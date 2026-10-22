A Pénzcentrum 2026. október 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megmozdult a forint: így áll most a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben
Vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése 365,55 forintra emelkedett, a dollár 325,11 forintra gyengült, a svájci frank árfolyama pedig 395,18 forintra nőtt, így továbbra is a 400 forintos szint közelében mozog.
Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órára 365,55 forintra ment fel az előző délután hat órai 365,38 forintról, a dollárt alacsonyabban, 325,11 forinton jegyezték 325,75 foriint után, a svájci frank jegyzése pedig 395,18 forintra emelkedett 394,74 forintról.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a főbb devizákkal szemben az októberi kezdéshez képest. Miközben az euró ellenében 0,3 százalékkal erősödött, a dollár és a svájci frank ellenében 0,3 és 2,0 százalékkal gyengült.
Januárra fizetésképtelenné válhat Dunaújváros, ha nem kapja vissza az elmúlt években elvont iparűzési adóbevételeit, vagy nem jut sürgős kormányzati mentőövhöz.
Október végéig benyújtja az Országgyűlésnek a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, amelynek legfőbb célja az államháztartási hiány radikális csökkentése.
Kitálalt az uniós politikus, ezért nem szűnt még meg az óraátállítás: a most vasárnapi lehet az utolsó?
Több mint negyven európai parlamenti képviselő sürgeti a tagállamok közlekedési minisztereit, hogy végre lépjenek az óraátállítás megszüntetése érdekében.
Romló nemzetközi hangulat árnyékolhatja be a tőzsdenyitást, miközben az OTP és a Richter célárfolyama is változott.
Itt az október 23-i ünnepség külföldi vendéglistája: rengeteg csúcspolitikus érkezik Budapestre - Macron végül nem jön
Nagyszabású nemzetközi ünnepségsorozattal emlékeznek meg Budapesten az 1956-os forradalom 70. évfordulójáról. Ursula von der Leyen és António Costa is a magyar fővárosba érkezik.
Szeptemberben 224 ezren voltak munka nélkül Magyarországon, és az egy éve állást keresők aránya is emelkedett.
Miközben az európaiak többsége bizakodó a saját és családja jövőjét illetően, a világ kilátásait már jóval kevesebben látják pozitívan.
Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából számos művész, tudós és közéleti szereplő kapott állami kitüntetést.
Körözést adtak ki Matolcsy Ádám ellen, korábban a volt jegybankelnököt is őrizetbe vették.
A korábban vártnál valamivel gyorsabb gazdasági növekedést és mérsékelt inflációt vár 2027-re a Kopint-Tárki.
MNB-ügy: Matolcsy és fia haszonszerzéséről beszél az ügyészség, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
A kihallgatott gyanúsítottak, köztük a volt jegybankelnök is, megtagadták a vallomástételt.
A magyar kis- és középvállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, mindössze 15 százalékuk ellenzi a közös valuta átvételét.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását: csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának gyanújával hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.
Akár 2032-ben bevezetheti Magyarország az eurót, ha a kormány tartósan csökkenti a költségvetési hiányt, és 2030-ra a GDP 3 százaléka alá szorítja azt.
Drasztikus változások kapujában a magyar munkaerőpiac: erre kell készülnie minden cégnek és dolgozónak
Négy hét múlva kerül megrendezésre a HR (R)EVOLUTION 2026 konferencia, amely Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája.
Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vették őrizetbe Matolcsy György volt jegybankelnököt.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt: mi az az MNB-ügy, és hová lett a jegybanki alapítványok 266 milliárd forintja?
Összefoglaltuk, mit tudni eddig az MNB-s alapítványok közpénzügyéről. Mivel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt? Hová kerültek a százmilliárdok?
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozási cselekményeket folytat az MNB-ügyben.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.