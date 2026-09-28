Milliós büntetést kaphat, aki most költözik vissza Magyarországra: durva adócsapdára figyelmeztetnek a külföldről hazatérő magyarok

Egyre több korábban külföldre költözött magyar dönt a hazatérés mellett. Bár a visszatérés fő okai között leginkább a család, a kultúra hiánya és a kinti élet fáradalmai szerepelnek, a közelmúltbeli kormányváltás sokak számára bizakodóbbá tette az itthoni újrakezdést, még ha a hazai bürokrácia rögtön komoly akadályokat is gördít az érkezők elé.

Az egykor kalandvágyból, szerelemből, a jobb megélhetés reményében vagy éppen az előző politikai rendszer, a NER elől kivándorlók ma már egyre nagyobb számban térnek haza.

A hazaköltözés mögött húzódó személyes okok rendkívül sokfélék, hiszen van, akit a nagyszülők közelsége, a magyar nyelv és a hazai közeg hiánya húzott vissza, míg mások egyszerűen belefáradtak a külföldi létbe, vagy nem a számításaik szerint alakult az életük. Az érintettek elmondása alapján a politikai fordulat önmagában ritkán volt a döntés legfőbb mozgatórugója, a kormányváltás ténye azonban egyértelműen bizakodóbbá tette a légkört a visszatérők számára - derül ki a wmn.hu körképéből.

A hazatérési optimizmust azonban sok esetben gyorsan beárnyékolja a hazai hivatali valóság. Egy nyáron hazatelepült férfi, Botond esete jól példázza a rendszer visszásságait.

Miután jogkövető állampolgárként jelezte, hogy itthon szeretné fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot – amelyet egyébként kinti tartózkodása alatt is rendezett –, érdemi válasz helyett napokon belül egy többmilliós tartozásról szóló határozatot kapott a NAV-tól.

Az adóhatóság úgy kezelte a helyzetet, mintha a kiköltözésekor elmulasztotta volna a kijelentkezést a hazai ellátórendszerből. A friss bejelentkezési kérelme látszólag elveszett az ügymenetben, a büntetés kiszabásához szükséges gépezet viszont abszurd gyorsasággal lépett működésbe.

Botond története jól rávilágít azokra az adminisztratív útvesztőkre, amelyekre a külföldről hazatérőknek fel kell készülniük. Az elmúlt hónapokban egyre szembetűnőbbé vált, hogy rövidebb vagy hosszabb távollét után sokan indulnak vissza Magyarországra.

Bár az Európa különböző országaiból hazatérők élete és tapasztalatai eltérőek, a motivációkban és a visszailleszkedés során tapasztalt akadályokban egyértelmű mintázatok rajzolódnak ki, megmutatva, hogy az itthoni újrakezdés éppúgy tartogat kihívásokat, mint annak idején a külföldi szerencsepróbálás.

Különösen említésre méltó az Egyesült Királyságban élő magyarok helyzete

A Pénzcentrum ma reggeli cikkében éppen a külföldi, azon belül is az Angliában élő magyarok sorsával foglalkozott.

Az Egyesült Királyság bő egy évtizede még a magyar kivándorlás egyik fő célpontja volt, 2025-re azonban szinte lekerült a térképről. A KSH szerint 2014-ben 7260 magyar állampolgár költözött a szigetországba, tavaly már csak 711, miközben 2018 óta minden évben több visszatérőt regisztráltak az Egyesült Királyságból, mint ahányan Magyarországról oda távoztak. A fordulat időben egybeesik a Brexittel és a brit megélhetési válsággal, de az adatok nem igazolják, hogy a korábbi britanniai magyarok tömegesen Magyarországot választották volna: a kivándorlás súlypontja egyértelműen Ausztria felé tolódott.

A 2010-es évek elején évente még ezernél kevesebb, Magyarországon született magyar állampolgár tért vissza az Egyesült-Királyságból. A szám 2017-re 4506-ra, 2018-ra 5330-ra emelkedett, majd ugyan fokozatosan csökkent, de 2025-ben még mindig 1921 főt tett ki.