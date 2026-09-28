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Gazdaság

Milliós büntetést kaphat, aki most költözik vissza Magyarországra: durva adócsapdára figyelmeztetnek a külföldről hazatérő magyarok

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 09:11

Egyre több korábban külföldre költözött magyar dönt a hazatérés mellett. Bár a visszatérés fő okai között leginkább a család, a kultúra hiánya és a kinti élet fáradalmai szerepelnek, a közelmúltbeli kormányváltás sokak számára bizakodóbbá tette az itthoni újrakezdést, még ha a hazai bürokrácia rögtön komoly akadályokat is gördít az érkezők elé.

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Az egykor kalandvágyból, szerelemből, a jobb megélhetés reményében vagy éppen az előző politikai rendszer, a NER elől kivándorlók ma már egyre nagyobb számban térnek haza.

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A hazaköltözés mögött húzódó személyes okok rendkívül sokfélék, hiszen van, akit a nagyszülők közelsége, a magyar nyelv és a hazai közeg hiánya húzott vissza, míg mások egyszerűen belefáradtak a külföldi létbe, vagy nem a számításaik szerint alakult az életük. Az érintettek elmondása alapján a politikai fordulat önmagában ritkán volt a döntés legfőbb mozgatórugója, a kormányváltás ténye azonban egyértelműen bizakodóbbá tette a légkört a visszatérők számára - derül ki a wmn.hu körképéből.

A hazatérési optimizmust azonban sok esetben gyorsan beárnyékolja a hazai hivatali valóság. Egy nyáron hazatelepült férfi, Botond esete jól példázza a rendszer visszásságait.

Miután jogkövető állampolgárként jelezte, hogy itthon szeretné fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot – amelyet egyébként kinti tartózkodása alatt is rendezett –, érdemi válasz helyett napokon belül egy többmilliós tartozásról szóló határozatot kapott a NAV-tól.

Az adóhatóság úgy kezelte a helyzetet, mintha a kiköltözésekor elmulasztotta volna a kijelentkezést a hazai ellátórendszerből. A friss bejelentkezési kérelme látszólag elveszett az ügymenetben, a büntetés kiszabásához szükséges gépezet viszont abszurd gyorsasággal lépett működésbe.

Botond története jól rávilágít azokra az adminisztratív útvesztőkre, amelyekre a külföldről hazatérőknek fel kell készülniük. Az elmúlt hónapokban egyre szembetűnőbbé vált, hogy rövidebb vagy hosszabb távollét után sokan indulnak vissza Magyarországra.

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Bár az Európa különböző országaiból hazatérők élete és tapasztalatai eltérőek, a motivációkban és a visszailleszkedés során tapasztalt akadályokban egyértelmű mintázatok rajzolódnak ki, megmutatva, hogy az itthoni újrakezdés éppúgy tartogat kihívásokat, mint annak idején a külföldi szerencsepróbálás.

Különösen említésre méltó az Egyesült Királyságban élő magyarok helyzete

A Pénzcentrum ma reggeli cikkében éppen a külföldi, azon belül is az Angliában élő magyarok sorsával foglalkozott.

Az Egyesült Királyság bő egy évtizede még a magyar kivándorlás egyik fő célpontja volt, 2025-re azonban szinte lekerült a térképről. A KSH szerint 2014-ben 7260 magyar állampolgár költözött a szigetországba, tavaly már csak 711, miközben 2018 óta minden évben több visszatérőt regisztráltak az Egyesült Királyságból, mint ahányan Magyarországról oda távoztak. A fordulat időben egybeesik a Brexittel és a brit megélhetési válsággal, de az adatok nem igazolják, hogy a korábbi britanniai magyarok tömegesen Magyarországot választották volna: a kivándorlás súlypontja egyértelműen Ausztria felé tolódott.

A 2010-es évek elején évente még ezernél kevesebb, Magyarországon született magyar állampolgár tért vissza az Egyesült-Királyságból. A szám 2017-re 4506-ra, 2018-ra 5330-ra emelkedett, majd ugyan fokozatosan csökkent, de 2025-ben még mindig 1921 főt tett ki.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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