNB elnöki tisztségét 2023-ban Matolcsy György töltötte be.
Megszületett az ítélet: ebben sem teljesít jobban Magyarország, mint Románia - Van még esély helyzetbe kerülni
A jelenlegi szintről negatív irányú leminősítéssel az ország már a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerülne.
A beruházások összességében továbbra is visszafogják a növekedést, elsősorban a vártnál gyengébb állami beruházási aktivitás miatt.
Kiszámíthatóbb jogszabályi környezetet és a kiemelt beruházások rendszerének újragondolását sürgetik az ingatlanfejlesztők és az önkormányzati szereplők.
Kiderült az igazság a debreceni akkumulátorgyárról: megszólaltak a milliárdos támogatásokról és a munkásokat ért veszélyről
A kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának első, önmagában is óriási méretű egysége megkezdte a próbagyártást.
Nagy bejelentés érkezett Kátai-Német Vilmostól: hamarosan több ezer magyar kap a kezébe 100 ezer forintot
Az összeg első részletét 15 napon belül folyósítják, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában juttatják el az érintett családoknak.
Nehezített terepen vesz lendületet a magyar gazdaság: eljöhet az évek óta várt fordulat, erőre kaphat a növekedés
A nyári aszály, a paksi atomerőmű leállása és az iráni háború ellenére a magyar gazdaság három és fél év után lendületet vehet az idén
A költségvetési tervezet jövőre összesen 54 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő adóemelések és kiadáscsökkentések kombinációjával.
Kiderült, átírják Magyarország finanszírozási terveit: rendkívüli lépésre szánta el magátt az Államadósság-kezelő
Szeptember végére az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) teljesítette az idei, év közben megemelt nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát.
Jövő hétfőn hallgathatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert a kínai BYD-nél betöltött új felsővezetői pozíciója kapcsán.
Gabriel Zucman világhírű francia közgazdász a szupergazdagok globális megadóztatása mellett érvel
Vegyesen mozgott a forint reggel, az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról.
Térképpel és grafikonokkal ellátott interaktív oldalt hozott létre a Miniszterelnökség.
Komoly fogyasztóvédelmi ellenőrzés indul: azt vizsgálják, valóban érvényesíthetők-e a vásárlók jótállási jogai.
Fontos lépés történt a népligeti Planetárium ügyében: új vagyonkezelőhöz került az intézmény, jöhet a felújítás.
Az E.ON Hungária Csoport 2028 végéig több, mint 237 ezer intelligens villamosenergia-fogyasztásmérő telepítését vállalta.
A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.
Itt a bejelentés, 120 milliárdos mentőövet dob a kormány Budapestnek: erről állapodott meg Karácsony Gergely és Magyar Péter
Ötéves szünet után újra összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol átfogó megállapodás született a kormány és Budapest vezetése között.
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