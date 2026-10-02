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Nagy bejelentés érkezett Kátai-Német Vilmostól: hamarosan több ezer magyar kap a kezébe 100 ezer forintot
Pótlólagosan megkapja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az a mintegy 6700 gyermek, aki adminisztrációs okok miatt kimaradt az augusztusi kifizetésből - jelentette be Kátai-Német Vilmos a Facebookon. Az összeg első részletét 15 napon belül folyósítják, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában juttatják el az érintett családoknak.
Kátai Német-Vilmos szociális ügyekért felelős miniszter tájékoztatása szerint az iskolakezdési támogatás folyósításában történt kimaradás hátterében ügyviteli és adatszolgáltatási csúszások álltak.
A miniszter a videóban elmondta: a nyár folyamán rövid idő alatt felállított rendszerben több iskolának és jegyzőnek nem volt lehetősége időben rögzíteni a jogosultságokat, így a szükséges adatok nem jutottak el a Magyar Államkincstárhoz. A hibát mostanra korrigálták, így az utólagosan jóváhagyott családok két héten belül megkapják az első 50 ezer forintot – pontosan olyan formában, bankszámlára utalva vagy postai úton, ahogyan a családi pótlék is érkezik hozzájuk. Idén augusztus végén már több mint 400 ezer gyermek után utalták el sikeresen a támogatás első részletét.
A támogatás második felét jelentő, szintén 50 ezer forint értékű iskolakezdési utalványt november 30-ig küldik ki, a többi jogosulttal egyidejűleg. A keretösszeg felhasználásának feltételeit széles körben határozták meg, igazodva az őszi-téli időszakhoz és a tanév közben felmerülő igényekhez.
Az utalvány a hagyományos tanszerek, könyvek, kották és iskolatáskák mellett ruházatra, például téli cipőre, kabátra és sportfelszerelésre is beváltható. Ezenfelül a családok költhetik vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre – többek között szemüvegre, hallókészülékre és ortopédiai eszközökre –, továbbá egyes digitális eszközök és készségfejlesztő játékok megvásárlására is.
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