Megmozdult a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben

Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése 365,55 forintra emelkedett, a dollár 325,11 forintra gyengült, a svájci frank árfolyama pedig 395,18 forintra nőtt, így továbbra is a 400 forintos szint közelében mozog.

Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 365,55 forintra ment fel az előző délután hat órai 365,38 forintról, a dollárt alacsonyabban, 325,11 forinton jegyezték 325,75 foriint után, a svájci frank jegyzése pedig 395,18 forintra emelkedett 394,74 forintról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a főbb devizákkal szemben az októberi kezdéshez képest. Miközben az euró ellenében 0,3 százalékkal erősödött, a dollár és a svájci frank ellenében 0,3 és 2,0 százalékkal gyengült.