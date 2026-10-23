Gyengült a forint péntek reggelre: így áll most az euróval és dollárral szemben

Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 366,25 forinton állt az előző délután hat órai 365,88 forint után, a dollár jegyzése 326,74 forintra ment fel 326,33 forintról, a svájci franké pedig 397,71 forintra 396,63-ról.

Péntek reggeli jegyzésén a forint a 43. hetet gyengüléssel fejezheti be, közel egy százalékossal az euró, több mint egy százalékossal a dollár és közel másfél százalékossal a svájci frank ellenében.

Az októberi kezdéshez képest a forint vegyesen áll a három devizával szemben: 0,1 százalékkal erősebben az euró, 0,8 százalékkal gyengébben a dollár és 2,7 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött: 4,8 százalékkal az euró, 0,2 százalékkal a dollár és 3,7 százalékkal a svájci frank ellenében.