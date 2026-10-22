Borús hangulatban nyithat a magyar tőzsde: megváltoztak a hazai óriáscégek kilátásai

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A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt mínuszban kezdheti a csütörtöki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BUX szerdán enyhe csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt. A vezető részvények közül az OTP és a Mol erősödött, míg a Richter és a Magyar Telekom árfolyama esett. Eközben az OTP célárát csökkentették, a Richterét viszont megemelték.
A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt negatívban nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 129,72 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 143 326,20 ponton zárt szerdán.
Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 41 030 forintnál látható támasz, ellenállás pedig a 200 napos mozgóátlag 42 054 forintnál. Szerdán az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,12 százalékkal 41 550 forintra nőtt, forgalmuk 18,8 milliárd forintot tett ki.
A Richter visszatért az 50 napos mozgóátlag alá, amely 12 711 forintnál jelent ellenállást, támasz 12 640 forintnál húzódik. A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,39 százalékkal 12 660 forintra esett, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el szerdán.
A Mol jegyzése továbbra is a 4880 forintos támasz közelében, melynek letörése esetén 4755 forintnál adódna a következő, míg az első ellenállás 4958 forintnál látható. A Mol 24 forinttal, 0,49 százalékkal 4906 forintra erősödött szerdán, 6,2 milliárd forintos forgalomban.
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A Magyar Telekom árfolyama lefelé korrigált a korábbi emelkedést követően, támasz változatlanul 2625 forintnál, ellenállás 2736 forintnál húzódik. Szerdán a Magyar Telekom árfolyama 46 forinttal, 1,68 százalékkal 2684 forintra csökkent, forgalma 919,8 millió forint volt.
Célárcsökkentés érkezett az OTP-re, emelés a Richterre. A Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 51 714 forintról 49 753 forintra vette vissza, változatlanul vételi ajánlás mellett. A Richter célárfolyamát ellenben 13 171 forintról 13 474 forintra emelték, tartás ajánlás mellett.
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