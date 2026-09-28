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Gazdaság

Döbbenetes adósságlista látott napvilágot: fejenként 13 millió forintos tartozás jut minden egyes magyarra

Biró Attila
2026. szeptember 28. 06:33

Az Egyesült Államokban és Japánban is meghaladja a 100 ezer dollárt az egy lakosra jutó bruttó államadósság, míg Magyarország 40 668 dollárral a 22. helyen szerepel a vizsgált 39 ország között. A vásárlóerővel korrigált magyar érték a lengyelnél és a románnál is magasabb, az osztráktól viszont jelentősen elmarad.

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Az államadósságról szóló hírekben általánosságban akkora összegek szerepelnek, amelyeket a hétköznapi kiadásainkhoz mérve nehéz hová tenni. Valamivel könnyebb azonban érzékelni a nagyságrendeket, ha megnézzük, mennyi jutna a teljes tartozásból egyetlen lakosra, és hogyan viszonyul ez más országok adataihoz.

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Ezt mutatja meg a Visual Capitalist OECD-adatokra épülő összeállítása, amely 39 ország egy főre jutó bruttó államadósságát hasonlítja össze. A számok 2025-re, illetve a legutóbbi elérhető évre vonatkoznak, és vásárlóerő-paritáson számolt amerikai dollárban szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy az országok árszínvonalának különbségeit is figyelembe veszik.

Amerika és Japán durván eladósodott

A lista első helyén az Egyesült Államok szerepel, ahol egy lakosra 113 348 dollárnyi bruttó államadósság jut. Japán nem sokkal marad el ettől, 110 667 dollárral áll a második helyen, míg a harmadik Olaszországban 94 002 dollár az egy főre vetített összeg. A vizsgált országok közül tehát kettőnél is hat számjegyű a tartozás, de az olasz adat sincs messze ettől.

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A dobogósok után Belgium következik 82 089 dollárral, majd Franciaország és Kanada, ahol egyaránt 74–75 ezer dollár körül alakul az érték. Görögországban 73 078, Norvégiában 68 009 dollár jut egy lakosra, az első tízbe pedig még Spanyolország és Ausztria fért be, mindkettő 64 ezer dollárt meghaladó összeggel.

Ahogy az adatokból látjuk, az európai gazdaságok között is jelentősek a különbségek. Az olasz egy főre jutó államadósság például közel kétszerese a németnek, Belgiumban pedig majdnem kétszer akkora összeg szerepel, mint a szomszédos Hollandiában. A lista két széle között pedg még nagyobb a távolság: az amerikai érték csaknem tízszerese az utolsó helyen szereplő Törökország 11 812 dolláros adatának.

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Mennyire adósodott el Magyarország?

Magyarországon 40 668 dollárnyi (szeptember 25-i árfolyamon ez mintegy 13 millió forint) bruttó államadósság jut egy lakosra, amivel a 39 ország közül a 22. helyen állunk, közvetlenül Hollandia mögött és Szlovénia előtt. A magyar összeg valamivel meghaladja a lengyel 39 067 dollárt, a román 35 920 dollárnál pedig nagyjából 13 százalékkal magasabb. Szlovákiához képest már 21, Csehországhoz mérve 34 százalék körüli a különbség.

Ausztriában ugyanakkor közel másfélszer annyi államadósság jut egy lakosra, mint nálunk, Németországban pedig mintegy 17 százalékkal magasabb az érték.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság

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