Meglépték! Fontos szabályt törölt el a kormány, sok magyar vállalkozás lélegezhet fel mostantól

Megszünteti a kormány az építőanyagok exportjára vonatkozó korlátozásokat, így a jövőben a vállalkozásoknak már nem kell bejelenteniük a külföldi értékesítési szándékukat, és az állam korábbi elővásárlási joga is megszűnik – derül ki a kormány Facebook-bejegyzéséből.

A kabinet még 2021-ben vezetett be szigorú ellenőrzést a hazai építőanyag-piacon. Az akkori szabályozás értelmében a külpiacra termelő cégek kötelesek voltak előzetesen jelezni az exportszándékukat.

Ebben a rendszerben az államnak joga volt közbelépni, és az elővásárlási jogával élve maga megvásárolni az érintett termékeket. Ez a rendszer most alapjaiban változik meg.

"Az építési törvény módosításával nem lesz kötelező bejelenteni, ha valaki építési anyagokat exportálna, ahogyan megszűnik az állam elővásárlási joga is" – olvasható a kormányzati tájékoztatásban.