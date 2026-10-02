2026. október 2. péntek Petra
17 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 26.Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Nagy bejelentés érkezett Kátai-Német Vilmostól: hamarosan több ezer magyar kap a kezébe 100 ezer forintot

Pénzcentrum
2026. október 2. 16:50

Pótlólagosan megkapja a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást az a mintegy 6700 gyermek, aki adminisztrációs okok miatt kimaradt az augusztusi kifizetésből - jelentette be Kátai-Német Vilmos a Facebookon. Az összeg első részletét 15 napon belül folyósítják, a fennmaradó 50 ezer forintot pedig november végéig utalvány formájában juttatják el az érintett családoknak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kátai Német-Vilmos szociális ügyekért felelős miniszter tájékoztatása szerint az iskolakezdési támogatás folyósításában történt kimaradás hátterében ügyviteli és adatszolgáltatási csúszások álltak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter a videóban elmondta: a nyár folyamán rövid idő alatt felállított rendszerben több iskolának és jegyzőnek nem volt lehetősége időben rögzíteni a jogosultságokat, így a szükséges adatok nem jutottak el a Magyar Államkincstárhoz. A hibát mostanra korrigálták, így az utólagosan jóváhagyott családok két héten belül megkapják az első 50 ezer forintot – pontosan olyan formában, bankszámlára utalva vagy postai úton, ahogyan a családi pótlék is érkezik hozzájuk. Idén augusztus végén már több mint 400 ezer gyermek után utalták el sikeresen a támogatás első részletét.

Nagy változások jönnek az iskolákban: Lannert Judit elárulta, mire készülnek év végéig
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagy változások jönnek az iskolákban: Lannert Judit elárulta, mire készülnek év végéig
Új, gyermekközpontú oktatási rendszer kialakítását indította el a kormány, amely a decentralizációra, a szakmai szereplők bevonására és a fokozatos átalakításra épül.

A támogatás második felét jelentő, szintén 50 ezer forint értékű iskolakezdési utalványt november 30-ig küldik ki, a többi jogosulttal egyidejűleg. A keretösszeg felhasználásának feltételeit széles körben határozták meg, igazodva az őszi-téli időszakhoz és a tanév közben felmerülő igényekhez.

Az utalvány a hagyományos tanszerek, könyvek, kották és iskolatáskák mellett ruházatra, például téli cipőre, kabátra és sportfelszerelésre is beváltható. Ezenfelül a családok költhetik vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre – többek között szemüvegre, hallókészülékre és ortopédiai eszközökre –, továbbá egyes digitális eszközök és készségfejlesztő játékok megvásárlására is.
#gyerekek #iskola #támogatás #adminisztráció #gazdaság #iskolakezdés #állami támogatás #utalvány #magyar államkincstár #családtámogatás #családok
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:45
18:27
18:13
17:59
17:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 2. 16:40
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. október 2. 17:12
Több mint három év után újra válaszolt az NMHH a Media1 kérdéseire - kiderült az új Médiatanács első ülésének időpontja, közel 60 ügy vár rá
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Media1 kérdésére elárulta, mikor tartja első ülését az új ö...
Holdblog  |  2026. október 2. 14:45
Nem a választó lett ostobább - a rendszer változott meg
A demokráciában elvileg minden szavazat ugyanannyit ér. A politikai befolyás azonban soha nem oszlot...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 2. 14:34
McCormick & Company, Incorporated - elemzés
Az októberi Top 10 tizenegyedik helyezettje, megnézem, mit tud.CégismertetőA McCormick & Company (MK...
Bankmonitor  |  2026. október 2. 10:11
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 2.
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
2026. október 2.
Idén is rengeteg magyar kapta meg a rettegett diagnózist: ezek a daganatos betegségek érintették a legtöbb embert
2026. október 2.
Felfalja a magyarok nyugdíjmegtakarítását az infláció? Itt az igazság: ennyire van biztonságban a pénzromlástól a vagyon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
5 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
4 napja
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
1 hete
Rendkívüli! Elkaszálták a kormány százmilliárdos sarcát: hatalmas bajban a költségvetés
5
2 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 18:45
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 17:59
Kvíz: Ehető vagy mérgező? Te meg tudod állapítani, melyik ősszel termő gomba nem ehető? Lássuk!
Agrárszektor  |  2026. október 2. 18:32
Végzetes hiba a kertben: ezt sokan elrontják a füge őszi gondozásakor