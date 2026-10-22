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Súlyos fordulat Sebestyén Balázs bulija ügyében: szakértőket rendeltek ki a rosszullétek miatt

Pénzcentrum
2026. október 22. 07:34

Igazságügyi toxikológust és orvosszakértőt rendelt ki a rendőrség a Sebestyén Balázs DJ-show-ja alatt történt rosszullétek ügyében. A Hajógyári-szigeten augusztusban tartott rendezvény után többen arról számoltak be, hogy az italuk elfogyasztását követően hirtelen rosszul lettek, és felmerült bennük a gyanú, hogy valamilyen kábítószer kerülhetett a szervezetükbe. A rendőrség kábítószer-birtoklás miatt indított nyomozást, a tanúktól azonban csak jóval az eset után vettek vizeletmintát. Zacher Gábor szerint ez különösen a gyorsan kiürülő GHB kimutatását nagyon megnehezítheti, írja a Telex.

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Igazságügyi toxikológust és orvosszakértőt rendelt ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Sebestyén Balázs DJ-show-ja alatt történt rosszullétek ügyében. A Hajógyári-szigeten augusztusban megrendezett buli után többen is arról számoltak be, hogy hirtelen rosszul lettek. Egy fiatal férfi a közösségi médiában azt írta, hogy a húga összeesett, és egy ideig semmire sem reagált. Huszár Enikő, egy 39 éves nő pedig egy videóban arról beszélt, hogy az ital elfogyasztása után öt perccel teljesen elgyengült, majd összeesett. Mindketten azt gyanították, hogy valamilyen szert keverhettek az italukba. A rendőrség kábítószer-birtoklás miatt indított nyomozást.

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A BRFK a Telex kérdésére közölte, hogy az eljárás továbbra is folyamatban van, és szakértőket rendeltek ki a rendelkezésre álló minták értékelésére. A probléma az, hogy az érintetteknek nem közvetlenül a rosszullétük után, hanem jóval később, a rendőrségi tanúkihallgatás során kellett vizeletmintát adniuk, ami jelentősen megnehezítheti annak megállapítását, hogy került-e tiltott vagy bódító hatású anyag a szervezetébe.

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Zacher Gábor toxikológus korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az italba titokban belekevert szerek gyanúja esetén gyakran a GHB, közismert nevén a folyékony ecstasy merül fel, a bizonyítást azonban nehezíti, hogy a GHB gyorsan kiürül a szervezetből, és ha valaki csak egy-két nappal az eset után tesz feljelentést, majd ezt követően vesznek tőle mintát, a vizsgálat már nem feltétlenül tudja kimutatni a korábban esetlegesen jelen lévő szert.

A helyszíni ellátás során sem a mentőszolgálat, sem a Sziget ambulanciája nem rendelkezett olyan lehetőséggel, amellyel azonnal elvégezhették volna a szükséges vér- és vizeletvizsgálatokat. Az érintettek kórházba szállítását akkor nem ítélték indokoltnak, a GHB pontos kimutatásához pedig speciális laboratóriumra van szükség. Bár léteznek gyorstesztek, ezek nem alkalmasak a szer szintjének pontos meghatározására.
Címlapkép: Getty Images
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