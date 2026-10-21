Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: egész nap emelkedett az index, aztán zárás előtt megrogyott a hangulat

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 129,72 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 28,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a kedvező nemzetközi hangulatban a nap végéig emelkedett a magyar tőzsde, majd zárás előtt mérsékelt csökkenésbe fordult.

A vezető részvényekkel kapcsolatban az elemző kiemelte: erős emelkedéssel kezdett a Mol arra a hírre, miszerint aláírták a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Később a Mol azt közölte, hogy nem történt változás a folyamatban lévő tranzakcióban, ezt tükrözi az árfolyam, végül alig fél százalékos lett az emelkedése.

Hozzátette: az OTP húzta a BUX-ot, a bankpapírt a folyamatos sajátrészvény-vásárlásról szóló hírek, és a kedvező nemzetközi hangulat hajtotta. A részvények forgalma is tükrözi mindezt.

A Telekom csökkenésének hátterében az áll az elemző szerint, hogy a nagyvállalatok megemelt társasági adóbevezetésének hatása elbizonytalanította a befektetőket.

A Mol 24 forinttal, 0,49 százalékkal 4906 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,12 százalékkal 41 550 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 1,68 százalékkal 2684 forintra csökkent, forgalma 919,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 660 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8737,94 ponton zárt szerdán, ez 1,29 pontos, 0,01 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.