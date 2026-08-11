Veszélyes anyag szivárog a Dunába a rekordalacsony vízszint miatt: azonnali mentőakció kezdődött

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt szennyező anyag szivárog az egykori Óbudai Gázgyár területéről, ezért az MVM Next megkezdte a kárelhárítást. A környezetvédelmi intézkedések azonnal elindultak, a hatósági mérések szerint pedig a szivárgás közvetlen környezetén kívül a vízminőség már nincs veszélyben - közölte a cég.

A folyó vízszintje annyira lecsökkent, hogy megdöntötte a korábbi, 2018-as negatív rekordot, aminek következtében szivárgás indult meg az egykori ipartelepről. A vízügyi hatóság a helyszíni szemle után azonnali beavatkozást írt elő, az MVM Next pedig a jóváhagyott tervek alapján haladéktalanul megkezdte a szennyezés megfékezését és az élővilág megóvását célzó munkálatokat.

A hivatalos vizsgálatok megerősítették, hogy a probléma szigorúan helyi jellegű, a forrástól mindössze három méterre ugyanis már egyáltalán nem mutatható ki szennyeződés a vízben. Ennek köszönhetően a sziget partján tartózkodó fesztiválozók teljes biztonságban vannak, és semmilyen formában nem érintkezhetnek a kijutó anyagokkal.

Az azonnali környezetvédelmi beavatkozáson túl a vállalat a korábbi tulajdonosokkal – köztük a Fővárosi Önkormányzattal és az E.ON-nal – egyeztetve már az Óbudai Gázgyár hosszú távú kármentesítésén dolgozik. A cél egy olyan hatékony technológia alkalmazása, amellyel a terület végleges megtisztítása a környéken élők minimális zavarásával valósítható meg.