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Close up of Hungarian forint banknotes with a wooden box representing savings, financial security, inflation and personal finance.
Gazdaság

Lejtőre került a forint: rossz hír érkezett a bankközi devizapiacról

Pénzcentrum/MTI
2026. október 21. 18:21

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 364,26 forintról 365,38 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 363,57 forint és 366,01 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 393,31 forintról 394,74 forintra erősödött, míg a dollár 324,50 forintról 325,75 forintra drágult.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1226 dollárról 1,1220 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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