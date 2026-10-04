2026. október 4. vasárnap Ferenc
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. április 12.Egy nő leadja szavazatát az országgyűlési választáson Budapesten, a XII. kerületi Krisztinavárosi Bölcsődében kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.MTI/Purger Tamás
Gazdaság

Hat településen tartanak választást a mai napon: ezekről a tisztségekről dönthetnek

MTI
2026. október 4. 07:11

Hat településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Gersekaráton és Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Vas megyei Gersekaráton polgármestert és képviselőket kell választani, mert a képviselő-testület június 15-én a feloszlása mellett döntött. A községben a polgármesteri tisztségért öt független jelölt - Vojnovics Éva, a települést 2016 óta vezető Pászthory Istvánné, valamint Szabó Tamás, Varga Gyula és Kovács László - méreti meg magát. A négy képviselői helyért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A választói névjegyzékben közel 580-an szerepelnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Porcsalmán azért kell időközi választást tartani, mert a képviselő testület június 19-én a feloszlásáról döntött. A településvezetői posztért négy független jelölt - Bajnai József, a települést 2006 óta vezető Kanyó Imre, Bagaméri László és Sőrés Sándor - indul, a négy képviselői helyért húsz független jelölt méretteti meg magát. A választói névjegyzékben közel kétezer helybéli szerepel.

A szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján a települést 2020 óta vezető Tisza Sándor Rajmund (Fidesz-KDNP) májusi lemondása miatt írtak ki időközi polgármester-választást. A tisztségért hat független jelölt indul: Bálint Norbert, Tisza Andrásné, Tóth Zita, Székely István, Tamási Margit és Jámbor Zoltán. A közel 2700 választásra jogosult szavazó három szavazókörben voksolhat.

A Bács-Kiskun megyei Kunbaracson azért kell új képviselő-testületet választani, mert a 2024-ben mandátumot szerzett négy független képviselő közül három - Kigyósi Krisztián, Vörös László Ferenc és Szabó László - a június 26-i ülésen lemondott tisztségéről. A megüresedett három hely közül egyet az egyéni listán a következő legtöbb szavazatot elért Kaldenekker Ferenc György kapott meg, több jelölt azonban nem maradt, így időközi képviselő-választát kellett kiírni. Az időközi választáson heten indulnak: hatan függetlenként, egy jelölt pedig a Mi Hazánk Mozgalom képviseletében. A választói névjegyzékben közel 560-an szerepelnek.

A Pest megyei Nagykátán az 5. számú egyéni választókerületben kell új képviselőt választani, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Molnár István (KDNP) június 25-én elhunyt. Az időközi választáson három jelölt indul: egy függetlenként, egy a Fidesz és egy a Tegyünk Együtt 'Kátáért Egyesület jelöltjeként, a választói névjegyzékben közel 1200-an szerepelnek.

A szintén Pest megyei Budaörsön pedig szavazategyenlőság miatt megismétlik az időközi képviselő-választás szavazását. A 6. számú egyéni választókerületben szeptember 6-án tartottak időközi képviselő-választást, mert a kerület 2024-ben megválasztott képviselője, Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) május 21-én elhunyt. A választáson hat jelölt indult, a legtöbb (171-171) szavazatot Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje kapta. Mivel az egyéni választókerületben a két legtöbb szavazatot elérő jelöltre azonos számú szavazat érkezett, a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást meg kell ismételni.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A választási eljárásról szóló törvény 2024. december 31-én életbe lépett módosítása óta ez lesz az első alkalom, hogy szavazategyenlőség esetén nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a szavazást. A megismételt szavazáson öt jelölt indul, a választói névjegyzékben közel 2200-an szerepelnek. Az ismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a szeptember 6-ai szavazás névjegyzékén is szerepeltek, vagy időközben nagykorúvá váltak vagy választójogot szereztek.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercel roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #választások #belföld #gazdaság #képviselő #polgármester #szavazás #pest megye #választás #politika #önkormányzatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:11
10:01
09:38
09:31
08:56
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 2. 16:40
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. október 2. 17:12
Több mint három év után újra válaszolt az NMHH a Media1 kérdéseire - kiderült az új Médiatanács első ülésének időpontja, közel 60 ügy vár rá
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Media1 kérdésére elárulta, mikor tartja első ülését az új ö...
Holdblog  |  2026. október 2. 14:45
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlot...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 2. 14:34
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MK...
Bankmonitor  |  2026. október 2. 10:11
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
2026. október 3.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hat hazai régióban már minden második halálért ez felel
2026. október 3.
Így teheti tönkre rengeteg magyar otthonát szépen csendben a penész: több százezres kiadás lehet megszabadulni a bajtól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 4. vasárnap
Ferenc
40. hét
Október 4.
A világűr hete (okt 4-10)
Október 4.
Az állatok világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
6 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
6 napja
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
1 hete
Rendkívüli! Elkaszálták a kormány százmilliárdos sarcát: hatalmas bajban a költségvetés
5
4 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valuta
külföldi fizetőeszköz (bankjegy, érme).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 10:01
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 08:02
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre
Agrárszektor  |  2026. október 4. 08:59
Ami hétfőn jön Magyarországon, arra jobb, ha mindenki felkészül