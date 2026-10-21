2026. október 21. szerda Orsolya
15 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Meglepő fordulat a magyar tőzsdén: egész nap emelkedett az index, aztán zárás előtt megrogyott a hangulat

Pénzcentrum/MTI
2026. október 21. 18:09

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 129,72 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 28,0 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a kedvező nemzetközi hangulatban a nap végéig emelkedett a magyar tőzsde, majd zárás előtt mérsékelt csökkenésbe fordult.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A vezető részvényekkel kapcsolatban az elemző kiemelte: erős emelkedéssel kezdett a Mol arra a hírre, miszerint aláírták a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mollal. Később a Mol azt közölte, hogy nem történt változás a folyamatban lévő tranzakcióban, ezt tükrözi az árfolyam, végül alig fél százalékos lett az emelkedése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hozzátette: az OTP húzta a BUX-ot, a bankpapírt a folyamatos sajátrészvény-vásárlásról szóló hírek, és a kedvező nemzetközi hangulat hajtotta. A részvények forgalma is tükrözi mindezt.

A Telekom csökkenésének hátterében az áll az elemző szerint, hogy a nagyvállalatok megemelt társasági adóbevezetésének hatása elbizonytalanította a befektetőket.

  • A Mol 24 forinttal, 0,49 százalékkal 4906 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,12 százalékkal 41 550 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 1,68 százalékkal 2684 forintra csökkent, forgalma 919,8 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 660 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8737,94 ponton zárt szerdán, ez 1,29 pontos, 0,01 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:44
19:24
19:15
19:03
18:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
október 21. 10:38 Óriási bejelentést tett a Mol, miközben egyesülhet a Tesla és a SpaceX: felfordulás a tőzsdéken
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 21. 16:50
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 21. 16:45
Nem minden nyugdíjas jár jobban az új költségvetéssel - kiszámoltuk, kinek mit hoz 2027
A 2027-es költségvetés szerint marad a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíjból viszont jövőre is csa...
Kasza Elliott-tal  |  2026. október 21. 11:57
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. október 21. 10:36
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkia...
iO Charts  |  2026. október 21. 08:01
Személyes inflációkalkulátor: számold ki a saját inflációd
Itt a személyes inflációkalkulátor, ami az előző cikkben bemutatott, általános inflációkalkulátort e...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
2026. október 21.
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
2026. október 21.
Súlyos csapdába sétálhat, aki így vesz fel lakáshitelt 2026-ban: a szülők is ráfizethetnek, ha segítenek a gyereknek
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2
1 hete
Örökre búcsút vehetünk a forinttól: megvan a céldátum, ekkortól jöhet az euró Magyarországon
3
1 hete
Nagyon fontos hírt kaptak a gázzal fűtő magyarok: kiderült, mi vár ránk a következő télen
4
2 napja
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
5
7 napja
Olyan energiakrízis közeleg Magyarországon, amire nem vagyunk felkészülve: erre a drágulásra ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 19:03
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 18:05
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem legendás hajóiról? Bizonyítsd, hogy nem ismeretlen vizeken evezel!
Agrárszektor  |  2026. október 21. 19:28
Sok termelő már inkább le se szedi a gyümölcsöket a fáról