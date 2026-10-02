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Gazdaság

Kiderült, átírják Magyarország finanszírozási terveit: rendkívüli lépésre szánta el magátt az Államadósság-kezelő

Pénzcentrum
2026. október 2. 13:27

Szeptember végére az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) teljesítette az idei, év közben megemelt nettó kibocsátási tervének 94,4 százalékát. Az év első kilenc hónapját rekordmagas kincstári likviditás és a lakossági megtakarítások jelentős átrendeződése jellemezte, a befektetők ugyanis tömegesen pártoltak át a fix kamatozású állampapírokhoz - írta a Portfolio.

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A megnövekedett költségvetési hiány és a tartaléképítés miatt az ÁKK a múlt hónapban felfelé módosította idei céljait. A központi büdzsé nettó finanszírozási igénye 7110 milliárd forintra ugrott, így a teljes 2026-os nettó kibocsátási terv 8717 milliárd forintra nőtt, amiből az első kilenc hónap alatt 8231 milliárd forint már teljesült is.

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Az erős keresletnek és a kedvező pénzforgalmi egyenlegnek köszönhetően a kincstári likviditás júliusban csúcsra, 5500 milliárd forintra emelkedett, a bőséges tartalék pedig a harmadik negyedév végéig ki is tartott. A forintalapú intézményi kötvényaukciókat jelentős túljelentkezés jellemezte, bár az elmúlt hónapokban – a nemzetközi trendekkel összhangban – a hazai hozamok is emelkedtek, ami némileg hullámzóbbá tette a keresletet.

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A lakossági piacon egyértelmű fordulat következett be, az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) állománya ugyanis több mint ezermilliárd forinttal zsugorodott, miközben a FixMÁP-ba 1550 milliárd forintnyi friss tőke áramlott szeptember végéig. Ezzel a fix kamatozású konstrukciók aránya a lakossági portfóliókban 44,1-ről 57,9 százalékra emelkedett. Összességében a háztartások hazai állampapír-állománya idén újabb ezermilliárd forinttal, 14 663 milliárd forintra bővült.

Az állam kamatkiadásainak csökkentése érdekében az adósságkezelő a harmadik negyedévben csaknem 385 milliárd forint értékben vásárolt vissza legalább 6 százalékos kamatozású lakossági papírokat a forgalmazóktól, ezzel párhuzamosan pedig leállította a még tavaly, 2025 tavaszán indított csereprogramot is.

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A devizafinanszírozási tervek eddig megközelítőleg 70 százalékban teljesültek. A nemzetközi kötvénykibocsátási program egy nyári, 3 milliárd eurós tranzakcióval lezárult, decemberben azonban egy hasonló összegű hitellehívás várható az uniós helyreállítási alapból. Az államadósság devizaaránya jelenleg 28,4 százalék, ami biztonságosan a kijelölt sávon belül mozog. Az adósság átlagos hátralévő futamideje 5,4 év, amely az uniós források megelőlegezése miatt csak hajszálnyival marad el az 5,5 éves céltól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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