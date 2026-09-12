65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé

A cseh energiapiacon több szolgáltató is külön ajánlatokkal célozza a 65 év feletti ügyfeleket. Az E.ON csomagja a kedvezőbb energiaár mellett háztartási segítségnyújtást is tartalmaz, így meghibásodás vagy kisebb javítás esetén a szolgáltató szervez szakembert. Más cégek szintén kínálnak kedvezményes tarifákat bizonyos időseknek vagy speciális igényű ügyfeleknek. Ugyanakkor a nyugdíjasoknak érdemes alaposan összehasonlítaniuk az ajánlatokat, mert a kedvezményesnek nevezett tarifa nem feltétlenül jelenti a legolcsóbb lehetőséget, vette észre a Blikk.

Csehországban az E.ON idős ügyfeleknek szóló csomagjának egyik különlegessége, hogy a szolgáltatás háztartási segítségnyújtást is magában foglal. Áramkimaradás, csőtörés vagy egy háztartási gép meghibásodása esetén az ügyfél az asszisztenciavonalon keresztül kérhet segítséget, a szolgáltató pedig villanyszerelőt, vízvezeték-szerelőt vagy ezermestert küldhet a címre.

A cég évente legfeljebb 5000 koronával járul hozzá a munkálatokhoz, így a keret felhasználásáig a kiszállásért és a munkadíjért sem kell fizetni.

A csomag 65 év felettieknek kínál kedvezőbb energiaárat a standard, határozatlan idejű konstrukciókhoz képest, ráadásul hosszú hűségidő nélkül. A megtakarítás nagysága a fogyasztástól függ: egy átlagos háztartás évente több száz vagy akár több ezer koronát is megtakaríthat, míg a villannyal fűtő vagy vizet melegítő otthonokban nagyobb lehet a különbség. Az ajánlathoz külön ügyfélszolgálati vonal is tartozik, ahol az időseket közvetlenül egy asszisztenshez kapcsolják.

Az E.ON mellett a Prazská plynárenská és a CEZ is kínál kedvezményes feltételeket bizonyos időseknek, illetve speciális igényű ügyfeleknek. A „nyugdíjas” elnevezés azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az adott tarifa a legolcsóbb a piacon. A végső költséget ugyanis a havi alapdíj, a fogyasztás és a szerződés feltételei is befolyásolják, ezért érdemes a teljes éves kiadást összevetni más ajánlatokkal. A kedvezmények értéke így nemcsak az árban, hanem a hozzájuk kapcsolódó segítségnyújtásban és a biztonságosabb ügyintézésben is megmutatkozhat.